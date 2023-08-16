Федоров прыгнул четверной флип в короткой программе на контрольных прокатах юниоров, у Сарновского каскад с риттбергером, Федотов откатал чисто
Российские фигуристы-юниоры показали короткие программы на контрольных прокатах.
1. Григорий Федоров – четверной флип, четверной лутц (падение), тройной аксель
2. Вадим Воронов – тройной аксель (падение), тройной лутц, тройной флип – двойной тулуп
3. Иван Рамзенков – тройной аксель (падение), тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
4. Макар Пузин – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной риттбергер
5. Эдуард Карартынян – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
6. Максим Автушенко – тройной лутц, тройной аксель, тройной флип – тройной тулуп
7. Арсений Федотов – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
8. Никита Сарновский – тройной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер – тройной тулуп
9. Дмитрий Шелковников – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп (помарка)
10. Михаил Тихонов – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
11. Николай Угожаев – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
12. Лев Лазарев – тройной аксель (степ-аут), тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
13. Александр Чмиль – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип (падение)
14. Николай Логинов – тройной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц
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