Анастасия Мишина о командном турнире Пекина-2022: «Никто не сомневался в том, что наша команда будет первой»

Российские фигуристы и высказались о командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Мишина и Галлямов стали чемпионами в команде (награждение не состоялось из-за ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой), а в личном турнире завоевали бронзу.

– Какое из ваших выступлений вызвало более сильные эмоции: радость после выигранного командного турнира или огорчение после личного? Вы же не за бронзой в Пекин ехали, в конце-то концов.

Мишина: Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному.

Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой.

Галлямов: Это реально воспринималось как неизбежный и абсолютно закономерный результат.

Все ведь понимали, насколько мощный получился состав. После короткой программы мы с Настей шли вторыми после китайцев, и, даже несмотря на это, не было и тени неуверенности.

Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏