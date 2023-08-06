«Я в раздевалку, а тут столько подарков». Трусова поблагодарила болельщиков после шоу Плющенко в Пекине

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова поблагодарила болельщиков за подарки после выступления в Китае.

Сейчас фигуристка участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Пекине, которые продлятся до 13 августа.

«Всем привет! У нас закончилось второе шоу сегодня (5 августа – Sports.ru). Я в раздевалку, а тут столько подарков – и тут, и тут, и все мое кресло заставлено!

Спасибо большое, мне очень приятно. Красиво невозможно», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в видео для телеграм-канала.

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44 комментария

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Спортс, выложите, пожалуйста, Сашин кантилевер с сердечком! Очень эффектный и сложный элемент.

Саша в Китае впервые такой кантилевер сделала
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Кантилевер на шоу был шикарный
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Красота! Сашу и всю команду Плющенко с успешной премьерой в Китае!
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Такая милая ))), так радуется подарочкам ))))
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Ответ vanessa2021
Еще шоу Плющенко в Китае посетил Хань (если правильно его фамилию написала))). Который ЧОИ в парах на последних ОИ.
Да, есть эпичное фото-2 Олимпийских чемпиона! Странно, что нет новости
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Ответ tanya_1111
Кантилевер на шоу был шикарный
На кантилевере фигуристы обычно руками помогают равновесие держать, чтобы на спину не грохнуться.

А Саша руки сделала сердечком..

Это какое чувство баланса и равновесия надо иметь! . Саша может спокойно канатоходцем быть с такой координацией)))
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Соня тоже поблагодарила китайских фанатов за подарки и поздравления с ДР. А ещё Мура просит не дарить ей цветы, а перечислять деньги в благотворительный фонд от ее имени. Красота сердца и души.
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Ответ Kript
А где посмотреть можно?
Зайдите в тг Саши, в ее тимку. Там выложили видео.

Саша в кантилевере руками над головой большое сердце делает. Зрители в Китае взрываются аплодисментами.
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Ответ ТМЗ
Комментарий удален модератором
Ну т е если Спортс пишет о Рональдо или Месси, то это они оплатили пиар Спортсу?
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Ответ ТМЗ
Комментарий удален модератором
Тмз умничает, спорт ру пишет о том что продается, вас послушать то можно подумать зп спорт ру выплачивает загитова
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Картины красивые.
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Красотка Саша
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Какая она горячая...🔥
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Молодцы болельщики!! Порадовали свою любимицу😁
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Ответ ТМЗ
Трусова - футболист? Спортс даже о Путине бесплатно пишет.
Вы хотите сказать, что вот все новости о фигуристах на Спортсе оплачены этими фигуристами?
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Ответ alezandr1982
Где посмотреть? Видел маленький кусочек на ютубе(без кантиливера)-здорово!
В телеге у Саши есть.
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Подарков действительно очень много! Любят Сашу, хотят порадовать, молодцы.
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Папа Слава купил)
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Еще шоу Плющенко в Китае посетил Хань (если правильно его фамилию написала))). Который ЧОИ в парах на последних ОИ.
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Ответ vanessa2021
Спортс, выложите, пожалуйста, Сашин кантилевер с сердечком! Очень эффектный и сложный элемент. Саша в Китае впервые такой кантилевер сделала
А где посмотреть можно?
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Ответ Jessi
Соня тоже поблагодарила китайских фанатов за подарки и поздравления с ДР. А ещё Мура просит не дарить ей цветы, а перечислять деньги в благотворительный фонд от ее имени. Красота сердца и души.
Сонечка Муравьева- прелесть. Вообще очень удачно подобрана пара Саша- Соня. Саша- дерзкая, мистическая, загадочная , сильная Черная Лебедь.

Соня- нежнейшая, воздушная Белая Лебедь.

Дуэт Саши и Сони восхитителен. А еще Марк с Сашей и Соней прыгали паралельный дупель.
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Ответ vanessa2021
Как я тут выложу видео? Кому интересно, могут сходить в Сашину тимку и там посмотреть.
Ссылку же можно выложить..
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Ответ vanessa2021
Скорее всего вы правы, что тут почти не пишут про Сашу, потому что она не платит. Даже Риа Новости выпустили сообщение про первое (!!!) ледовое шоу в Китае. И Сашу с сердечком там выложили. Вышла статья организатора шоу с китайской стороны. Она пишет, что в Китае шоу очень сложно организовать, надо кучу согласований и утверждений пройти.. Поэтому рекламы шоу Плющенко в Китае вообще не было. Фактически только в своих соцсетях фигуристы рекламировали и все. Еще организатор шоу написала, что зрители на выходе Саши взрывались аплодисментами. И мол, сразу было понятно, на кого большинство людей билеты покупали. Саша в прекрасной форме, чисто прыгает даже каскады. Но на Спортсе ничего нет)))
А может наоборот,кто то постарался,что б ничего не писали о шоу в Китае? Это более вероятно.
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Ответ vanessa2021
Спортс, выложите, пожалуйста, Сашин кантилевер с сердечком! Очень эффектный и сложный элемент. Саша в Китае впервые такой кантилевер сделала
Теперь вместо квадов Трусова может похвастаться только кантилевером с сердечком?
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Еще удивительно, что ничего не пишут про шоу в Китае, хотя это вообще ПЕРВОЕ российское ледовое шоу в Китае. Историческое событие, можно сказать.

Организатор шоу с китайской стороны в интервью сказала, что у них организовать шоу очень сложно. Что даже на каждого участника шоу надо предоставлять резюме и утверждать. Каждый шаг надо согласовывать.
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