Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Федоров, Угожаев, Колесников выступят с короткими программами
16 августа фигуристы-юниоры представят короткие программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Юноши
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Вадим Воронов
Никита Сарновский
Лев Лазарев
Александр Чмиль
Михаил Тихонов
Эдуард Карартынян
Иван Рамзенков
Дмитрий Шелковников
Макар Пузин
Николай Логинов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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