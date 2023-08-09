Валиева о новом спорткомплексе Тутберидзе: «Это настоящий дворец. Возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться»

Фигуристка Камила Валиева назвала новый спорткомплекс Этери Тутберидзе «настоящим дворцом».

Сообщалось, что в сентябре в Ясеневе планируют открыть Центр фигурного катания Тутберидзе.

«Это правда настоящий дворец. После катка «Хрустальный», где мы сейчас занимаемся, приходишь сюда и даже немного теряешься: очень много помещений, возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться», – сказала Валиева.

Также о новом центре высказалась чемпионка России-2023 Софья Акатьева.

– А зону с витражным остеклением уже оценили?

– О да, за нами теперь будут внимательно следить. После каждой тренировки мы делаем заминку – ходим 45 минут по дорожке, чтобы мышцы пришли в норму. Теперь будем делать это под строгим надзором, – отметила Акатьева.