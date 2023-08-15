Малинин, Аймо, Сакамото, Теннелл, Миура и Кихара выступят на турнире Autumn Classic International

Объявлен список участников турнира Autumn Classic в Монреале.

Турнир серии ISU Challenger пройдет в Канаде с 14 по 16 сентября.

У мужчин заявлены Илья Малинин (США), Сота Ямамото (Япония), Кевин Аймо (Франция), Цзинь Боян (Китай), Николай Мемола (Италия). Среди женщин выступят Каори Сакамото (Япония) и Брэди Теннелл (США).

В турнире пар на лед выйдут Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада). В танцах выступят Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва).

Полный список участников – на сайте ISU.