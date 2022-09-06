Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Кадырова и Колесов, Петушкова и Маликов представят произвольные программы, Мишина и Галлямов покажут короткую

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7 сентября на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут катать короткую программу.

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Пары

Произвольная программа

КМС

Начало – 18.25 по московском времени.

Первая разминка

1. Алиса Родионова – Алексей Карпов

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 

3. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

4. Анастасия Егорова – Родион Маринский 

Вторая разминка

5. Анна Москалева – Максим Ложкин

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько 

7. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

8. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов 

МС

Начало – 19.25 по московском времени.

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

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