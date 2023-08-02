Алиса Овсянкина: «Неоднократно катались вместе с Чиризано. У нас очень большая разница в возрасте, выступать на соревнованиях мы бы не смогли»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции сборная Чехии Дарио Чиризано Алиса Овсянкина Дениса Цимлова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, что пробовала кататься с Дарио Чиризано.

В ноябре 2022 года распался дуэт Овсянкиной с Матвеем Самохиным. В июле 2023‑го стало известно, что она встала в пару с французом Максимилианом Райе.

– Когда Дарио Чиризано также остался без партнерши, не пробовали встать с ним вместе?

– Мы оба в этот период искали партнеров. Неоднократно катались вместе. У нас очень большая разница в возрасте. Выступать на соревнованиях мы бы не смогли.

Я очень рада, что Дарио встал в пару с Денисой [Цимловой]. Я желаю их дуэту удачи! Мы с Дариком друзья, поддерживаем связь на расстоянии, – сказала Овсянкина.

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4 комментария

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Ответ Viks
Она за Францию теперь будет? Осенью встретятся на соревнованиях.
Алиса может только по юниорам выступать, а Дарио- только по взрослым, поэтому на соревнованиях точно не встретятся!
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Ну вот, а то рассказывали, что Дарио партнёршу в России не искал.
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Она за Францию теперь будет? Осенью встретятся на соревнованиях.
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