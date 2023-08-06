«Я в раздевалку, а тут столько подарков». Трусова поблагодарила болельщиков после шоу Плющенко в Пекине
Александра Трусова поблагодарила болельщиков за подарки после выступления в Китае.
Сейчас фигуристка участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине, которые продлятся до 13 августа.
«Всем привет! У нас закончилось второе шоу сегодня (5 августа – Sports.ru). Я в раздевалку, а тут столько подарков – и тут, и тут, и все мое кресло заставлено!
Спасибо большое, мне очень приятно. Красиво невозможно», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в видео для телеграм-канала.
Саша в Китае впервые такой кантилевер сделала
А Саша руки сделала сердечком..
Это какое чувство баланса и равновесия надо иметь! . Саша может спокойно канатоходцем быть с такой координацией)))
Саша в кантилевере руками над головой большое сердце делает. Зрители в Китае взрываются аплодисментами.
Соня- нежнейшая, воздушная Белая Лебедь.
Дуэт Саши и Сони восхитителен. А еще Марк с Сашей и Соней прыгали паралельный дупель.
Организатор шоу с китайской стороны в интервью сказала, что у них организовать шоу очень сложно. Что даже на каждого участника шоу надо предоставлять резюме и утверждать. Каждый шаг надо согласовывать.