Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Федоров, Угожаев, Колесников выступят с короткими программами

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Николай Колесников Арсений Федотов Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Александр Чмиль Николай Логинов Фигурное катание

16 августа фигуристы-юниоры представят короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Юноши

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Вадим Воронов

Никита Сарновский

Лев Лазарев

Александр Чмиль

Арсений Федотов

Григорий Федоров

Михаил Тихонов

Николай Колесников

Эдуард Карартынян

Иван Рамзенков

Дмитрий Шелковников

Николай Угожаев

Макар Пузин

Николай Логинов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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14 комментариев

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Olga.t
Наконец-то переходим к спортивным событиям! Поменьше будет обсуждений фотосессий, шоу и прочих неспортивных активностей))
+15
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Elena Savanuk
Ответ Olga.t
Наконец-то переходим к спортивным событиям! Поменьше будет обсуждений фотосессий, шоу и прочих неспортивных активностей))
Даже не верится, что мы, наконец, как болельщики, входим в фигурно-катательный спортивный сезон !
+7
0
+7
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Леди Брэкнелл
Ура, спорт!
+4
-1
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Lavkaspice
Жаль, не нашла в списке Зонова. Интересно, стабилизировал ли он триксель, да и программы посмотреть новые, на него всегда удовольствие смотреть.
+1
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Lavkaspice
Ответ Светлана Менова
Ну кататься на этапах ему никто не мешает. А там, может, и Авербух заметит, как Ветлугина.
Ну так то да. Но Ветлугин у Мишина, там легче "заметить", чем Зонова без ультраси у Чеботаревой. Он без трикселя никому из именитых не интересен. Посмотрим на взрослых этапах Федю значит
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Rina
Сезон начинается!!
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suda net
Чтооо?! Это уже завтра?! Мама дорогая, здравствуй, сезон. ))))
Ну, что ж, гладкого льда ребятам! Моё обожаемое мужское одиночное, хоть и юниорское.
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Светлана Менова
Ответ Lavkaspice
Жаль, не нашла в списке Зонова. Интересно, стабилизировал ли он триксель, да и программы посмотреть новые, на него всегда удовольствие смотреть.
Зонову в первой половине года 18 лет исполнилось, он, наверное, уже не может по юниорам.
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Lavkaspice
Ответ Светлана Менова
Зонову в первой половине года 18 лет исполнилось, он, наверное, уже не может по юниорам.
Ой, да, спасибо. Я подумала что наверное перерос юниоров Федя. Куда же он теперь, со взрослыми ему тягаться не по силам. А так хочется просто видеть его катание...
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Светлана Менова
Ответ Lavkaspice
Ой, да, спасибо. Я подумала что наверное перерос юниоров Федя. Куда же он теперь, со взрослыми ему тягаться не по силам. А так хочется просто видеть его катание...
Ну кататься на этапах ему никто не мешает. А там, может, и Авербух заметит, как Ветлугина.
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Светлана Менова
Ответ Lavkaspice
Ну так то да. Но Ветлугин у Мишина, там легче "заметить", чем Зонова без ультраси у Чеботаревой. Он без трикселя никому из именитых не интересен. Посмотрим на взрослых этапах Федю значит
У Авербуха Федорченко выступает, который вообще никто, но хороший катальщик. Так что очень надеюсь, что Федя не затеряется.
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Lavkaspice
Ответ Светлана Менова
У Авербуха Федорченко выступает, который вообще никто, но хороший катальщик. Так что очень надеюсь, что Федя не затеряется.
Посмотрим, хочется, что бы парень с таким коньком не пропал с поля зрения
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