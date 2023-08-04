Самоделкина сможет начать выступать за Казахстан с мая 2024 года
Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан и уже получила паспорт этой страны.
«Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года», – заявил источник.
16-летняя фигуристка исполняла на соревнованиях элементы ультра-си. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России.
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В том году она сколько элементов докрутила и приземлила?
Так у нас и Щербакова владеет ултра-си😀только было это давно
Не владеет, а раньше владела.
Удачи, конечно, Соне. Но год без сорев и ее мощный рост вряд ли ей помогут. Если наших не восстановят, разве что. Да и грибов грибов у казахской федры нет.
У неё было достаточно времени чтобы довести до хорошего состояния два квада и аксель, но она пыталась гнаться за первенством исполнения ритта, пробовала лутц и в итоге 3 попытки лутца с q, один с падением и один на минус. И всего два чистых исполнения тулупа.