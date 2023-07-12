Анна Щербакова в августе поедет в Китай на международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в августе поедет в Китай.

Фан-группа фигуристки сообщает, что она посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею. Мероприятие пройдет 15 августа.

«Уже в августе Анюта отправится в город Шэньчжэнь в качестве гостя на Международную ледовую конференцию The Belt and Road и Международный пригласительный турнир по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup», – сообщили в фан-группе Щербаковой.

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48 комментариев

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Регина
И болезнь как рукой сняло 😂
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Сáмсон Самсонов
Стас хорошо вложился в Китай
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Зямлянин
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Анна отправляется в Китай с благородной миссией.
Она от всего мира отомстит Китаю за корону и завезет туда мононуклеоз ))
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Мурманчанин37
Интересны мнения вчерашних экспертов по мононуклеозу: если болезнь уже определена (подчеркну, о ней известно только благодаря сомнительному СМИ), то за месяц можно ее вылечить?
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kate_ko
круть! главное сейчас поправиться Анюте!
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Lion King
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Мононуклеоз прошёл, но в сентябре вернется
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Lion King
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Вот как Щ относится к своим российским болельщикам...
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natali5228
Ответ Регина
И болезнь как рукой сняло 😂
Зря светила медицины в ветках разоряются про полугодовую(а то и девятимесячную) слабость и помирание на льду))
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Ak_Gor
Ответ Сáмсон Самсонов
Стас хорошо вложился в Китай
Да, наверняка, сам созвонился с Чэнь Лу и предложил ей пригласить Анюту на это мероприятие😅 (Чэнь Лу — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Двукратная бронзовая олимпийская медалистка, чемпионка мира по фигурному катанию, а также девятикратная чемпионка Китая)
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bezsugar
Че там, есть в китае мусорки?) Анька с омодой могут и прибраться заодно))
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Пользователь Гугла
вообщето очень громко сказано, там в шэньчжэне у китайской фигуристки чен лу есть своя школа фигурного катания, названная международной школой фигурного катания и да туда приезжают дети из южной азии, из вьетнама есть, там каждый год она проводит турнир своего имени среди детей южной азии с ее школы, такой себе местечковые соревнования среди учеников школы и приглашенных фигуристов из азии, вроде арабы тоже приезжали и там будет щербакова, там на этом турнире в основном прыгают двойные, тройные это что то, редкость большая
+11
-5
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именименя
Что-то за китайцев переживать начинаю. Они только очухались от ковида, а тут из России биологическое оружие приедет. Не известно че она еще может подцепить в поездочку, а потом в толпу фанатов больная, отработанная схема уже у Анни.
+13
-8
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rtun
Ответ Николай Криницкий
Началось подгорение, вам не надоело страдать.
О, двое с ларца - одинаковы с лица)))) Выше ответила твоей половине БАР.
+5
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Ak_Gor
Ответ Ольга Долгова
Как сообщил врач- инфекционист, это произойдет через 6-8 месяцев
А врач инфекционист знаком с медкартой Ани? Почему тогда Даша Павлюченко, Мартен Фуркад через месяц приступили к трениовкам? Или у нас все клоны и болезни проходят у всех как под копирку?
+7
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natali5228
Там, где Медведева училась, Щербакова преподаёт)))
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именименя
Ждать новую пандемию в Китае?
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Lapo Elkann
Прекрасно , что девушка здорова, а то позавчера все ее болельщики весили 42 кг, а вчера все хоть раз в жизни болели мононуклеозом, и уверяли , что не лечится. Я не верила в болезнь и уверяла ее фанов , что все это неправда.
А что касается поездки , считаю, Ретроград заслужил подарок из Китая , рамку для фото , хотя бы 10 на 15 см.
+8
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NTLY
Ответ Пользователь Гугла
вообщето очень громко сказано, там в шэньчжэне у китайской фигуристки чен лу есть своя школа фигурного катания, названная международной школой фигурного катания и да туда приезжают дети из южной азии, из вьетнама есть, там каждый год она проводит турнир своего имени среди детей южной азии с ее школы, такой себе местечковые соревнования среди учеников школы и приглашенных фигуристов из азии, вроде арабы тоже приезжали и там будет щербакова, там на этом турнире в основном прыгают двойные, тройные это что то, редкость большая
Жаль, что Алину не пригласили - для нее, как для основательницы собственной школы, это был бы полезный опыт.
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-1
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Ak_Gor
Ответ Lion King
Комментарий удален модератором
😅 Это же один день - 1 июля и 15 августа (просто числа разные и месяц..😂) Ай-Яй-яй, как могла! 1 июля не вышла и спустя полтора месяца не должна. Надо дома полгода посидеть😅
+5
-3
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k4rmazin2007
Кажется американцы придумали способ не допустить китайских спортсменов к следующей Олимпиаде. Используют секретное биологическое оружие НЮТИЙ - 19
+9
-7
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EmperorNazer
Здорово, наконец-то китайцы дождутся Аню) Думаю, она и сама будет счастлива еще раз посетить Китай.
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asusp527
Ответ Регина
И болезнь как рукой сняло 😂
А её и не было😆
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плюшевая Ракета
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Ответ Мурманчанин37
Интересны мнения вчерашних экспертов по мононуклеозу: если болезнь уже определена (подчеркну, о ней известно только благодаря сомнительному СМИ), то за месяц можно ее вылечить?
Вылечить можно, но только за юани...
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Евгения Гринева
Ответ Ak_Gor
А врач инфекционист знаком с медкартой Ани? Почему тогда Даша Павлюченко, Мартен Фуркад через месяц приступили к трениовкам? Или у нас все клоны и болезни проходят у всех как под копирку?
Савченко через месяц уже медаль ОИ выиграла
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EmperorNazer
Ответ Регина
И болезнь как рукой сняло 😂
Речь идет о середине августа, а Аня заболела в середине июня. Она год с постели не вставать должна по-вашему, что ли? Та же Даша Павлюченко уже через месяц после заболевания вернулась к тренировкам, а здесь просто командировка, по сути.
+11
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