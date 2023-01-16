Распалась спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Распалась российская спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов.

«Мы с Женей больше не катаемся в паре по его инициативе. На данный момент я восстанавливаюсь после тяжелой травмы головы, полученной в августе. Аккуратно тренируюсь, участвую в шоу и завершать карьеру пока не собираюсь», – сказала Петушкова.

Петушковой 17 лет, Маликову 21 год. В сезоне-2021/22 они завоевали серебро и бронзу на этапах юниорского Гран-при.

Пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.