Распалась спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Теги сборная России травмы пары Евгений Маликов Екатерина Петушкова Фигурное катание

Распалась российская спортивная пара Екатерина Петушкова – Евгений Маликов.

«Мы с Женей больше не катаемся в паре по его инициативе. На данный момент я восстанавливаюсь после тяжелой травмы головы, полученной в августе. Аккуратно тренируюсь, участвую в шоу и завершать карьеру пока не собираюсь», – сказала Петушкова.

Петушковой 17 лет, Маликову 21 год. В сезоне-2021/22 они завоевали серебро и бронзу на этапах юниорского Гран-при.

Пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.

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9 комментариев

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Oleg152762
Эпидемия потихоньку на пары перенеслась? Жутковато...
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Ягун Ягунини
Ответ Bella Lee
Она ему и не подходила. Слишком высокая и тяжëлая для парницы.
Не для парницы, а конкретно для Маликова. Помню их жуткое падение с поддержки на ПР в Саранске, после которого Катя, упавшая с высоты, ещё и успокаивала партнера. То, что антропометрия у них не подходила друг другу, давно было понятно. Для условного Галлямова такая партнерша как Петушкова не была бы проблемой. Но где на всех взять Галлямовых.
+1
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+1
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Дарья Куликова
Ответ Мурманчанин37
Катя нетипичная парница, но смотрелась эффектно. Надеюсь, все у нее сложится
Катя невероятно красива, но даже на питерских ОПах уже было видно, что все!
+2
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+2
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просто болельщица
Ожидаемо. Он ее удержать уже не мог. Она для него слишком высокая. Вике Васильевой стоит к Маликову присмотреться.
+4
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Alla Belova
Господи, что за новости сегодня... Как - то многовато для одного дня))
0
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Мурманчанин37
Катя нетипичная парница, но смотрелась эффектно. Надеюсь, все у нее сложится
+3
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+3
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Евгения Гринева
Вечер закончится новостью, что Трусова вернулась к Плющенко?
+22
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Kareglazaya
Партнёрша еще молодая, вполне может достичь успеха с другим партнером.
+6
-2
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Bella Lee
Она ему и не подходила. Слишком высокая и тяжëлая для парницы.
+7
-3
+4
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