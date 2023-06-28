Федор Климов: «Травма Акопову особо не беспокоит, но мы стараемся все равно не форсировать»

Теги сборная России пары Федор Климов Матч ТВ Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Тренер Федор Климов рассказал о подготовке Карины Акоповой и Никиты Рахманина к сезону.

В прошлом сезоне фигуристы пропустили чемпионат России из-за травмы спины у партнерши. 

«Подготовка к сезону проходит по плану. Был один сбор. Сейчас мы на месте готовимся в Сочи. Планируется еще один сбор в августе. Все здоровы.

Травма особо не беспокоит, но мы стараемся все равно не форсировать, все умеренно, нагрузки даем постепенно, так что все нормально», — сказал Климов

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