Трусова сыграла в петанк в «Лужниках», выйдя на площадку в бордовых леггинсах и топе

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сыграла в петанк в «Лужниках».

Мастер-класс проходил в рамках Дня Московского спорта. Трусова вышла на площадку в бордовых леггинсах и топе с длинными рукавами. Она победила в своем матче со счетом 5:2.

Петанк – вид спорта, в котором игроки бросают металлические шары, стараясь разместить их рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.

Ранее Трусова также представила показательный номер на льду.