Овечкин о старте футбольного «Динамо»: «Обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Для нового тренера было важно построить свою стратегию»
Александр Овечкин высказался о старте футбольного «Динамо» в новом сезоне.
В двух последних матчах команда под руководством Марцела Лички обыграла «Зенит» (3:2) в Мир РПЛ и «Краснодар» (4:3) в Фонбет Кубке России.
– Как вам старт «Динамо» в нынешнем сезоне? Последние матчи команды впечатлили?
– Конечно, когда обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Я знаю, что команда была под нагрузкой.
Пришел новый тренер, для него, конечно, было важно построить свою стратегию, свой стиль игры. Нужно было несколько матчей для того, чтобы игроки это поняли и вышли на тот уровень, который он хочет видеть, – сказал капитан «Вашингтона».
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