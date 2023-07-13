Илья Авербух: «Тарасова и Морозов готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи»

Авербух сообщил, что фигуристы Тарасова и Морозов готовятся к шоу под его руководством.

По информации «Р-Спорта», пара не начинала подготовку к будущему соревновательному сезону.

«Они готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи.

Будут выступать Лиза Туктамышева, , Женя Тарасова с Володей Морозовым, . Подготовка к шоу проходит со мной, будем ставить новые номера и программы», – заявил хореограф и продюсер.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)