Анна Щербакова в августе поедет в Китай на международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в августе поедет в Китай.
Фан-группа фигуристки сообщает, что она посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею. Мероприятие пройдет 15 августа.
«Уже в августе Анюта отправится в город Шэньчжэнь в качестве гостя на Международную ледовую конференцию The Belt and Road и Международный пригласительный турнир по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup», – сообщили в фан-группе Щербаковой.
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Она от всего мира отомстит Китаю за корону и завезет туда мононуклеоз ))
А что касается поездки , считаю, Ретроград заслужил подарок из Китая , рамку для фото , хотя бы 10 на 15 см.