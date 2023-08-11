Карина Акопова: «Подготовка к сезону идет по плану, программы нам очень нравятся. Покажем новые поддержки и элементы»

Карина Акопова рассказала о подготовке к сезону их пары с Никитой Рахманиным.

Пара пропустила большую часть прошедшего сезона из-за травмы Акоповой.

«Подготовка к сезону у нас идет по плану. Программы нам Соня Евдокимова поставила необычные.

Они нам очень нравятся, и от этого хочется катать всё больше и больше, побыстрее их показать. В грядущем сезоне мы покажем новые поддержки и элементы», – сказала фигуристка.

Софья Евдокимова: «Если Акопову и Рахманина вызовут на контрольные прокаты, они там с удовольствием выступят, потому что готовы»