Рукавицын о сотрудничестве с Соколовской: «Была мысль объединить наши команды на официальном уровне, но нам сказали, что это невозможно»

Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская рассказали о попытке объединить свои группы.

«Надо понимать, что в глобальном смысле это союз единомышленников, но не союз команд. У Светланы Владимировны свой путь, у меня – свой.

Хотя у нас была мысль объединить наши команды на официальном уровне, к сожалению, у нас это не получилось, но не по нашей вине. Юридические вопросы (стали причиной). Тонкостей, откровенно говоря, не знаем, но нам сказали, что это невозможно. И мы приняли решение идти так, как есть», – сказал .

«Хотя, по мне, это было бы интересно», – добавила .

«У нас абсолютно нет ревности. У Жени по отношению к своим ученикам, а у меня – к своим. Я, например, могу посекретничать с , с Настей Губановой, с , с маленькими детьми.

На тренировках бывает так – стоит Рукавицын, стоят (тренеры-хореографы его группы Валентин) Молотов и (Ольга) , а их ученик подъезжает ко мне и просит: «Гляньте у меня каскад». И это нормально!

Могу своим сказать – сил уже нет, иди к Варежке (Рукавицыну), он тебе все объяснит. Смотрю – разговаривает, внушает», – добавила она.