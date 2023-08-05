Щербакова опубликовала видео с катка: «Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала видео с катка и обратилась к болельщикам.

Олимпийская чемпионка поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что приступила к тренировкам. Ранее сообщалось, что фигуристка перенесла мононуклеоз.

«Долгое время я не выходила на связь, и в первую очередь я хочу сказать огромное спасибо именно вам, потому что за это время я получила очень много теплых слов и добрых пожеланий. Спасибо, что вы всегда рядом, всегда со мной и всегда поддерживаете меня.

За меня можете не переживать. Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», – сказала Щербакова.

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3 комментария

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Так отрадно наконец видеть весточку.
Восстанавливайся, Анюта. Сил тебе и богатырского здоровья.
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Сильно похудела
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Как приятно видеть Анюту такой: веселой, здоровой, красивой. Еще и подсушиться успела.
Удачи и всего наилучшего.
А главное - здоровья.
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