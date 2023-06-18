Тренер Чиризано: «Для Дарио оставаться в российской команде не имеет большого смысла. У него есть итальянский паспорт, это неплохая вводная»

Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли рассказала о планах дуэта Чиризано – Цимлова.

– Что в ваших планах? Релиза от России ведь нет.

– Да, и пока окончательно не решено, за какую страну они с Денисой будут выступать – Чехию или Италию. У Дарио есть итальянский паспорт, Дениса несколько лет живет тут, так что это странно не учитывать. Давайте немного подождем, я не люблю загадывать.

Если я правильно понимаю, российская сборная в Дарио не сильно заинтересована, у вас много хороших фигуристов. Но мы будем действовать в рамках существующих правил, это понятно. Да, из-за всех этих событий Дарио не выступает на международных стартах с октября 2021 года. При этом он взрослый фигурист, и будет обидно выпасть из соревнований на два сезона.

Фигуристам важно выступать, и я понимаю, как тяжело сейчас российским спортсменам. Да, я понимаю позицию ISU – и разделяю ее – но мне жалко фигуристов. Они всю жизнь идут к этим стартам. Я бывшая спортсменка, и отлично понимаю, какая это драма, когда ты не попадаешь на соревнования – будь то по причине травмы или отсутствия релиза. Так что это грустно.

Поэтому для Дарио оставаться в российской команде, наверное, не имеет большого смысла. У него есть итальянский паспорт, это неплохая вводная, которую надо учитывать.

– Есть в планах постановка программ?

– Пока нет – релиз они не получили, выступать нам негде. Так что пока ребята скатываются, мы работаем над отдельными элементами, слушаем музыку – идет спокойная, обычная работа. Да, не хочется терять время – но нам есть над чем работать, – отметила Фузар-Поли.

«Понимаю ISU, но мне жаль русских фигуристов». Легендарная Барбара Фузар-Поли выручила нашего танцора Чиризано

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили