Щербакова опубликовала видео с катка: «Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя»

Анна Щербакова опубликовала видео с катка и обратилась к болельщикам.

Олимпийская чемпионка поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что приступила к тренировкам. Ранее сообщалось, что фигуристка перенесла мононуклеоз.

«Долгое время я не выходила на связь, и в первую очередь я хочу сказать огромное спасибо именно вам, потому что за это время я получила очень много теплых слов и добрых пожеланий. Спасибо, что вы всегда рядом, всегда со мной и всегда поддерживаете меня.

За меня можете не переживать. Я уже приступила к тренировкам. Не все сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», – сказала .