Евгения Медведева: «Когда я не получила золото Олимпиады, я думала, что проиграла жизнь»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считала, что «проиграла жизнь» после серебра на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

8 июля в Москве прошла премьера документального фильма «Медведева против Медведевой». Фигуристка поделилась в том числе воспоминаниями об Играх-2018, где она уступила Алине Загитовой.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идем к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это – цель всей твоей жизни, что это – единственное, что тебе нужно в жизни.

Действительно, когда я ее не получила, я думала, что проиграла жизнь», – вспоминает Медведева.

«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
Потому что надо судить честно. А не раздувать оценки и не ставить несуществующие быллы
А то приучат фигуристку к одним баллам , а потом появляется новая, более молодая и эту начинают двигать.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maturmalai
Жень, смени уже пластинку. Заела.
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mtoo
Ну сколько можно уже?! 🧐
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artemon1302
Боже, уже даже про Пекин всё быльём поросло - а мы всё еще обсуждаем Пхёнчхан🤦‍♀️
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Понятно, во всем виновата Тутберидзе. Мда
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anita Levchenko
Она правильно говорит. Не нужно вбивать в голову детям, что без золота ОИ или пятёрок в школе они никто и ничто. Это делают родители и тренера, чтобы мотивировать ребёнка пахать на пределе своих возможностей. Висит эта медалька, как у собачки перед носом, ребёнок за ней бежит-бежит, а потом бац - и он проиграл жизнь☹️ Потому что ему не объяснили, что он может сделать всё от него зависящее и всё равно её не получить, если соперник сильнее. Это спорт. Ребёнок должен понимать, что спорт - это не вся жизнь, если ты проиграл в спорте, ты не проиграл жизнь, есть ещё много других дорог, по которым можно пойти, и стать лучшим там.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
Ответ Artemon1302
Боже, уже даже про Пекин всё быльём поросло - а мы всё еще обсуждаем Пхёнчхан🤦‍♀️
это не мы - это она сама
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Интересно, а слова благодарности прозвучали в фильме тренеру?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Естественно, что для достижения высоких результатов, недостаток способностей всегда предполагает повышенную интенсивность тренировок. Тренер показывает дорогу в гору, а спортсмен самостоятельно решает идти по ней или выбрать другой путь. А у мягкого воспитателя дети едят манную кашу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Это да!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Надо полагать что так воспитывала мама потому что другая подопечная тех же тренеров утверждала что для неё главное это рекорды по количеству квадов.
И всех обошла девочка, которая в детстве решила что спортивными победами поможет своей семье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angry Dude
Ответ Ольга Ив
Понятно, во всем виновата Тутберидзе. Мда
Где ты это увидела интересно? Между строк прочитала?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий