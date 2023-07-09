Евгения Медведева: «Когда я не получила золото Олимпиады, я думала, что проиграла жизнь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считала, что «проиграла жизнь» после серебра на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

8 июля в Москве прошла премьера документального фильма «Медведева против Медведевой». Фигуристка поделилась в том числе воспоминаниями об Играх-2018, где она уступила Алине Загитовой.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идем к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это – цель всей твоей жизни, что это – единственное, что тебе нужно в жизни.

Действительно, когда я ее не получила, я думала, что проиграла жизнь», – вспоминает Медведева.

«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?