Навиславская о работе над программами в группе Мишина: «Алексей Николаевич собирал консилиум из специалистов Академии Эйфмана, педагогов‑режиссеров и специалистов фигурного катания»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Навиславская Фигурное катание

Хореограф Навиславская рассказала о работе над программами в группе Мишина.

В группе Алексея Мишина тренируются Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин.

«Алексей Николаевич (Мишин) собирал консилиум из специалистов Академии им. Эйфмана, педагогов‑режиссеров из драматического театра и специалистов фигурного катания.

Все отсматривали программы, вносили коррективы, обозначали, над чем еще нужно работать. Все идет в плановом режиме, все готовятся к сезону», – сказала Елизавета Навиславская.

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5 комментариев

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Алексей Токарев
Ответ Denis Travin
... consilium - обсуждение характера течения болезни или травмы перешедшего в терминальную стадию, когда специалисты принимают решение об отключении пациента от систем жизнеобеспечения. Заключение консилиума заверяются подписью главврача лечебного заведения и подписями участников совещания. При возникновении подозрений в насильственном прекращении поддержания жизнедеятельности организма "заключение консилиума" подвергается судебно-медицинской экспертизе.
Этот термин не только в медицине.
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Алексей Токарев
Ого, интересно будет посмотреть программы.
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Ого, интересно будет посмотреть программы.
Если профессор опять не перекроит программы на свой вкус)
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Denis Travin
... consilium - обсуждение характера течения болезни или травмы перешедшего в терминальную стадию, когда специалисты принимают решение об отключении пациента от систем жизнеобеспечения.
Заключение консилиума заверяются подписью главврача лечебного заведения и подписями участников совещания.

При возникновении подозрений в насильственном прекращении поддержания жизнедеятельности организма "заключение консилиума" подвергается судебно-медицинской экспертизе.
+1
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Док Аксель
Консилиум был из солидных, уважаемых и творческих людей при просмотре программ. Нам только остаётся дождаться их премьеры и самим оценить увиденное.
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