Глеб Смолкин: «Наш прошлый произвольный танец, который был поставлен Ришо, создавался для русской аудитории и внутренних соревнований»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о новом произвольном танце «Лебединое озеро».

– Давайте поговорим о вашем произвольном танце. Почему Чайковский, почему эта музыка – русского композитора, как многие отметили? И с кем ставили программу?

Дэвис: Большая часть музыкального сопровождения программы состоит из фильма Даррена Аронофски «Черный лебедь», и лишь пару раз звучит оригинальная музыка Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».

Смолкин: Как мы уже говорили, изначально мы планировали приехать на прокаты, и наш прошлый произвольный танец, который был поставлен Бенуа Ришо, создавался для русской аудитории и внутренних соревнований.

В конце сезона у нас должно было состояться выступление в шоу с симфоническим оркестром под музыку Чайковского «Лебединое озеро», и в процессе постановки номера и тренеры, и мы поняли, что этот материал может вырасти в новый произвольный танец.

Программу поставили наши тренеры Елена Новак и Алексей Киляков. Мы стараемся соединить современную хореографию с классическими элементами. Поделиться собственной историей обольщения принца коварным черным лебедем.

– Если говорить именно о выступлениях, чем каждый из вас доволен и недоволен? Может быть, по какой-то одной фишке, которая больше всего понравилась и над которой надо работать больше всего? Вы говорили, что хотите улучшать именно скольжение – видите здесь прогресс?

Смолкин: Выступлениями в целом довольны. Задача была начать соревноваться, к тому же сделать это первый раз с новой командой. Мы получили отзывы от судей и комментарии о том, на что следует обратить внимание в дальнейшем.

Что касается скольжения, то мы однозначно стали чувствовать себя гораздо увереннее на льду. Тренеры много уделяют внимания скольжению и позиционной работе.

Дэвис: Судьи также отметили, что наши переходы между элементами усложнились и позиции стали ближе.

Смолкин: Также многие судьи уже успели отметить, что Диана сильно спрогрессировала за прошедший год в скольжении, и это позволило выглядеть нашей паре более гармонично.

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