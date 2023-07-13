Илья Авербух: «Тарасова и Морозов готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи»
Авербух сообщил, что фигуристы Тарасова и Морозов готовятся к шоу под его руководством.
По информации «Р-Спорта», пара не начинала подготовку к будущему соревновательному сезону.
«Они готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи.
Будут выступать Лиза Туктамышева, Матвей Ветлугин, Женя Тарасова с Володей Морозовым, Оксана Домнина. Подготовка к шоу проходит со мной, будем ставить новые номера и программы», – заявил хореограф и продюсер.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)
Женя наконец к мужу ближе будет, а может и тренировать в дальнейшем захочет вместе с Федором. В шоу тоже будут востребованы.
Интересно, кто следующий после Тарасовой-Морозова сможет приблизиться к эталону по парности и линиям) у нас конечно сейчас очень сильное парное с большой конкуренцией, но до такого уровня как у ТМ все-таки еще расти и расти)