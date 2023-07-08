Алина Горбачева получила травму

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева сообщила, что получила травму.

Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«Простите, что забросила вести свой телеграм-канал – было много тренировок, и совсем не хватало времени.

Но сейчас, к сожалению, времени стало больше, и я буду чаще делиться с вами видео», – сказала фигуристка.

На ответ подписчика, есть ли у нее травма, фигуристка ответила утвердительно.