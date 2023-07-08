Алина Горбачева получила травму
Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева сообщила, что получила травму.
Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
«Простите, что забросила вести свой телеграм-канал – было много тренировок, и совсем не хватало времени.
Но сейчас, к сожалению, времени стало больше, и я буду чаще делиться с вами видео», – сказала фигуристка.
На ответ подписчика, есть ли у нее травма, фигуристка ответила утвердительно.
Вам кто сказал, где вообще получена травма? Однажды Кавагути работая одна в зале серьезную травму получила, а иногда люди просто спотыкаются и ноги ломают.
С чего вы взяли что кто-то вообще ориентируется на Жилину? Опять таки вам Тутберидзе лично отчиталась?
А какой у вас опыт в подготовке детей, что вы так лихо поучаете тренеров, которые смогши вывести четверные у своих учеников? Вы сами хоть у кого-то из детей лично офп вели хоть раз?
Скорейшего восстановления Алине.
поди с ноги запустили?)
При интересных координационных способностях, был заметен явный недостаток прыжкового атлетизма.
Что вы там заметили)