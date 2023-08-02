Алиса Овсянкина: «Неоднократно катались вместе с Чиризано. У нас очень большая разница в возрасте, выступать на соревнованиях мы бы не смогли»

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что пробовала кататься с Дарио Чиризано.

В ноябре 2022 года распался дуэт Овсянкиной с Матвеем Самохиным. В июле 2023‑го стало известно, что она встала в пару с французом Максимилианом Райе.

– Когда Дарио Чиризано также остался без партнерши, не пробовали встать с ним вместе?

– Мы оба в этот период искали партнеров. Неоднократно катались вместе. У нас очень большая разница в возрасте. Выступать на соревнованиях мы бы не смогли.

Я очень рада, что Дарио встал в пару с Денисой [Цимловой]. Я желаю их дуэту удачи! Мы с Дариком друзья, поддерживаем связь на расстоянии, – сказала Овсянкина.

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