Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Кадырова и Колесов, Петушкова и Маликов представят произвольные программы, Мишина и Галлямов покажут короткую

7 сентября на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут катать короткую программу.

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Пары

Произвольная программа

КМС

Начало – 18.25 по московском времени.

Первая разминка

1. Алиса Родионова – Алексей Карпов

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

3. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

4. Анастасия Егорова – Родион Маринский

Вторая разминка

5. Анна Москалева – Максим Ложкин

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

7. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

8. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

МС

Начало – 19.25 по московском времени.

1. – Валерий Колесов

2. –