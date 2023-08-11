Ренат Лайшев: «Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда Тутберидзе уедет в свой центр»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Лайшев высказался о будущем «Хрустального» после переезда группы Тутберидзе.

Планируется, что в сентябре в Ясеневе откроют новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда уедет Этери Георгиевна в свой центр. Как власть решит, так и будет. Центр Этери Тутберидзе будет при академии фигурного катания.

«Хрустальный» – маленький комплекс. Нет ни служебных помещений, ни комнат для отдыха – там очень тесно. Можно сказать, там одна арена и все.

А в Ясеневе будут все условия, чтобы готовить для спорта высшего мастерства. В основном Этери Георгиевна будет тренировать в своем центре», – рассказал президент «Самбо-70».

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3 комментария

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Татьяна Вересова
Хорошо было бы отдать каток под массовое и детское оздоровительное катание, раз там не лучшие условия для профессиональных спортсменов
+3
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Katerina Sunny
В Москве лёд в избытке? Пусть там тренируются те, у кого со льдом проблемы.
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Lana Kazakova
Многие тренеры жалуются на нехватку льда, так что пустовать Хрустальный точно не будет.
0
0
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