Валиева о новом спорткомплексе Тутберидзе: «Это настоящий дворец. Возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева назвала новый спорткомплекс Этери Тутберидзе «настоящим дворцом».

Сообщалось, что в сентябре в Ясеневе планируют открыть Центр фигурного катания Тутберидзе.

«Это правда настоящий дворец. После катка «Хрустальный», где мы сейчас занимаемся, приходишь сюда и даже немного теряешься: очень много помещений, возможно, первое время придется пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться», – сказала Валиева.

Также о новом центре высказалась чемпионка России-2023 Софья Акатьева.

– А зону с витражным остеклением уже оценили?

– О да, за нами теперь будут внимательно следить. После каждой тренировки мы делаем заминку – ходим 45 минут по дорожке, чтобы мышцы пришли в норму. Теперь будем делать это под строгим надзором, – отметила Акатьева.

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28 комментариев

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<vella>
сразу видно, что девочки (Камила и Соня) выразили свои мысли своими словами, а не заранее заготовленным кем-то канцелярским языком.
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Большой Влад
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Прекрасная Камила. Поцелованы Богом.
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Алексей Токарев
Камила очень умная, и всегда знает что сказать. Софья очень послушная прилежная ученица.
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Алексей Токарев
Ответ Nata Nata
https://www.kinoafisha.info/articles/huzhe-pervoklassnicy-valieva-okazalas-ne-tak-umna-kak-dumali_id58724_a14813646/ - есть и такое мнение)
Опечатка в сообщении, смешно. И на это кто то ведётся?
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Lapo Elkann
Ответ Nata Nata
Комментарий скрыт
тупизм без границ.
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Владислава Крюкова
Ответ Nata Nata
Комментарий скрыт
Т. Е. в вашей вселенной единственная достойная причина появления Алины в центре это не то, что она чемпионка всего и вся и она в команде Тутберидзе, а для подстраховки? Надеюсь вы не фанатка Алины))
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Владислава Крюкова
Ответ Nata Nata
Вы как-то однобоко поняли все. Алина была по правую руку от Собянина, шла с ним рядом, о чем-то отдельно говорила. Валиеву сейчас не пригласить было нельзя, продолжать ублажать ее приходится, но внимание основное было не ей.
Все внимание было Тутберидзе и центру. Причем тут внимание Камиле, прикрытие Алиной? Что за спасение рядового Собянина? 😄😄
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Владислава Крюкова
Ответ Nata Nata
Успеет ли Камила воспользоваться картой? Заседание CAS как раз в сентябре
А вы ждете решения уже в сентябре? Его не будет в сентябре
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Lapo Elkann
Ответ Nata Nata
Непрозрачно уже намекают, что незакрытое допинговое дело Камилы является одним из, а может основным сейчас препятствием для рассмотрения ISU вопроса о допуске наших фигуристов к международным соревнованиям. Дату принятия этого решения переносят каждый раз, как переносят заседание CAS. Адвокаты Валиевой, РУСАДА не знаю, чем думают.
чем думает ната , вот в чем вопрос ?
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Алексей Токарев
отметила Акатьева, и взгрустнула.
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закрыт по беспределу
Ответ <vella>
сразу видно, что девочки (Камила и Соня) выразили свои мысли своими словами, а не заранее заготовленным кем-то канцелярским языком.
Да и комментарий Аделии такой же свободный.
С пенсионеркой не сравнить.
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Владислава Крюкова
Ответ Nata Nata
Непрозрачно уже намекают, что незакрытое допинговое дело Камилы является одним из, а может основным сейчас препятствием для рассмотрения ISU вопроса о допуске наших фигуристов к международным соревнованиям. Дату принятия этого решения переносят каждый раз, как переносят заседание CAS. Адвокаты Валиевой, РУСАДА не знаю, чем думают.
Причем тут адвокаты Валиевой и РУСАДА? ISU является стороной процесса и без их согласия дата не может быть перенесена. Если вы верите в то, сто isu не допускает из-за Валиевой наших фигуристов, то почему же они не допускают Белорусов? 😁 И почему не думаете что это isu специально переносит заседания чтоб наших не возвращать и взрослые дядьки и тётки хотят впихнуть всю ответственность на несовершеннолетнюю девчонку?😁
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Большой Влад
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Ответ Nata Nata
Успеет ли Камила воспользоваться картой? Заседание CAS как раз в сентябре
Выговор. Заткните уши руками, когда визжат американцы.
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asusp527
Ответ Владислава Крюкова
А вы ждете решения уже в сентябре? Его не будет в сентябре
Будет.
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
Будет.
Конечно нет. Решение по допинговым делам до 7 месяцев выносится может. Сейчас вот идет дело Симоны Халеп и 1,5 месяца решения после заседания вынести не могут.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Большой Влад
Прекрасная Камила. Поцелованы Богом.
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Биатлонная зима
Ну теперь штаб ЭТ БУДЕТ на высоте еще круче, долго ждали свой 🥶 лед
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Зиля Бадриева
Ответ Nata Nata
https://www.kinoafisha.info/articles/huzhe-pervoklassnicy-valieva-okazalas-ne-tak-umna-kak-dumali_id58724_a14813646/ - есть и такое мнение)
Я уже заранее ужаснулась и ожидала нечто). Эх обманули
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