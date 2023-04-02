Первенство России среди старшего возраста. Рамзенков, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Максим Белявский Николай Колесников Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Тимофей Столяренко Илья Строганов Иван Конихин Илья Неретин Александр Чмиль Глеб Ковтун Макар Солодников Фигурное катание

2 апреля на первенстве России среди старшего возраста юноши выступят с произвольными программами.

Первенство России среди старшего возраста

Саранск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Третья разминка

11. Макар Солодников

12. Борис Татаров

13. Вячеслав Проценко

14. Глеб Ковтун

15. Илья Строганов

16. Макар Пузин

Четвертая разминка

17. Максим Белявский

18. Александр Чмиль

19. Герман Ленков

20. Тимофей Столяренко

21. Илья Неретин

22. Михаил Тихонов

Пятая разминка

23. Иван Конихин

24. Дмитрий Шелковников

25. Вадим Воронов

26. Эдуард Карартынян

27. Николай Колесников

28. Иван Рамзенков

Положение после короткой программы

1. Иван Рамзенков – 84,16

2. Николай Колесников – 77,51

3. Эдуард Карартынян – 76,33

4. Вадим Воронов – 74,94

5. Дмитрий Шелковников – 74,87

6. Иван Конихин – 74,09

7. Михаил Тихонов – 73,02

8. Илья Неретин – 72,19

9. Тимофей Столяренко – 71,06

10. Герман Ленков – 70,05

11. Александр Чмиль – 70,04

12. Максим Белявский – 67,27

13. Макар Пузин – 67,20

14. Илья Строганов – 66,57

15. Глеб Ковтун – 64,88

16. Вячеслав Проценко – 64,73

17. Борис Татаров – 63,50

18. Макар Солодников – 61,63

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