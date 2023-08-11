Карина Акопова: «Подготовка к сезону идет по плану, программы нам очень нравятся. Покажем новые поддержки и элементы»
Карина Акопова рассказала о подготовке к сезону их пары с Никитой Рахманиным.
Пара пропустила большую часть прошедшего сезона из-за травмы Акоповой.
«Подготовка к сезону у нас идет по плану. Программы нам Соня Евдокимова поставила необычные.
Они нам очень нравятся, и от этого хочется катать всё больше и больше, побыстрее их показать. В грядущем сезоне мы покажем новые поддержки и элементы», – сказала фигуристка.
Софья Евдокимова: «Если Акопову и Рахманина вызовут на контрольные прокаты, они там с удовольствием выступят, потому что готовы»
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