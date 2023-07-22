Крылова об Олимпиаде-2018: «Это был тяжелый проигрыш для Медведевой. Она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Загитова»

Теги Ирина Слуцкая сборная России Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 женское катание Анжелика Крылова Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Сара Хьюз Фигурное катание

Анжелика Крылова высказалась о серебре Евгении Медведевой и Александры Трусовой на Играх.

Крылова в паре с Олегом Овсянниковым взяла серебро на Олимпиаде-1998 в танцах на льду.

— После Игр в Пекине много критиковали Трусову за то, что она чисто по-детски не сумела сдержать эмоции, проиграв золотую медаль Анне Щербаковой. Можно ли вообще держать себя в руках в этот момент?

— В таком обостренном эмоциональном состоянии ты не можешь себя контролировать — это действительно очень сложно. Поэтому мы и видим, как люди плачут, кричат, лезут в драку, ругают тренера и так далее.

Мы сейчас с вами об этом говорим, у меня аж дрожь по телу, так остро вспоминается то состояние. В отношении той же Трусовой очень сложно было выбрать победителя, и я не думаю, что тренер как-то вмешался в этот процесс. Просто так сложились обстоятельства.

— Точно так же, как это произошло в дуэли между Медведевой и Загитовой в Пхенчхане?

— Да, это был тяжелый проигрыш для Жени, очень тяжелый. Просто она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Алина. Точно так же, как очень долго и осознанно шла к олимпийской победе Ирина Слуцкая в 2002-м. А выиграла девочка, которую я сейчас даже не вспомню, как звали.

— Сара Хьюз.

— Сара Хьюз, да. Которая почти сразу и пропала отовсюду. Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду, – рассказала Крылова.

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116 комментариев

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Ирина Петрова
Ни как не могу понять, почему все серебрянные призёры говорят о том, что медали даются, а не выигрываются
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+67
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Ирина Петрова
Ответ Ирина Петрова
Ни как не могу понять, почему все серебрянные призёры говорят о том, что медали даются, а не выигрываются
Мишель Кван тоже не выиграла Олимпиаду, но никого не обвиняла и не просила медаль за выслугу лет
+54
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Ольга Ив
Всем им хочется задать вопрос:а что должна была сделать Загитова по их мнению, чтобы победила "заслуженная" ??? Упасть, не сделать каскад, прыжок, вращение, что???? Алина сделала свой прокат на отлично, и судьи это оценили. Технически она было сильнее Медведевой. Сколько можно говорить о пути. Могла бы тогда Медведева усложниться за этот путь. Но не стала, не смогла. О чем вообще разговор.
+50
-7
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Док Аксель
В истории мирового спорта столько примеров, когда великие спортсмены неоднократные чемпионы мира, а участвуя в ОИ даже в призёры не попадали. А тут такие стенания и страдания серебряных призёров. Великий наш борец Али Алиев первый пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, трижды участвовал на ОИ, но в призы не попадал, к сожалению.
+32
-4
+28
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Den3Lo
Ответ Ирина Петрова
Ни как не могу понять, почему все серебрянные призёры говорят о том, что медали даются, а не выигрываются
Интересно посмотреть на лицо Крыловой если ей сказать, что 2 золота мира и евро ей дали, а сама она ничего не выиграла. Но это само собой будет другое )
+32
-4
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Адриана
Причём тут путь, и какое играет значение дорога к победе, спорт это здесь и сейчас, а дорога здесь не играет никакой роли, странно читать такие высказывания от тренера.
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AlexFed
Ответ Anatiana
Она ясно сказала, что обида на Тутберидзе у неё возникла от того, что Медведева просила усложнения, а Тутберидзе её уверила, что ей этого не надо. Тутберидзе уже тогда была куплена с потрохами мафией Ляйсан и Ротенбергом. И слепые орали, что бедная девочка из провинции.
Загитова жила с бабушкой в съемной однушке, мафия вообще в курсе про это? В то время как масковская девачка с президентами окр разъезжала 🤡
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Ирина Петрова
Ответ Александр Гороховик
Когда на высшей строчке пьедестала оба наших спортсмена, чаще хочется, чтобы выиграл тот, кто и до этого прославлял победами страну. Как примеры, победа Лебедевой в прыжках в длину в 2004 при российском пьедестале. Она была самой заслуженной, она и забрала золото. Победа Рылова над Колесниковым в Токио 2021. Победа Крюкова над Панжинским в 2010, победа Большунова над Спицовым и Якимушкиным в 2022.
Всегда хочется ,чтобы на верхней ступени стоял сильнейший, если мы говорим о спорте
+19
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девочкитакиедевочки
//Тяжелый проигрыш// Да уж , а за легкий проигрыш дали бы золото? Проигрыш хоть легкий хоть тяжелый ЭТО ПРОИГРЫШ и за это золото недают. Золото Алины еще долгие годы покоя не даст этим людям, которые надеялись повесить золото той назначенной заранее Что за люди что за народ? /
//Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду//// —это что? Олимпиада- не межсобойчик, вообще то. Не та девочка выиграла, не той дали выиграть, я даже не знаю как этих людей недовольных называть. УГОМОНИТЕСЬ у-жЭ
+21
-4
+17
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Olgacher
Ну, начались в деревне танцы...У Загитовой на тех ОИ был самый сложный контент- семь! прыжков в каскаде во второй половине ПП. О чем речь, вообще.
+18
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Ольга Ив
Ответ Anatiana
Она ясно сказала, что обида на Тутберидзе у неё возникла от того, что Медведева просила усложнения, а Тутберидзе её уверила, что ей этого не надо. Тутберидзе уже тогда была куплена с потрохами мафией Ляйсан и Ротенбергом. И слепые орали, что бедная девочка из провинции.
"Но вот Этери Георгиевна прояснила, что же было в том эпизоде:

— Это неправда: она вышла со льда в Братиславе (в сентябре 2017 года проходил традиционный турнир Мемориал Ондрея Непелы), и, надевая чехлы, сказала, что больше эту программу не поедет." этот момент про более сложную программу
+17
-2
+15
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Mion
К сожалению, Слуцкая свое золото отдала, упав на Риттбергере. А Женя - не осилив сложность программы. Что там у Крыловой было - не знаю, за танцами не особо слежу.
Ну и да, «отдать медаль» от действующего тренера - такое себе.
Кататься надо так, чтобы о тебе помнили даже без золота олимпиады, имхо. Слуцкая, Медведева, Юна Ким, Костнер не дадут соврать :)
+17
-4
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Askorbinka
Ответ tanya_1111
Анжелика ведь не говорит, что победить Женя должна была, она говорит о внутреннем состоянии спортсмена, о том что поражение Жени было больнее чем предположим Алины (если бы Алина не выиграла), Алина и сама тогда говорила, что была бы рада и серебру, а Женя была явно заряжена на золото, и да вот это и есть ее главная ошибка, ее и тренера!!! который не смог морально спортсмена к этому подготовить.
На Евро уже ЕМ проиграла, всё еще не подготовилась морально? И каждый день видела прокаты соперницы, тоже не предполагала, что слабее её?
+16
-3
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chespo
Ответ Ольга Ив
Всем им хочется задать вопрос:а что должна была сделать Загитова по их мнению, чтобы победила "заслуженная" ??? Упасть, не сделать каскад, прыжок, вращение, что???? Алина сделала свой прокат на отлично, и судьи это оценили. Технически она было сильнее Медведевой. Сколько можно говорить о пути. Могла бы тогда Медведева усложниться за этот путь. Но не стала, не смогла. О чем вообще разговор.
Опять старые песни о главном, уже шестой год ))
+18
-5
+13
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Маргарита Романовская
Я понимаю, с какой целью здесь редакторы выдернули из контекста именно этот фрагмент интервью) Но там основной посыл Крыловой был в том, что в первую очередь нельзя обесценивать и хейтить за проявления эмоций после оглашения результатов ОИ серебряных призёров потому, что всех спортсменов изначально у нас настраивают только на золото. И для них это шоковая ситуация, которую сложно принять. И, да, в следующем фрагменте про Грищук и Платова, она сказала, что они справедливо выиграли и перечислила все их достоинства.
+14
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Лека-Лека
МЖ куда-то там шла, шла, шла. Но не дошла. Чтобы дойти, ей нужно было усложнять свой контент, а не надеяться на помощь бомонда.
Алина еще за год до ОИ обошла МЖ по технике в ПП. Так что ПОБЕДА АЛИЫ ЗАСЛУЖЕНА И ЗАКОНОМЕРНА.

Получается странно по словам Крыловой: Хьюз, Загитовой и Щербаковой медали просто дали. То есть они не выиграли.
Вот только что-то в мировой практике я не припомню таких истерик, какие были у Слуцкой, МЖ и особенно у Трусовой. Никто не дрался и не вел себя хамски на награждении.
Зачем такое сказала Крылова - непонятно. Чей-то заказ?
+18
-6
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Адриана
Ответ Александр Гороховик
Когда на высшей строчке пьедестала оба наших спортсмена, чаще хочется, чтобы выиграл тот, кто и до этого прославлял победами страну. Как примеры, победа Лебедевой в прыжках в длину в 2004 при российском пьедестале. Она была самой заслуженной, она и забрала золото. Победа Рылова над Колесниковым в Токио 2021. Победа Крюкова над Панжинским в 2010, победа Большунова над Спицовым и Якимушкиным в 2022.
Но это хочется болельщикам, я после почти двадцатилетнего перерыва, начала снова смотреть ФК именно, с Олимпиады 2018, не знала никого, просто смотрела и наслаждалась обеими, но Алина была явно сильнее, уже потом пересмотрела всё, потому что не могла понять этот всеобщий плач по Медведевой, который продолжается и по сей день. В спорте не бывает бывших заслуг и выслуга лет не считается ( тогда жалко и Лизу, которая прошла дольше, но ни на одну олимпиаду не попала). В 2018 Загитова была лучшей и по праву стала ОЧ.
+13
-2
+11
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chespo
Ответ Ирина Петрова
Ни как не могу понять, почему все серебрянные призёры говорят о том, что медали даются, а не выигрываются
Серебрянные не смогли выиграть золото, и некоторые из них так и не смогли это принять, им, видимо проще считать, что золото именно раздают за долгий путь и заслуги.
+13
-2
+11
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Любитель_ФК
Крылова, как будто только что на свет народилась и говорит, как будто это не участница ОИ и многих ЧМ и ЧЕ, а участница наших с вами комментариев с дивана. Спорт, а особенно спорт высших достижений и привлекает зрителя, что является непредсказуем и в финале разыгрываются настоящие драмы. Начну с конца ее интервью, почему победила Сара Хьюз, потому что в спорт вмешалась политика и Хьюз победила только потому, что игры проходили в США, точно так же можно спросить, почему в Сочи победила Сотникова? Потому что ФК один из самых необъективных видов спорта и в данном случае хозяева олимпиады имеют определенные преференции. Что касается Трусовой. Там в Китае по всем предварительным раскладам должна была победить Валиева, но провокация ВАДА , а по сути такая же политика запада привела к сюжету из плохого спортивного фильма. Ни Щербакова, ни Трусова, не имели шансов победить при обычном , спокойном течении олимпийского турнира, но опять политика вмешалась и нарушила чисто спортивный ход событий. Слезы и истерика Трусовой, это действия человека, вдруг в один миг понявшей ( после неожиданного "падения" Валиевой), что золото было так близко, на которое она в принципе и не рассчитывала. Это так же, как ты не угадал одну цифру в лотерее с главным призом и ты хотел ее написать, но кто-то тебя отговорил, и ты теперь беснуешься и раздосадованный, бьешься в истерике. Это была олимпиада не Трусовой изначально и в принципе расстраиваться ей особенно не стоит, она взяла максимум возможного, могло быть и хуже. И последнее Крылова вспомнила противостояние Загитовой и Медведевой. Сколько было сломано "копий" по этому поводу на разных уровнях, но теперь, по прошествии времени уже давно всем стало ясно и понятно, что победа Загитовой была по определению обоснована и запрограммирована всем ходом истории ФК. Загитова, как бы это не было для некоторых противно, была банально сильнее Медведевой по всем техническим и хореографическим показателям того времени. Не было ни одного показателя, по которому Медведева превосходила бы Загитову. Победил не тот, кто сколько шел к олимпиаде, а реальное техническое превосходство, победил реально высший уровень ФК Загитовой. Если Крылова этого не понимает, то ей трудно будет объяснить победы одних над другими в ее профильном виде, а без этого очень трудно рассчитывать на успех своих пар.
+19
-8
+11
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Olgacher
Ответ Anatiana
А Загитова никогда не станет журналисткой и ведущей, пусть её шестёрки себе зарубят. Идёт четвёртый год, как людей смешит
Так Загитова учится по направлению Культурная политика и продюсирование. Скорее всего, не станет журналистом, состоится, возможно, как продюсер. Найдёт себя, можно не сомневаться
+11
-1
+10
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АБZ 49
У Медведевой был более тяжёлый проигрыш Алине на ЧЕ. В Москве До ОИ 18.
Тогда Женя про играла Алине 6 баллов.
Также плакала Женя.
Также слезы Жене вытирала ТАТ.
Тренируясь на одном катке Женя знала что контент у Алины более мощный и превосходит Женин контент.
На ОИ 18 в Пхенчхане.
Прокат Алины Женя видела - безошибочный и превосходный.
Поэтому сами слезы и дальнейшее проведение Жени не понятно.
+14
-4
+10
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Адриана
Мне интересно, прочитала, что Крылова была ЧМ, интересно , она заслужила и, действительно, выиграла это золото, или ей его "дали"?
+11
-2
+9
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Ирина Петрова
Ответ Александр Гороховик
Нет, всегда хочется, чтобы на верхней ступени был свой, а потом уже из личных предпочтений. Как правило, желают тому, кто уже прославил страну. Медведева двумя победными ЧМ это сделала.
Вы пишите от своего имени, а не от имени всего народа
+10
-1
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На Пекин
И что это судьи никак не догадаются, что золото должен получать тот, кто дольше шёл?
+14
-5
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АБZ 49
Ответ Е...С
Если бы не поменяли ГОЕ на +-5, выиграла бы Саша. Но не хотели больше таких "непредвиденных побед" как в 2018.
Ошибка в чем на ОИ 18?
Обещали одно девочке медаль, несмотря на её проигрыш на ЧЕ в Москве?
А не все судьи об этом знали или не захотели знать?
+10
-1
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