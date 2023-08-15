Малинин, Аймо, Сакамото, Теннелл, Миура и Кихара выступят на турнире Autumn Classic International

Теги танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии пары мужское катание женское катание сборная Испании сборная Литвы Цзинь Боян Рюичи Кихара ISU Challenger Сота Ямамото Брэди Теннелл Каори Сакамото Autumn Classic International Максим Дешам Оливия Смарт Кевин Аймо Деанна Стеллато-Дудек Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Тим Дик Рику Миура Илья Малинин Николай Мемола Фигурное катание

Объявлен список участников турнира Autumn Classic в Монреале.

Турнир серии ISU Challenger пройдет в Канаде с 14 по 16 сентября.

У мужчин заявлены Илья Малинин (США), Сота Ямамото (Япония), Кевин Аймо (Франция), Цзинь Боян (Китай), Николай Мемола (Италия). Среди женщин выступят Каори Сакамото (Япония) и Брэди Теннелл (США).

В турнире пар на лед выйдут Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада). В танцах выступят Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва).

Полный список участников – на сайте ISU.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лемур
О_о Да Бин еще не закончила....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gau
Симпатичный состав. Есть интересные персоны второго эшелона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий