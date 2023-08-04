Самоделкина сможет начать выступать за Казахстан с мая 2024 года

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. 

«Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года», – заявил источник. 

16-летняя фигуристка исполняла на соревнованиях элементы ультра-си. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России. 

Татьяна Тарасова: «Мне кажется, что Самоделкиной в Казахстане будет лучше»

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Честный контроль
Только теперь, если останется тренироваться в России, для нее тренировки должны быть платно. Как для представителей другого государства, а не за счет нас, налогоплательщиков России.
Я думаю все иностранцы тренируются платно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Честный контроль
Только теперь, если останется тренироваться в России, для нее тренировки должны быть платно. Как для представителей другого государства, а не за счет нас, налогоплательщиков России.
Абсолютно согласна
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Год пропустит, конечно. Но будет время спокойно поработать над техникой.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только теперь, если останется тренироваться в России, для нее тренировки должны быть платно. Как для представителей другого государства, а не за счет нас, налогоплательщиков России.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
И как после этого гнать на Викторовича, когда он грозит своих отправить, когда тут вон подопечные ЦСКА рвутся в Казахстан🤪
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казахстану, конечно, очень нужна была в дополнение к хорошим одиночникам (прекрасный Михаил Шайдоров, юные Рахат Бралин и Диас Жиренбаев) ещё и сильная дева-наследница Элизы Турсынбаевой, а Соня со своей стороны по праву хочет попасть на ЮЧМ, ЧЧК, ЧМ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ tanya_1111
Жаль что не в этом году, я бы посмотрела на Соню, но главное - не растерять прыжки.
В её случае вернуть бы их)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Честный контроль
Только теперь, если останется тренироваться в России, для нее тренировки должны быть платно. Как для представителей другого государства, а не за счет нас, налогоплательщиков России.
Естественно, платить должна другая федерация
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Простите, а какими элементами ультра-си владеет Самоделкина?
В том году она сколько элементов докрутила и приземлила?

Так у нас и Щербакова владеет ултра-си😀только было это давно
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Lennuci
"16-летняя фигуристка владеет элементами ультра-с". Не владеет, а раньше владела. Удачи, конечно, Соне. Но год без сорев и ее мощный рост вряд ли ей помогут. Если наших не восстановят, разве что. Да и грибов грибов у казахской федры нет.
Она и с тройными в призах будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ух ты, это совсем скоро, в конце сезона
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Может к следующему сезону и российских фигуристов допустят, поэтому борьба будет жесткой, если Софа восстановит форму.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"16-летняя фигуристка владеет элементами ультра-с".
Не владеет, а раньше владела.
Удачи, конечно, Соне. Но год без сорев и ее мощный рост вряд ли ей помогут. Если наших не восстановят, разве что. Да и грибов грибов у казахской федры нет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ожидаемо, если интерес к Софе проявили только в этом году. Вот только где будет год тренироваться без соревнований?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
рад за девчонку. удачи ей и побед ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачи, Соня) пусть все получится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот сезон пропустит конечно, жаль, хотелось посмотреть на её новые программы, в любом случае удачи Соне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Татьяна Вересова
Год пропустит, конечно. Но будет время спокойно поработать над техникой.
вопрос в том - спокойно ли?
У неё было достаточно времени чтобы довести до хорошего состояния два квада и аксель, но она пыталась гнаться за первенством исполнения ритта, пробовала лутц и в итоге 3 попытки лутца с q, один с падением и один на минус. И всего два чистых исполнения тулупа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Sportsfan
Удачи Соне! Будем ждать на международной арене, пусть вынесет их там всех в одну калитку.
Будем верить ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаль что не в этом году, я бы посмотрела на Соню, но главное - не растерять прыжки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачи Соне! Будем ждать на международной арене, пусть вынесет их там всех в одну калитку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Честный контроль
Только теперь, если останется тренироваться в России, для нее тренировки должны быть платно. Как для представителей другого государства, а не за счет нас, налогоплательщиков России.
Вообще, конечно, тренеры сборников не должны тренировать иностранцев. Хоть за плату, хоть нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Лакс
В сезоне 24-25 и наши уже будут на международке. Т.е. сама Софа уже не надеялась что ли нормальным путем за Россию выступать.
думаете? хорошо бы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Лакс
В сезоне 24-25 и наши уже будут на международке. Т.е. сама Софа уже не надеялась что ли нормальным путем за Россию выступать.
Вряд ли она в сборную России попадет. В тройку. Возможно, получила бы этап ГП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну и ладно.. только бы не нашем льду тренировалась.. и хотя бы за тренировки прошлого сезона деньги вернула.. или это только с Дэвисов можно требовать?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий