Илья Авербух: «Тарасова и Морозов готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи»

Теги Оксана Домнина Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Матвей Ветлугин Фигурное катание

Авербух сообщил, что фигуристы Тарасова и Морозов готовятся к шоу под его руководством.

По информации «Р-Спорта», пара не начинала подготовку к будущему соревновательному сезону. 

«Они готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи.

Будут выступать Лиза Туктамышева, Матвей Ветлугин, Женя Тарасова с Володей Морозовым, Оксана Домнина. Подготовка к шоу проходит со мной, будем ставить новые номера и программы», – заявил хореограф и продюсер. 

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к следующему сезону («Р-Спорт»)

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10 комментариев

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Maria L
можно узнать что в этом списке гастролеров делают Лиза и Мотя?
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MockingBird
Ответ Katerina Sunny
Туктамышева и Ветлугин могут поставить с Авербухом программы и у него же в шоу их накатывать.
У Ветлугина обе программы для нового сезона уже поставлены.
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Katerina Sunny
Ответ Maria L
можно узнать что в этом списке гастролеров делают Лиза и Мотя?
Шоу Мишина отменили или перенесли, а заработать на сезон, особенно Матвею, можно и у Авербуха.
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MockingBird
ТМ в сборах не участвовали, соревновательные программы не ставили, видимо определились с будущим. Насыщенная была у них карьера, можно с чистой совестью заниматься личной жизнью и зарабатывать хорошие деньги.
Женя наконец к мужу ближе будет, а может и тренировать в дальнейшем захочет вместе с Федором. В шоу тоже будут востребованы.
Интересно, кто следующий после Тарасовой-Морозова сможет приблизиться к эталону по парности и линиям) у нас конечно сейчас очень сильное парное с большой конкуренцией, но до такого уровня как у ТМ все-таки еще расти и расти)
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Katerina Sunny
Туктамышева и Ветлугин могут поставить с Авербухом программы и у него же в шоу их накатывать.
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Капитан Немо
О, и Оксана там! Радостно будет её увидеть)))
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Nata Nata
Щербакову и Медведеву Авербух даже не упомянул) А ведь уже можно тратить грантовские денежки, неужели барышни мимо пролетают?
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Katerina Sunny
Ответ MockingBird
У Ветлугина обе программы для нового сезона уже поставлены.
Которые ставил Авербух.
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Капитан Немо
Ответ Maria L
можно узнать что в этом списке гастролеров делают Лиза и Мотя?
Подрабатывают. Пусть! Что плохого здесь)))
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