Федор Климов: «Уже можно говорить, что Акопова восстановилась. Когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием»
Карина Акопова и Никита Рахманин начнут подготовку к сезону 15 мая.
Об этом сообщил тренер спортивной пары Федор Климов.
Фигуристы пропустили чемпионат России из-за травмы спины у партнерши.
«Лечение и восстановление Карины заняло немало времени, поэтому мы старались не форсировать нагрузки.
Но сейчас уже можно говорить о том, что Карина восстановилась, а дальше, когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием.
Программы ребятам на новый сезон поставлены, их детали раскрывать пока не буду, но скажу так — мне нравится.
Сейчас у Карины и Никиты несколько дней отдыха, но уже 15 мая возвращаемся на лед и начинаем планомерную подготовку к контрольным прокатам», — сказал Климов.
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