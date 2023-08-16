Федоров прыгнул четверной флип в короткой программе на контрольных прокатах юниоров, у Сарновского каскад с риттбергером, Федотов откатал чисто

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Александр Чмиль Николай Логинов Фигурное катание

Российские фигуристы-юниоры показали короткие программы на контрольных прокатах.

1. Григорий Федоров – четверной флип, четверной лутц (падение), тройной аксель

2. Вадим Воронов – тройной аксель (падение), тройной лутц, тройной флип – двойной тулуп

3. Иван Рамзенков – тройной аксель (падение), тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

4. Макар Пузин – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной риттбергер

5. Эдуард Карартынян – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

6. Максим Автушенко – тройной лутц, тройной аксель, тройной флип – тройной тулуп

7. Арсений Федотов – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

8. Никита Сарновский – тройной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер – тройной тулуп

9. Дмитрий Шелковников – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп (помарка)

10. Михаил Тихонов – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

11. Николай Угожаев – тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

12. Лев Лазарев – тройной аксель (степ-аут), тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

13. Александр Чмиль – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип (падение)

14. Николай Логинов – тройной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц

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12 комментариев

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Беглый*
Редакторы, гуляете что ли на каком-то мероприятии?
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Самасебезвезда
Смешной заголовок, у это квад, у другого каскад, а этот откатал чисто. 🤣
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Маргарита В Сафронова
Очень понравилась КП Арсения, скоростная, насыщенная, она ему идӗт, смотрится на одном дыхании.
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Беглый*
Кто не смотрел, советую глянуть прокат молодого паренька Федотова. Как пуля, изящный, лёгкий! Просто услада для глаз, хоть сейчас выпускай во взрослые
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АннаФ
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А Федоров то молодец! Явно по взрослым парень будет выступать! Уже сейчас пробует свой контент вставлять, круто!)
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Наталья Карлова
для контрольных прокатов все достойно выступили... ну а заголовки как всегда замечательные)
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olvl
Ответ Беглый*
Кто не смотрел, советую глянуть прокат молодого паренька Федотова. Как пуля, изящный, лёгкий! Просто услада для глаз, хоть сейчас выпускай во взрослые
Думаю, все знают Арсения, и в его способностях никто не сомневается). Буду пересматривать,и Арсения первым.
+2
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Светлана Менова
Да, кстати, рада, что у Карартыняна появился триксель.
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Док Аксель
Показали ребята на что сейчас готовы в этот период. В ПП уже будет сложнее справляться с квадами и всем набором прыжкового контента. Удачи и успеха.
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Светлана Менова
Ответ Самасебезвезда
Смешной заголовок, у это квад, у другого каскад, а этот откатал чисто. 🤣
А чё ещё писать про юниорскую КП? Тут только Фёдоров соригинальничал и пошёл на квады, но с флутца пал.
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