Рукавицын о сотрудничестве с Соколовской: «Была мысль объединить наши команды на официальном уровне, но нам сказали, что это невозможно»

Теги сборная России мужское катание женское катание Валентин Молотов Евгений Рукавицын Ольга Глинка Анастасия Губанова Светлана Соколовская сборная Грузии Дмитрий Алиев Макар Игнатов Фигурное катание

Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская рассказали о попытке объединить свои группы.

«Надо понимать, что в глобальном смысле это союз единомышленников, но не союз команд. У Светланы Владимировны свой путь, у меня – свой.

Хотя у нас была мысль объединить наши команды на официальном уровне, к сожалению, у нас это не получилось, но не по нашей вине. Юридические вопросы (стали причиной). Тонкостей, откровенно говоря, не знаем, но нам сказали, что это невозможно. И мы приняли решение идти так, как есть», – сказал Рукавицын.

«Хотя, по мне, это было бы интересно», – добавила Соколовская.

«У нас абсолютно нет ревности. У Жени по отношению к своим ученикам, а у меня – к своим. Я, например, могу посекретничать с Алиевым, с Настей Губановой, с Макаром Игнатовым, с маленькими детьми.

На тренировках бывает так – стоит Рукавицын, стоят (тренеры-хореографы его группы Валентин) Молотов и (Ольга) Глинка, а их ученик подъезжает ко мне и просит: «Гляньте у меня каскад». И это нормально!

Могу своим сказать – сил уже нет, иди к Варежке (Рукавицыну), он тебе все объяснит. Смотрю – разговаривает, внушает», – добавила она.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варежка😳🙂
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
над Варежкой орнула) не знаю, насколько педагогично так называть коллегу в присутствии учеников. но довольно забавно и мило
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Редкое взаимодействие и сотрудничество двух ТШ из разных городов и ведомств особенно в наше время. Молодцы !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интересное интервью! Очень нравится командная работа Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской и добрые отношения между их спортсменами. Всегда у них такая дружеская атмосфера. Удачи в новом сезоне!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну и Зачем такую дружбу портить? Залог хороши отношения - правильная дистанция
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Непонятно, как они собирались объединяться- питерская группа и московская...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как я обожаю этот тандем 😆 просто идеальный пример дружбы мужчины и женщины на моей памяти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Они милые)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий