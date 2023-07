Анна Щербакова в августе поедет в Китай на международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в августе поедет в Китай.

Фан-группа фигуристки сообщает, что она посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею. Мероприятие пройдет 15 августа.

«Уже в августе Анюта отправится в город Шэньчжэнь в качестве гостя на Международную ледовую конференцию The Belt and Road и Международный пригласительный турнир по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup», – сообщили в фан-группе Щербаковой.

