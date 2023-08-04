Самоделкина сможет начать выступать за Казахстан с мая 2024 года

Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан и уже получила паспорт этой страны.

« сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года», – заявил источник.

16-летняя фигуристка исполняла на соревнованиях элементы ультра-си. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России.

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