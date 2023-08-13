У «Динамо» 3 победы подряд после двух поражений и ничьей. Следующая игра – с ЦСКА

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«Динамо» выиграло три матча подряд в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Сегодня команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (2:0) дома. «Динамо» впервые не пропустило под руководством чешского специалиста.

Теперь у «Динамо» три победы подряд – над «Зенитом» (3:2), «Краснодаром» (4:3) и «Балтикой» (2:0). До этого московский клуб не мог выиграть на протяжении трех матчей, уступив «Краснодару» (1:3) и «Пари НН» (1:1, по пен. 3:4) и сыграв вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Следующую игру «Динамо» проведет 19 августа – против ЦСКА в рамках 5-го тура Мир РПЛ.

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19 комментариев

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Давид Кочинян
Ответ verhowen
Динамо набрало ход, и нашло свою игру. Нужно побеждать ЦСКА. Будем надеяться что к игре с ЦСКА, Динамо усилится на нужные позиции.
Исторически сложный соперник для ЦСКА, но Федотов в официальных встречах не проигрывал Личке. Будет интересный матч в рамках дерби.
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Пашка Донофф
Ответ Demetrios
победы это хорошо, но где усиление??? ВТБ, на одном тренере не уедишь, сейчас ещё Заха уходит, гафин, пивоваров не умеете работать уходите.
Пивоваров то не умеет работать? Он посещаемость повысил существенно. Вопросы скорее к Бувачу. И кстати: не «уедишь», а уедешь
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verhowen
Динамо набрало ход, и нашло свою игру. Нужно побеждать ЦСКА. Будем надеяться что к игре с ЦСКА, Динамо усилится на нужные позиции.
+10
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Владимир Никаноров
Такими же темпами и дальше победы вдохновляют!!!
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verhowen
Ответ Давид Кочинян
Исторически сложный соперник для ЦСКА, но Федотов в официальных встречах не проигрывал Личке. Будет интересный матч в рамках дерби.
Не спорю, игра будет интересной. У обеих команд есть проблемы с составом. Тем интереснее, когда привлекается много молодёжи у обеих команд. Игра будет не предсказуемой.
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Best game on Earth
Как много всё же зависит от тренера. Оренбург вот пока валится.
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Геннадий Швецов
Было же усиление в виде Захаряна…
Продали!
Значит обойдутся без усилений…
Нет цели у клуба что-то завоевывать.
Так просто погонять мяч по полю!
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ДоброеУхо
потихоньку-полегоньку поднимаемся в таблице
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verhowen
Вот посидеть на трибуне рядом с Захаряном, Гафин и Пивоваров это всё что они могут. А вот усиление Динамо, это у этих двоих как всегда не получается.
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Demetrios
Ответ Пашка Донофф
Пивоваров то не умеет работать? Он посещаемость повысил существенно. Вопросы скорее к Бувачу. И кстати: не «уедишь», а уедешь
Какие вопросы к Бувачу? он им давно кандидатов предоставил, но кто то деньги переводить до сих пор не умеет.
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Demetrios
Ответ Пашка Донофф
Нынешние условия по переводам денег учитываешь? Или ты думаешь что в ВТБ не умеют деньги переводить?
Раз игрок не у нас до сих пор, значит не умеют. Посмотри на другие команды всё усилились, только мы нет, только продаем. Уверен трансферы будут, и деньги переведут, но это поздно, время уходит. В этом и есть не профессиональный подход.
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Demetrios
победы это хорошо, но где усиление??? ВТБ, на одном тренере не уедишь, сейчас ещё Заха уходит, гафин, пивоваров не умеете работать уходите.
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Mixos Demid
Братское дерби!
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Пашка Донофф
Ответ Demetrios
Раз игрок не у нас до сих пор, значит не умеют. Посмотри на другие команды всё усилились, только мы нет, только продаем. Уверен трансферы будут, и деньги переведут, но это поздно, время уходит. В этом и есть не профессиональный подход.
ВТБ под санкциями. Это не через СБП деньги перевести. Лукойл усилился? Так он не под санкциями. Нефть свободно продают. То же касается и газпрома.
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Demetrios
Ответ Пашка Донофф
ВТБ под санкциями. Это не через СБП деньги перевести. Лукойл усилился? Так он не под санкциями. Нефть свободно продают. То же касается и газпрома.
Под санкциями с сегодняшнего дня что ли? уж за год могли наверное, что то придумать? в общем если нравится как работает руководство ваше право.
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Пашка Донофф
Ответ Demetrios
Под санкциями с сегодняшнего дня что ли? уж за год могли наверное, что то придумать? в общем если нравится как работает руководство ваше право.
А че ж кони не смогли ничего за более чем год придумать чтобы деньги за Влашича получить? Это за проданного игрока. С дивана то всем виднее
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