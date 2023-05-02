Федор Климов: «Уже можно говорить, что Акопова восстановилась. Когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием»

Карина Акопова и Никита Рахманин начнут подготовку к сезону 15 мая.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Федор Климов.

Фигуристы пропустили чемпионат России из-за травмы спины у партнерши.

«Лечение и восстановление Карины заняло немало времени, поэтому мы старались не форсировать нагрузки.

Но сейчас уже можно говорить о том, что Карина восстановилась, а дальше, когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием.

Программы ребятам на новый сезон поставлены, их детали раскрывать пока не буду, но скажу так — мне нравится.

Сейчас у Карины и Никиты несколько дней отдыха, но уже 15 мая возвращаемся на лед и начинаем планомерную подготовку к контрольным прокатам», — сказал Климов.