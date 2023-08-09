Железняков о катке в Ясеневе: «По роликам – все шикарно, супер, куча залов, лед. Конкретная дата переезда пока неизвестна»

Хореограф группы Этери Тутберидзе высказался о предстоящем переезде из «Хрустального».

Сообщалось, что в сентябре в Ясеневе планируют открыть новый Центр фигурного катания Тутберидзе.

«По роликам – все шикарно, супер, куча залов, лед. Говорили, что переедем в сентябре, но что‑то могут не доделать и так далее. Конкретная дата переезда пока неизвестна», – сказал Алексей Железняков.