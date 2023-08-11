Депутат Мосгордумы о критике из-за строительства центра Тутберидзе: «Уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для их района»

Теги Этери Тутберидзе Фигурное катание

Депутат Мосгордумы высказался о критике из-за строительства центра Тутберидзе.

В частности, депутат по району Ясенево Александр Семенников прокомментировал информацию о том, что некоторые местные жители недовольны Центром фигурного катания Этери Тутберидзе. Объект, открытие которого планируется в сентябре, сейчас отображается на «Яндекс Картах» с рейтингом 2,1 балла.

«В целом, жители всех районов не приветствуют, когда появляются объекты социально-культурного или спортивного назначения. Поэтому это такое общее представление о строительстве.

Если брать район Ясенево и место центра Этери Тутберидзе, надо иметь в виду, что на этом месте находился котлован, где много лет пытались осуществить коммерческую застройку.

Большинство жителей Ясенево за то, чтобы вместо очередного торгового центра появился спортивный объект, который подарит большое количество чемпионов и возможность для занятий спортом. Район не избалован серьезными спортивными и социально-культурными проектами. Здесь впервые появится масштабный проект, который даст возможность детям заниматься спортом.

Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения», – сказал Семенников.

Жители Ясенево обвалили рейтинг нового катка Тутберидзе в картах: они были против стройки

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36 комментариев

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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Biathlon Fan
Я думаю, что с появлением спортивного объекта такого масштаба людям будет казаться, что их район станет напоминать проходной двор, где будут вечно сновать толпы людей и машин, вот они и переживают за свою спокойную жизнь, которая может перестать быть таковой. Людей можно понять, в общем-то.
Ну тут вряд ли такое будет. Не футбольный же стадион. Вон Мега спорт стоит и там ни одного человека рядом нет.
+23
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Biathlon Fan
Я думаю, что с появлением спортивного объекта такого масштаба людям будет казаться, что их район станет напоминать проходной двор, где будут вечно сновать толпы людей и машин, вот они и переживают за свою спокойную жизнь, которая может перестать быть таковой. Людей можно понять, в общем-то.
+24
-8
+16
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spf12
Благоустроят вокруг Центра парковую зону и все будут довольны. Лучше спортом заниматься, чем пиво хлестать.
+26
-13
+13
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гилберт
Ответ spf12
Благоустроят вокруг Центра парковую зону и все будут довольны. Лучше спортом заниматься, чем пиво хлестать.
Так в парковой зоне и будут пиво хлестать.
+6
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Лакс
Скорее всего торчащие там раньше сваи нравятся не жителям, а хейтерам.) А жители за 20 то лет могли бы уж при желании и добиться благоустройства этой заброшенной площадки. И мэрия могла бы начать стройку не 20-м, а в 18-м после обращения Этери.
Да Янка заказала наверняка хейт. Их почерк
+12
-7
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Abductio
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Ну тут вряд ли такое будет. Не футбольный же стадион. Вон Мега спорт стоит и там ни одного человека рядом нет.
Я могу возразить:
Раньше по выходным я регулярно ездил миом школы спортивного резерва по адресу - Левобережная ул., 12, корп. 1, Москва

Там обычная двух полосная дорога и мелкая парковка перед самой школой, куда видимо пускают только ну очень избранных. И туда же в это время родители привозили своих будущих хоккеистов. В итоге стоишь в пробке в субботу, в 10 с чем то утра, по тому, что вся дорога занята родителями с детьми которым негде припарковаться и они выгружают из машины своих детей.
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papadok
А в чем суть претензий жителей? У меня в паре кварталов от дома - дворец спорта с ледовой площадкой. Ни толпы, ни проблем с парковкой никаких. Когда играет наш хоккейный "Буран", людей побольше, но быдлячества не бывает.
+8
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Syndycate
Действительно, зачем спорт сооружение строить, лучше бы очередную пивнушку построили или стрип-клуб) Тогда бы жители не жаловались)
+16
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Лакс
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Да Янка заказала наверняка хейт. Их почерк
Яне заказывать не надо, у неё есть для этого постоянные работники.
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Геннадий Тёкин
Некоторые жители...да, некоторые жители вообще всем недовольны, что бы не делалось, хобби у них такое.
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Max Madov
Нельзя давать решать жителям, что строить, а что нет. Простой пример. Строили дом в Москве, жители соседнего дома вышли жаловаться, мол, им дом рядом не нужен. Прошло лет 5, дом построили и рядом начали строить еще . Жители нового дома, вышли жаловаться, мол, мы против этого дома, давайте лучше парк. Забавная ситуация? Когда эти идиоты въезжали 5 лет назад, им было глубоко плевать на соседей. Но когда рядом с ними началось строительство, они вышли возмущаться. Так вот, всем людям глубоко плевать на всех, кроме себя любимых. И если дать им возможность решать, то они будут против всего, кроме парка с деревьями и травкой.
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Валентин и ыч
Ответ Валентин и ыч
Жителям скорее всего стройка не нравится. А раз вводят раньше плана, вероятно были ночные работы и по выходным, с повышенным траффиком грузовиков. Так вроде под центр парк не обрезали и не очередной торговый центр, так что в данном конкретном случае депутат похоже прав.
Кстате, помню как у нас в районе школа выбила себе возможность построить дополнительный корпус на соседнем пустыре. Народ тоже возбухал и жаловался. А я пошел в школу и подписался в поддержку строительства. Т.к. наличие на пустыре 3-этажного здания школы с озеленненным двором - гарантия отсутствия там 30-этажной свечи со всеми вытекающими. С этой т.зр. спортивный объект тоже есть хорошо, даже если им не пользуешься.
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Ильнур Хасанов
Я не понял логику этого умного человека, что вдруг должно стать удобно и хорошо ? Это что бесплатный каток
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Noken
Ответ octavis
Землю отобрали у торгового центра, а значит за хлебом, молоком и яйцами вместо шаговой доступности придется куда-то ездить. Ну и что, зато теперь жители района могут легко поглазеть на везунчиков, тренирующихся у Тутберидзе. В каком-то смысле все местные и сами стали везунчиками... И я уверен, ООО "Тим Тутберидзе" с удовольствием будет продавать там свои сувениры всем желающим! 😄
Если за продуктами люди ХОДЯТ в ТЦ, то у Ясенево явно проблемы.
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b0rke5
как будто москвичи что-то когда-то решали
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Tatiana Klm
Ну конечно, куда лучше, когда пивные заведения, секс-шопы и ночные клубы - все жители за))
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Кавабунга Шреддоголовый
Если депутат мосгордумы говорит, что все будет нормально, то все будет нормально. Депутат же не может ошибаться, а все жители просто дураки, они ничивонипанимают
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BearS
Ответ Syndycate
Действительно, зачем спорт сооружение строить, лучше бы очередную пивнушку построили или стрип-клуб) Тогда бы жители не жаловались)
Ты бы хоть на карту посмотрел, балбес. Ясенево - один из самых зеленых (читай - пригодных для жизни) районов Москвы.
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Татьяна Вересова
Сколько раз проезжала по этой улице, там явно не хватало благоустройства. Здорово, что построили дворец спорта.
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Лакс
Скорее всего торчащие там раньше сваи нравятся не жителям, а хейтерам.)
А жители за 20 то лет могли бы уж при желании и добиться благоустройства этой заброшенной площадки. И мэрия могла бы начать стройку не 20-м, а в 18-м после обращения Этери.
+10
-10
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Vedved
Ответ octavis
Землю отобрали у торгового центра, а значит за хлебом, молоком и яйцами вместо шаговой доступности придется куда-то ездить. Ну и что, зато теперь жители района могут легко поглазеть на везунчиков, тренирующихся у Тутберидзе. В каком-то смысле все местные и сами стали везунчиками... И я уверен, ООО "Тим Тутберидзе" с удовольствием будет продавать там свои сувениры всем желающим! 😄
Мда….. вот что значит: смотрю в книгу - вижу фигу)
Никто землю у ТЦ не отбирал, там уже лет 10-15 просто котлован и всё)
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Max Madov
Нельзя давать решать жителям, что строить, а что нет. Простой пример. Строили дом в Москве, жители соседнего дома вышли жаловаться, мол, им дом рядом не нужен. Прошло лет 5, дом построили и рядом начали строить еще . Жители нового дома, вышли жаловаться, мол, мы против этого дома, давайте лучше парк. Забавная ситуация? Когда эти идиоты въезжали 5 лет назад, им было глубоко плевать на соседей. Но когда рядом с ними началось строительство, они вышли возмущаться. Так вот, всем людям глубоко плевать на всех, кроме себя любимых. И если дать им возможность решать, то они будут против всего, кроме парка с деревьями и травкой.
Вот у вас рассуждения типичного застройщика, которому главное - срубить денег, причём здесь и сейчас, а как там жители будут жить его вообще не волнует. А дальше после застройки что имеем? Правильно один детский сад,, одна школа на несколько домов с классами от А до Ф по 40 детей. Одна поликлиника на все дома, хотя...частные элитные мед. центры никто не отменял, как и частные крутые понтовые школы бизнеса и т.п.
Ну и одна парковка на несколько домов или место на подземном паркинге за баснословные деньги. Ну и дальше парк, стадион, детская площадка - на всё это места уже нет, ибо дома по всему периметру.
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Anna
Ответ Realist2022
А потом парковочная зона станет частной собственностью спорткомплекса, а спорткомплекс с жителей начнёт брать деньги за парковку, даже если парковочных мест будет всем хватать. Почему? Потому что у нас деньги во много раз важнее людей. Или вообще поставят шлагбаум и местным жителям вообще запретят парковаться. У нас собственники ТЦ/Спорткомплексов и т.п. ведут себя всегда так: "У меня деньги, Я тут - всё, а вы - никто...."
Там подземная парковка. И зачем она жителям?
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ДМ-1чемпион
Чушь голимая. Как можно быть, недовольным, что строится спортивный цент, а не какой-нибудь рынок или торговый цент! Бред! Пиарится депутатишка районный!
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Оксана Иванова
Ответ octavis
Землю отобрали у торгового центра, а значит за хлебом, молоком и яйцами вместо шаговой доступности придется куда-то ездить. Ну и что, зато теперь жители района могут легко поглазеть на везунчиков, тренирующихся у Тутберидзе. В каком-то смысле все местные и сами стали везунчиками... И я уверен, ООО "Тим Тутберидзе" с удовольствием будет продавать там свои сувениры всем желающим! 😄
Землю поди в долгосрочную аренду отдавали, а не в собственность, поэтому и отобрали
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