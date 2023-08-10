Навиславская о работе над программами в группе Мишина: «Алексей Николаевич собирал консилиум из специалистов Академии Эйфмана, педагогов‑режиссеров и специалистов фигурного катания»
Хореограф Навиславская рассказала о работе над программами в группе Мишина.
В группе Алексея Мишина тренируются Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин.
«Алексей Николаевич (Мишин) собирал консилиум из специалистов Академии им. Эйфмана, педагогов‑режиссеров из драматического театра и специалистов фигурного катания.
Все отсматривали программы, вносили коррективы, обозначали, над чем еще нужно работать. Все идет в плановом режиме, все готовятся к сезону», – сказала Елизавета Навиславская.
Заключение консилиума заверяются подписью главврача лечебного заведения и подписями участников совещания.
При возникновении подозрений в насильственном прекращении поддержания жизнедеятельности организма "заключение консилиума" подвергается судебно-медицинской экспертизе.