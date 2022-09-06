Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Кадырова и Колесов, Петушкова и Маликов представят произвольные программы, Мишина и Галлямов покажут короткую

7 сентября на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут катать короткую программу.
Сборная Санкт-Петербурга
Контрольные прокаты
Пары
Произвольная программа
КМС
Начало – 18.25 по московском времени.
Первая разминка
1. Алиса Родионова – Алексей Карпов
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
3. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик
4. Анастасия Егорова – Родион Маринский
Вторая разминка
5. Анна Москалева – Максим Ложкин
6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
7. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
8. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
МС
Начало – 19.25 по московском времени.
1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов