Федор Климов: «Травма Акопову особо не беспокоит, но мы стараемся все равно не форсировать»

Тренер Федор Климов рассказал о подготовке Карины Акоповой и Никиты Рахманина к сезону.

В прошлом сезоне фигуристы пропустили чемпионат России из-за травмы спины у партнерши.

«Подготовка к сезону проходит по плану. Был один сбор. Сейчас мы на месте готовимся в Сочи. Планируется еще один сбор в августе. Все здоровы.

Травма особо не беспокоит, но мы стараемся все равно не форсировать, все умеренно, нагрузки даем постепенно, так что все нормально», — сказал .