Барбара Фузар-Поли: «Ревновала, когда Чиризано и Цимлова решились на стажировку в Канаде – «Снова этот Монреаль, да что же такое!»

Тренер Барбара Фузар-Поли рассказала, как в ее группу попал танцор из России Дарио Чиризано.

– Мы давно знакомы, он ведь катался в моей группе. Правда, тогда он был совсем ребенком – это было почти 12 лет назад, и я тренировала его всего два года. Потом он переехал в Россию и стал выступать за вашу сборную, у хороших тренеров – и добился отличных результатов. Но мы оставались на связи, он всегда трогательно поздравлял меня со всеми праздниками: «Чао, Барбара, с днем рождения, с Новым годом». Так что мы не теряли друг друга из виду.

Когда распалась его пара, мне позвонил один друг – известный человек в мире российского фигурного катания – и сказал: «Дарио остался без партнерши, есть ли у тебя кто-то на примете?» Я списалась с Дарио, и он подтвердил, что хочет кататься и ищет новую партнершу.

А у меня в группе как раз была девочка, которая, как мне показалось, отлично бы ему подошла. Это Дениса , она тренируется у меня 4 года. Так что Дарио прилетел в Милан, они попробовали покататься вместе – и сразу стало ясно, что это вполне рабочий вариант. Друг другу они понравились, общий язык нашли быстро, на льду смотрелись хорошо – в общем, пара сложилась.

Дарио мне сразу сказал: «Есть один момент, Барбара. Я всегда хотел постажироваться в Монреале, в танцевальной академии и ». И я не стала возражать.

– Не боялись, что они захотят там остаться?

– Да, конечно, это был риск. Но Дарио был очень откровенен: «Я хочу попробовать сейчас, в самом начале пути с новой партнершей». Я согласилась, но так же честно ему ответила, чтобы он не забывал, что Дениса – фигуристка моей группы. Он меня успокоил и сказал, что наши с ним отношения для него очень много значат, и он никогда это не забудет.

Честно скажу: конечно, я ревновала, когда они решились на эту стажировку – «Снова этот Монреаль, да что же такое!» Но никого насильно не удержишь. И потом, лучше пусть они попробуют что-то сейчас, в начале нашей работы, а не жалеют потом об упущенных возможностях. К тому же согласитесь: здорово, что спортсмены так жадно хотят пробовать новое, любой опыт – это прекрасно.

В общем, Дарио с Денисой уехали в Монреаль, но мы были на связи все эти три недели – пусть и не каждый день. Они работали, учились новому, но мы продолжали переписываться. И знаете? Я была готова, что они не вернутся. Это очень сильная школа, там столько прекрасных дуэтов. Я вполне допускала, что они позвонят и скажут: «Барбара, прости, но нам тут очень понравилось, мы решили остаться в Канаде».

Так что да, я была внутренне готова их потерять. Но я никогда не наступаю на горло спортсменам и не держу их. Мне важно, чтобы фигуристы катались у меня не потому, что у них нет других вариантов, а потому, что им самим хочется тренироваться в моей группе.

Кстати, я читала интервью Романа Агенауэра (хореограф монреальской академии – Sports.ru), в котором он говорил, что Дарио и Дениса ему нравятся и что он не исключает, что они останутся в Монреале. В общем, в какой-то момент я убедила себя, что ко мне ребята не вернутся.

Но через три недели Дарио с Денисой позвонили и сказали, что хотят заниматься у меня: «Жди нас на катке в понедельник». И вот, уже неделю они в нашей школе, – сказала Фузар-Поли.

«Понимаю ISU, но мне жаль русских фигуристов». Легендарная Барбара Фузар-Поли выручила нашего танцора Чиризано