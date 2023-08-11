Депутат Мосгордумы о критике из-за строительства центра Тутберидзе: «Уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для их района»

Депутат Мосгордумы высказался о критике из-за строительства центра Тутберидзе.

В частности, депутат по району Ясенево Александр Семенников прокомментировал информацию о том, что некоторые местные жители недовольны Центром фигурного катания Этери Тутберидзе. Объект, открытие которого планируется в сентябре, сейчас отображается на «Яндекс Картах» с рейтингом 2,1 балла.

«В целом, жители всех районов не приветствуют, когда появляются объекты социально-культурного или спортивного назначения. Поэтому это такое общее представление о строительстве.

Если брать район Ясенево и место центра Этери Тутберидзе, надо иметь в виду, что на этом месте находился котлован, где много лет пытались осуществить коммерческую застройку.

Большинство жителей Ясенево за то, чтобы вместо очередного торгового центра появился спортивный объект, который подарит большое количество чемпионов и возможность для занятий спортом. Район не избалован серьезными спортивными и социально-культурными проектами. Здесь впервые появится масштабный проект, который даст возможность детям заниматься спортом.

Когда работы будут завершены, уверен, жители увидят, насколько это удобно и хорошо для жителей района. Спорный момент, что негативные комментарии жителей обвалили рейтинг центра фигурного катания. Я бы не говорил, что эти отзывы отражают надежду и отчаяние всех жителей района Ясенево.

На этапе строительства любой объект вызывает обеспокоенность у горожан, но в ходе реализации проекта и отзывы меняются. Это нормально для этапов реализации проектов в городе. Власти в контакте с горожанами, реагируют на их пожелания, предложения», – сказал Семенников.

Жители Ясенево обвалили рейтинг нового катка Тутберидзе в картах: они были против стройки