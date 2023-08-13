Овечкин о старте футбольного «Динамо»: «Обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Для нового тренера было важно построить свою стратегию»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Марцел Личка Хоккей

Александр Овечкин высказался о старте футбольного «Динамо» в новом сезоне.

В двух последних матчах команда под руководством Марцела Лички обыграла «Зенит» (3:2) в Мир РПЛ и «Краснодар» (4:3) в Фонбет Кубке России. 

– Как вам старт «Динамо» в нынешнем сезоне? Последние матчи команды впечатлили?

– Конечно, когда обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Я знаю, что команда была под нагрузкой.

Пришел новый тренер, для него, конечно, было важно построить свою стратегию, свой стиль игры. Нужно было несколько матчей для того, чтобы игроки это поняли и вышли на тот уровень, который он хочет видеть, – сказал капитан «Вашингтона». 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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