Крылова об Олимпиаде-2018: «Это был тяжелый проигрыш для Медведевой. Она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Загитова»

Анжелика Крылова высказалась о серебре Евгении Медведевой и Александры Трусовой на Играх.

Крылова в паре с Олегом Овсянниковым взяла серебро на Олимпиаде-1998 в танцах на льду.

— После Игр в Пекине много критиковали за то, что она чисто по-детски не сумела сдержать эмоции, проиграв золотую медаль . Можно ли вообще держать себя в руках в этот момент?

— В таком обостренном эмоциональном состоянии ты не можешь себя контролировать — это действительно очень сложно. Поэтому мы и видим, как люди плачут, кричат, лезут в драку, ругают тренера и так далее.

Мы сейчас с вами об этом говорим, у меня аж дрожь по телу, так остро вспоминается то состояние. В отношении той же Трусовой очень сложно было выбрать победителя, и я не думаю, что тренер как-то вмешался в этот процесс. Просто так сложились обстоятельства.

— Точно так же, как это произошло в дуэли между и в ?

— Да, это был тяжелый проигрыш для Жени, очень тяжелый. Просто она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Алина. Точно так же, как очень долго и осознанно шла к олимпийской победе Ирина Слуцкая в 2002-м. А выиграла девочка, которую я сейчас даже не вспомню, как звали.

— Сара Хьюз.

— Сара Хьюз, да. Которая почти сразу и пропала отовсюду. Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду, – рассказала Крылова.