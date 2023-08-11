Карина Акопова: «Подготовка к сезону идет по плану, программы нам очень нравятся. Покажем новые поддержки и элементы»

Теги сборная России пары Софья Евдокимова Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Карина Акопова рассказала о подготовке к сезону их пары с Никитой Рахманиным.

Пара пропустила большую часть прошедшего сезона из-за травмы Акоповой. 

«Подготовка к сезону у нас идет по плану. Программы нам Соня Евдокимова поставила необычные.

Они нам очень нравятся, и от этого хочется катать всё больше и больше, побыстрее их показать. В грядущем сезоне мы покажем новые поддержки и элементы», – сказала фигуристка.

Софья Евдокимова: «Если Акопову и Рахманина вызовут на контрольные прокаты, они там с удовольствием выступят, потому что готовы»

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4 комментария

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Татьяна Вересова
Только недавно за Евдокимовой на соревнованиях следила, а о ней уже пишут как о постановщике. Многие ушли в тренерство. Интересно будет наблюдать за их развитием.
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Elena Savanuk
Очень хочется поскорей увидеть воспитанников Федора Климова, который , став тренером, за довольно короткий период сумел многое сделать для данной пары !
+3
0
+3
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Очень хочется поскорей увидеть воспитанников Федора Климова, который , став тренером, за довольно короткий период сумел многое сделать для данной пары !
Может на контрольных прокатах уже их и увидим. Не мало пар травмировалось и не готова к контрольным прокатам и по другим причинам.
+3
0
+3
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Может на контрольных прокатах уже их и увидим. Не мало пар травмировалось и не готова к контрольным прокатам и по другим причинам.
Да, у парников ожидаемо, что могут существенные потери к ОП...
+2
0
+2
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