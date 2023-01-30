Анастасия Мишина о командном турнире Пекина-2022: «Никто не сомневался в том, что наша команда будет первой»

Теги сборная России сборная Китая пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Мишина и Галлямов стали чемпионами в команде (награждение не состоялось из-за ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой), а в личном турнире завоевали бронзу.

– Какое из ваших выступлений вызвало более сильные эмоции: радость после выигранного командного турнира или огорчение после личного? Вы же не за бронзой в Пекин ехали, в конце-то концов.

Мишина: Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному.

Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой.

Галлямов: Это реально воспринималось как неизбежный и абсолютно закономерный результат.

Все ведь понимали, насколько мощный получился состав. После короткой программы мы с Настей шли вторыми после китайцев, и, даже несмотря на это, не было и тени неуверенности.

Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏

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24 комментария

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Ева Винер
Кстати, заметили, что почему-то именно МГ никогда не называет ОЧ, всегда только бронзовые призёры ОИ. Хотя Камилу, Марка, СК всегда называют ОЧ
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King_bez_ice
Ответ Кот Лютик
Мишки че-то открыли рты, разбoлтались, и перестали быть мимимишными. Реально рабочий и колхозница, ЧСВ и язык без кoстей. Еще на козловских кто-то гнaл.
Ну и с чего такой ужасный вывод? Просто на ровном месте наброс?
Разве команда не казалась изначально лидером? Разве МГ не выложились по максимум в командном турнире?
Я все могу понять, но лить грязь на спортсменов видимо по тому, что они вам неприятны ненормально
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Зиля Бадриева
Ответ UserFreud
Ну, со стороны всё не казалось так однозначно. Американцы тоже топовый состав ставили. Наши, в принципе, выжали из себя максимум, а американцы в какой-то момент посыпались. Единственное, что наши два балла в танцах на ровном месте проиграли, хотя Вика с Никитой были фаворитами и в КП, и в ПП.
Ну и в мо Марк принес лишь 17 баллов. Кацы побольше 18, а Мишки 19. Камила 20. До её КП наша команда отставала от амеров
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Залина Малина
Ну первый день поволновались. Бездарную американскую пару а ж на 3 место нагрибовали. Из-за этого были близко с американцами
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acasancra
Ответ Ортодокс7
После пафосного похода на встречу с двойником (но он до сих пор уверен, что там был первик)
А что за история? Расскажите, пожалуйста
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Ортодокс7
Ответ acasancra
Почему вы так решили?
После пафосного похода на встречу с двойником (но он до сих пор уверен, что там был первик)
+3
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Блинчик
В поедании допинга вы точно первые, вне всяких сомнений.
+4
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Artemon1302
Ответ Кот Лютик
Мишки че-то открыли рты, разбoлтались, и перестали быть мимимишными. Реально рабочий и колхозница, ЧСВ и язык без кoстей. Еще на козловских кто-то гнaл.
А в фк в принципе не может быть мимимишных, я это уже давно поняла)
+4
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acasancra
Ответ Anneta28
Там Галлямов звезду словил поболее Козловского.
Почему вы так решили?
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Oleandra
После первого дня все дрожали от страха, что золото может уплыть от них..
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Oleandra
Ответ Anneta28
Из-за девочки Этери они до сих пор без золотых медалей сидят.
федерации надо было следить за проверкой всех допинг-тестов, а не в облаках летать, предвкушая золото..
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asusp527
Ответ Oleandra
..но все ждали, когда придёт девочка Этери и вытащит их на первое место..
А она взяла да и утопила так, что до сих пор медалей нет.
+9
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Oleandra
Ответ UserFreud
К сожалению, участники командника-2022 в полном составе ждут вердикта CAS по девочке Этери. Камила, безусловно, внесла огромный вклад в победу, но одним женским одиночным командники не выигрываются, что наглядно показали ОИ-2018.
да, подставили Этери мощно..
+1
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Anneta28
Ответ Кот Лютик
Мишки че-то открыли рты, разбoлтались, и перестали быть мимимишными. Реально рабочий и колхозница, ЧСВ и язык без кoстей. Еще на козловских кто-то гнaл.
Там Галлямов звезду словил поболее Козловского.
+19
-9
+10
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UserFreud
Ну, со стороны всё не казалось так однозначно. Американцы тоже топовый состав ставили. Наши, в принципе, выжали из себя максимум, а американцы в какой-то момент посыпались.
Единственное, что наши два балла в танцах на ровном месте проиграли, хотя Вика с Никитой были фаворитами и в КП, и в ПП.
+13
-1
+12
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Anneta28
Ответ Oleandra
..но все ждали, когда придёт девочка Этери и вытащит их на первое место..
Из-за девочки Этери они до сих пор без золотых медалей сидят.
+17
-4
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Wiley Fox
Сомневался тот, кто туда засунул допинговую приму

На кондратюков надежды не было
+14
-3
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Савосмна Лидия
Ответ Eva2426
Помню как сказал Ягудин по окончании командного турнира на олимпиаде "Никакой драмы". В итоге, оказалась самая драматическая история не только для, Камилы, но и для всей нашей команды
По моему для Камилы вообще нет драмы, она имеет больше чем настоящая олимпийская чемпионка Щербакова, её везде приглашают, контракты, ни одного упрека со стороны ФК бомонда, как они гнобили Алину за золото, и как они благосклонно относятся употреблению допинга в нашей команде
+29
-10
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Кот Лютик
Мишки че-то открыли рты, разбoлтались, и перестали быть мимимишными. Реально рабочий и колхозница, ЧСВ и язык без кoстей.
Еще на козловских кто-то гнaл.
+19
-14
+5
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UserFreud
Ответ Eva2426
Помню как сказал Ягудин по окончании командного турнира на олимпиаде "Никакой драмы". В итоге, оказалась самая драматическая история не только для, Камилы, но и для всей нашей команды
Да уж, Ягудин ляпнул, конечно... драмы ему не хватало.
+10
-3
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UserFreud
Ответ Oleandra
..но все ждали, когда придёт девочка Этери и вытащит их на первое место..
К сожалению, участники командника-2022 в полном составе ждут вердикта CAS по девочке Этери.
Камила, безусловно, внесла огромный вклад в победу, но одним женским одиночным командники не выигрываются, что наглядно показали ОИ-2018.
+15
-3
+12
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Eva2426
Помню как сказал Ягудин по окончании командного турнира на олимпиаде "Никакой драмы". В итоге, оказалась самая драматическая история не только для, Камилы, но и для всей нашей команды
+17
-1
+16
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Alexander X
и при этом ни одной замены🤬
+23
-1
+22
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Oleandra
Комментарий скрыт
+4
-19
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