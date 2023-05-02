Федор Климов: «Уже можно говорить, что Акопова восстановилась. Когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием»

Теги сборная России пары Федор Климов ТАСС Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Карина Акопова и Никита Рахманин начнут подготовку к сезону 15 мая.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Федор Климов. 

Фигуристы пропустили чемпионат России из-за травмы спины у партнерши. 

«Лечение и восстановление Карины заняло немало времени, поэтому мы старались не форсировать нагрузки.

Но сейчас уже можно говорить о том, что Карина восстановилась, а дальше, когда будут увеличиваться нагрузки, будем внимательно следить за ее состоянием.

Программы ребятам на новый сезон поставлены, их детали раскрывать пока не буду, но скажу так — мне нравится.

Сейчас у Карины и Никиты несколько дней отдыха, но уже 15 мая возвращаемся на лед и начинаем планомерную подготовку к контрольным прокатам», — сказал Климов. 

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2 комментария

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Lebedstory
Здоровья и только здоровья. Пусть травма больше не даёт о себе знать.
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Леди Брэкнелл
Не бросайте своих зомбаков, пусть будут показательным! Возвращайтесь скорее!
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