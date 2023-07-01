Трусова сыграла в петанк в «Лужниках», выйдя на площадку в бордовых леггинсах и топе
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сыграла в петанк в «Лужниках».
Мастер-класс проходил в рамках Дня Московского спорта. Трусова вышла на площадку в бордовых леггинсах и топе с длинными рукавами. Она победила в своем матче со счетом 5:2.
Петанк – вид спорта, в котором игроки бросают металлические шары, стараясь разместить их рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.
Ранее Трусова также представила показательный номер на льду.
И спортивные костюмы у неё тоже всегда классные раньше были.
Делает так, как ей хочется. Всегда
Лет через 20 мы увидим другую Сашу, одетую как полагается приличной тетеньке в 40 лет. Волосы обрежет. Все там будут)))
Но, блин, затюкивать 18-19 летнюю девушку за яркие, дерзкие образы- это ментальная пенсия . это старость, когда человек бубнит. "А вот в нашу молодость трава была зеленеее и молодежь так не одевалась"
Но тут - кхм.. неожиданно, мягко говоря. Хотя со второго и третьего раза уже привыкаешь. ) Пусть эксперементирует, я не против!.