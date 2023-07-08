Алина Горбачева получила травму

Теги сборная России травмы женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева сообщила, что получила травму.

Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. 

«Простите, что забросила вести свой телеграм-канал – было много тренировок, и совсем не хватало времени.

Но сейчас, к сожалению, времени стало больше, и я буду чаще делиться с вами видео», – сказала фигуристка. 

На ответ подписчика, есть ли у нее травма, фигуристка ответила утвердительно. 

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Судя по тону сообщения, есть надежда, что травма не надолгр. Пусть все пройдет без ослржнений и Алина войдет в сезон.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ Ponpony
Не удивительно. Если её нацелили на борьбу с Жилиной, то и контент и физику наверняка форсировали под Нику. Аналогично Двоеглазова травму получила. Ребята оценивайте объективно своих питомцев, не ставьте сверхзадачи здесь и сейчас! Что касается Ники, то учтите, что даже Скобрев был приятно удивлен её физическим кондициям.
В шоке от таких комментариев. Сами сделали вывод, что кого-то под кого-то готовили. Что начали что-то там формировать. Потом начали раздавать советы космического масштаба и космической же глупости.
Вам кто сказал, где вообще получена травма? Однажды Кавагути работая одна в зале серьезную травму получила, а иногда люди просто спотыкаются и ноги ломают.
С чего вы взяли что кто-то вообще ориентируется на Жилину? Опять таки вам Тутберидзе лично отчиталась?
А какой у вас опыт в подготовке детей, что вы так лихо поучаете тренеров, которые смогши вывести четверные у своих учеников? Вы сами хоть у кого-то из детей лично офп вели хоть раз?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lebedstory
Очень жаль.
Скорейшего восстановления Алине.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Ответ Ponpony
Не удивительно. Если её нацелили на борьбу с Жилиной, то и контент и физику наверняка форсировали под Нику. Аналогично Двоеглазова травму получила. Ребята оценивайте объективно своих питомцев, не ставьте сверхзадачи здесь и сейчас! Что касается Ники, то учтите, что даже Скобрев был приятно удивлен её физическим кондициям.
А у Жилиной травм что ли не бывает? А как же катание на одной ноге в сапожке? Там под кого ей физику форсировали?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Ответ Сáмсон Самсонов
Единственная девочка которая сможет обыграть конвейер Тутберидзе
Жилина, если только.
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Впереди еще один недосезон, зачем эти прыжки выше головы? Астанавитесь! (с)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Многовато что-то травм в это межсезонье. Здоровья Алине и скорейшего восстановления
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spf12
Сезон скорее всего без международных стартов. Можно спокойно готовиться, не торопиться. Всем спортсменам здоровья!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valdai
Жалко. Интересно посмотреть будет на эту фигуристку в наступающем сезоне. Надеюсь, к началу сезона будет готова.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheWitcher
Ответ stella88
Жилина, если только.
Жилиной пока даже Горбачёву не удалось обыграть на ЮПР. Не говори «гоп»… Сколько таких уже было… Алине здоровья, успешного и быстрого восстановления. Надеюсь, навяжет в новом сезоне серьёзную борьбу Туктику и Муре, а выше только звёзды.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Ответ Valdai
Там Плющенко может загубить карьеру, причем обеим Жилиным.
Да там и пубертат может приподнести много сюрпризов)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Аксель все таки очень травмоопасный. Здоровья Алине. Очень нравится эта девочка.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ponpony
Ответ Ostinato
В шоке от таких комментариев. Сами сделали вывод, что кого-то под кого-то готовили. Что начали что-то там формировать. Потом начали раздавать советы космического масштаба и космической же глупости. Вам кто сказал, где вообще получена травма? Однажды Кавагути работая одна в зале серьезную травму получила, а иногда люди просто спотыкаются и ноги ломают. С чего вы взяли что кто-то вообще ориентируется на Жилину? Опять таки вам Тутберидзе лично отчиталась? А какой у вас опыт в подготовке детей, что вы так лихо поучаете тренеров, которые смогши вывести четверные у своих учеников? Вы сами хоть у кого-то из детей лично офп вели хоть раз?
Я экстрасенс! Мои прогнозы в большинстве случаев сбываются. Например я предсказала олимпийское будущее Валиевой когда она у Лютикова появилась. Так что имею право своё мнение иметь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k4rmazin2007
Ответ TheWitcher
Жилиной пока даже Горбачёву не удалось обыграть на ЮПР. Не говори «гоп»… Сколько таких уже было… Алине здоровья, успешного и быстрого восстановления. Надеюсь, навяжет в новом сезоне серьёзную борьбу Туктику и Муре, а выше только звёзды.
"гоп" говорили про Двоеглазову. Прям лидером сезона среди юниоров нарекали после контрольных прокатов. Её даже от повторных кп освободили. В итоге пролетела мимо ПР и ФКР
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ещё сезон не начался, а столько травмированных, сезон без международных соревнований, ну и зачем так форсировать, Алине скорейшего восстановления и здоровья всем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Алина, здоровья тебе и скорейшего восстановления! Жду в новом сезоне новых ярких программ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ну все, приплели Жилину, прекрасная манипуляция 😂 Она-то тут при чем?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Здоровья Алине, если не будет ГС можно долечиться , как следует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Информация о травмах, распадах пар у фигуристов будет с разной частотой к нам поступать. Таковы реалии фигурного катания, к сожалению. Алине здоровья, успешного лечения и реабилитации.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valdai
Ответ Леди Брэкнелл
Впереди еще один недосезон, зачем эти прыжки выше головы? Астанавитесь! (с)
Так у конкуренток тоже такие же поыжки. Вот и стремятся не отставать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arisstopane
Ответ k4rmazin2007
А где же бригада по отбеливанию пальто Тутберидзе? Сколько их было под постом про травму Ковалева. Но Федченко трогать нельзя, она ж хвалила Тутберидзе)
не спят модеры,
поди с ноги запустили?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ponpony
Ответ Евгения Гринева
А у Жилиной травм что ли не бывает? А как же катание на одной ноге в сапожке? Там под кого ей физику форсировали?
Недостатки техники безопасности. Касается всех, голеностоп надо укреплять при занятиях на полу, пример могут гимнастки подать. К слову в АП у Жилиной был несложный надрыв связок, а вот в ТШТ она пропадала почти на полгода.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Ответ Ponpony
Я экстрасенс! Мои прогнозы в большинстве случаев сбываются. Например я предсказала олимпийское будущее Валиевой когда она у Лютикова появилась. Так что имею право своё мнение иметь.
Что вас на это натолкнуло, если не секрет?)
При интересных координационных способностях, был заметен явный недостаток прыжкового атлетизма.
Что вы там заметили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Балканова
Ответ Ponpony
Я экстрасенс! Мои прогнозы в большинстве случаев сбываются. Например я предсказала олимпийское будущее Валиевой когда она у Лютикова появилась. Так что имею право своё мнение иметь.
А кто вам дал право живых людей "питомцами" называть? Тоже мне Ванга местного разлива
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий