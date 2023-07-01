Трусова сыграла в петанк в «Лужниках», выйдя на площадку в бордовых леггинсах и топе

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова сыграла в петанк в «Лужниках».

Мастер-класс проходил в рамках Дня Московского спорта. Трусова вышла на площадку в бордовых леггинсах и топе с длинными рукавами. Она победила в своем матче со счетом 5:2.

Петанк – вид спорта, в котором игроки бросают металлические шары, стараясь разместить их рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.

Ранее Трусова также представила показательный номер на льду.

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39 комментариев

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NataliaB.3003
Насколько Саша раньше лучше одевалась... Мне запомнился чёрный брючный костюм у неё, когда она ходила с Рудковскими в театр, и потом ещё где-то в нём была. От Prada по-моему. На рукавах там металлическая отделка. Костюм классный. А здесь...
И спортивные костюмы у неё тоже всегда классные раньше были.
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Hardy
королева безвкусицы
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Lapo Elkann
Мама дорогая.
+19
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Прекрасная фурия
А осенние ботинки тут каким боком? Неужели кроссовок не нашлось? И мотня волос мешается, где родители, тренер, стилисты, подсказать не могут?
+20
-4
+16
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Саша Аверина
Саша выиграла соревнование по самому колхозному костюму, поздравляю
+15
-3
+12
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Mion
Ответ NataliaB.3003
Насколько Саша раньше лучше одевалась... Мне запомнился чёрный брючный костюм у неё, когда она ходила с Рудковскими в театр, и потом ещё где-то в нём была. От Prada по-моему. На рукавах там металлическая отделка. Костюм классный. А здесь... И спортивные костюмы у неё тоже всегда классные раньше были.
Я, с одной стороны, тоже смотрю и удивляюсь. Хочется по-стариковски закатывать глаза 😂 с другой стороны, часто именно такие эксперименты и именно в этом возрасте помогают найти свой индивидуальный стиль в будущем. Так что пожелаю Саше поскорее закончить поиск 😅
+13
-2
+11
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nina1212
Ответ Прекрасная фурия
А осенние ботинки тут каким боком? Неужели кроссовок не нашлось? И мотня волос мешается, где родители, тренер, стилисты, подсказать не могут?
она кого то вообще слушает?
Делает так, как ей хочется. Всегда
+9
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ЮИ
Обращаюсь к местным активистам: ничего, что выиграла, это другое?
+12
-5
+7
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Джефф Лебовски
Ответ Саша Аверина
Саша выиграла соревнование по самому колхозному костюму, поздравляю
Но-но. Вы на наших деревенских девушек зря наговариваете. Такого ужаса у нас в деревнях не встретишь!
+7
-2
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N-fox
Ой! Для петанка можно было как-то попроще одеться 😁 Игра классная, недавно был большой турнир в Марселе. Там рубились не по-детски.
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Саша- шикарная Дива! А бабушки на лавочках за свое, как обычно))) "в нашу молодость такое не носили")))
Нет, не в бабушках дело, не преувеличивайте.
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Svetlana Yablonskaya
Рыжая ведьма из фильмов Марвел, только у оригинала маникюр поприличнее
+5
-2
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NataliaB.3003
Ответ Mion
Я, с одной стороны, тоже смотрю и удивляюсь. Хочется по-стариковски закатывать глаза 😂 с другой стороны, часто именно такие эксперименты и именно в этом возрасте помогают найти свой индивидуальный стиль в будущем. Так что пожелаю Саше поскорее закончить поиск 😅
При чём тут "по стариковски". ))) Вы правы, отчасти. Она ведь и раньше эксперементировала, когда носила более стильные вещи. Ну пусть, я не против, как сейчас. Это смело. Просто не к месту, в данном случае. Совсем не к месту.
+7
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Прекрасная фурия
Ответ Lёna
кроссовки не подойдут к этому костюму
С какого бодуна не подойдут кроссовки? Есть барракуды черные, классика. Очень будут в тему.
+5
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закрыт по беспределу
Запоминающийся прикид)
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Rina
Интересная игра!
+3
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Насколько Саша раньше лучше одевалась... Мне запомнился чёрный брючный костюм у неё, когда она ходила с Рудковскими в театр, и потом ещё где-то в нём была. От Prada по-моему. На рукавах там металлическая отделка. Костюм классный. А здесь... И спортивные костюмы у неё тоже всегда классные раньше были.
А теперь на маскота футбольного клуба " красных дьяволов " .
+3
-2
+1
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
А теперь на маскота футбольного клуба " красных дьяволов " .
🙈🙈
+3
-2
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Marya Y
Ответ Прекрасная фурия
А осенние ботинки тут каким боком? Неужели кроссовок не нашлось? И мотня волос мешается, где родители, тренер, стилисты, подсказать не могут?
Она взрослая уже, отдельно от родителей живёт.
+1
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Marya Y
Ответ Svetlana Yablonskaya
Рыжая ведьма из фильмов Марвел, только у оригинала маникюр поприличнее
Дануна, у неё другая ролевая модель https://youtu.be/zkRkL94VQxY?t=88
+3
-2
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vanessa2021
Ответ NataliaB.3003
Отчасти согласна с вами, и мне Сашино платье нравится на ДР. И стиль её тоже, как раньше когда она одевалась, очень нравилось, говорю вам честно. Но тут - кхм.. неожиданно, мягко говоря. Хотя со второго и третьего раза уже привыкаешь. ) Пусть эксперементирует, я не против!.
Конечно, пусть Саша ярко одевается, носит роскошную гриву львицы , вызывающий маникюр и пр. Когда если не в юности.

Лет через 20 мы увидим другую Сашу, одетую как полагается приличной тетеньке в 40 лет. Волосы обрежет. Все там будут)))

Но, блин, затюкивать 18-19 летнюю девушку за яркие, дерзкие образы- это ментальная пенсия . это старость, когда человек бубнит. "А вот в нашу молодость трава была зеленеее и молодежь так не одевалась"
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Именно в бабушках дело))) Тут очередная бабулька высказала очень ценное мнение про "колхозное" платье у Саши на ДР. Учитывая, что платье от Патриции Пепе, любимый бренд Саши, я както думаю, что колхоз скорее авторша этого коммента, а не Патриция ))) Вообще бабушки на лавочке очень любят "маленькое черное платье с нитью жемчуга", я так заметила. Хотя именно оно стало колхозом по нынешним временам. И сумочки с туфлями давно не подбирают)) Саша- яркая, дерзкая, стильная девушка. Когда экспериментировать и носить такие вызывающие вещи, как не в юности. Поэтому ее болельщики - подростки и молодежь.
Отчасти согласна с вами, и мне Сашино платье нравится на ДР. И стиль её тоже, как раньше когда она одевалась, очень нравилось, говорю вам честно.
Но тут - кхм.. неожиданно, мягко говоря. Хотя со второго и третьего раза уже привыкаешь. ) Пусть эксперементирует, я не против!.
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Конечно, пусть Саша ярко одевается, носит роскошную гриву львицы , вызывающий маникюр и пр. Когда если не в юности. Лет через 20 мы увидим другую Сашу, одетую как полагается приличной тетеньке в 40 лет. Волосы обрежет. Все там будут))) Но, блин, затюкивать 18-19 летнюю девушку за яркие, дерзкие образы- это ментальная пенсия . это старость, когда человек бубнит. "А вот в нашу молодость трава была зеленеее и молодежь так не одевалась"
Поставила вам плюс, согласна с вами.
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Анна Лисина
Ответ vanessa2021
Саша- шикарная Дива! А бабушки на лавочках за свое, как обычно))) "в нашу молодость такое не носили")))
Давычто.. А как насчет того, что в нашу молодость такие песни не пели?
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NataliaB.3003
Ответ Marya Y
Дануна, у неё другая ролевая модель https://youtu.be/zkRkL94VQxY?t=88
😁😁
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