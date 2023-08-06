«Я в раздевалку, а тут столько подарков». Трусова поблагодарила болельщиков после шоу Плющенко в Пекине

Александра Трусова поблагодарила болельщиков за подарки после выступления в Китае.

Сейчас фигуристка участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине, которые продлятся до 13 августа.

«Всем привет! У нас закончилось второе шоу сегодня (5 августа – Sports.ru). Я в раздевалку, а тут столько подарков – и тут, и тут, и все мое кресло заставлено!

Спасибо большое, мне очень приятно. Красиво невозможно», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в видео для телеграм-канала.