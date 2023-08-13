У «Динамо» 3 победы подряд после двух поражений и ничьей. Следующая игра – с ЦСКА

«Динамо» выиграло три матча подряд в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Сегодня команда обыграла «Балтику» (2:0) дома. « » впервые не пропустило под руководством чешского специалиста.

Теперь у «Динамо» три победы подряд – над «Зенитом» (3:2), «Краснодаром» (4:3) и «Балтикой» (2:0). До этого московский клуб не мог выиграть на протяжении трех матчей, уступив «Краснодару» (1:3) и «Пари НН» (1:1, по пен. 3:4) и сыграв вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Следующую игру «Динамо» проведет 19 августа – против в рамках 5-го тура Мир .

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