Анастасия Мишина о командном турнире Пекина-2022: «Никто не сомневался в том, что наша команда будет первой»
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Мишина и Галлямов стали чемпионами в команде (награждение не состоялось из-за ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой), а в личном турнире завоевали бронзу.
– Какое из ваших выступлений вызвало более сильные эмоции: радость после выигранного командного турнира или огорчение после личного? Вы же не за бронзой в Пекин ехали, в конце-то концов.
Мишина: Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному.
Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой.
Галлямов: Это реально воспринималось как неизбежный и абсолютно закономерный результат.
Все ведь понимали, насколько мощный получился состав. После короткой программы мы с Настей шли вторыми после китайцев, и, даже несмотря на это, не было и тени неуверенности.
Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏
Разве команда не казалась изначально лидером? Разве МГ не выложились по максимум в командном турнире?
Я все могу понять, но лить грязь на спортсменов видимо по тому, что они вам неприятны ненормально
Единственное, что наши два балла в танцах на ровном месте проиграли, хотя Вика с Никитой были фаворитами и в КП, и в ПП.
На кондратюков надежды не было
Еще на козловских кто-то гнaл.
Камила, безусловно, внесла огромный вклад в победу, но одним женским одиночным командники не выигрываются, что наглядно показали ОИ-2018.