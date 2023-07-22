Крылова об Олимпиаде-2018: «Это был тяжелый проигрыш для Медведевой. Она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Загитова»
Анжелика Крылова высказалась о серебре Евгении Медведевой и Александры Трусовой на Играх.
Крылова в паре с Олегом Овсянниковым взяла серебро на Олимпиаде-1998 в танцах на льду.
— После Игр в Пекине много критиковали Трусову за то, что она чисто по-детски не сумела сдержать эмоции, проиграв золотую медаль Анне Щербаковой. Можно ли вообще держать себя в руках в этот момент?
— В таком обостренном эмоциональном состоянии ты не можешь себя контролировать — это действительно очень сложно. Поэтому мы и видим, как люди плачут, кричат, лезут в драку, ругают тренера и так далее.
Мы сейчас с вами об этом говорим, у меня аж дрожь по телу, так остро вспоминается то состояние. В отношении той же Трусовой очень сложно было выбрать победителя, и я не думаю, что тренер как-то вмешался в этот процесс. Просто так сложились обстоятельства.
— Точно так же, как это произошло в дуэли между Медведевой и Загитовой в Пхенчхане?
— Да, это был тяжелый проигрыш для Жени, очень тяжелый. Просто она к этим Играм гораздо дольше шла, чем Алина. Точно так же, как очень долго и осознанно шла к олимпийской победе Ирина Слуцкая в 2002-м. А выиграла девочка, которую я сейчас даже не вспомню, как звали.
— Сара Хьюз.
— Сара Хьюз, да. Которая почти сразу и пропала отовсюду. Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду, – рассказала Крылова.
//Даже не знаю, зачем ей дали выиграть ту Олимпиаду//// —это что? Олимпиада- не межсобойчик, вообще то. Не та девочка выиграла, не той дали выиграть, я даже не знаю как этих людей недовольных называть. УГОМОНИТЕСЬ у-жЭ
— Это неправда: она вышла со льда в Братиславе (в сентябре 2017 года проходил традиционный турнир Мемориал Ондрея Непелы), и, надевая чехлы, сказала, что больше эту программу не поедет." этот момент про более сложную программу
Ну и да, «отдать медаль» от действующего тренера - такое себе.
Кататься надо так, чтобы о тебе помнили даже без золота олимпиады, имхо. Слуцкая, Медведева, Юна Ким, Костнер не дадут соврать :)
Алина еще за год до ОИ обошла МЖ по технике в ПП. Так что ПОБЕДА АЛИЫ ЗАСЛУЖЕНА И ЗАКОНОМЕРНА.
Получается странно по словам Крыловой: Хьюз, Загитовой и Щербаковой медали просто дали. То есть они не выиграли.
Вот только что-то в мировой практике я не припомню таких истерик, какие были у Слуцкой, МЖ и особенно у Трусовой. Никто не дрался и не вел себя хамски на награждении.
Зачем такое сказала Крылова - непонятно. Чей-то заказ?
Тогда Женя про играла Алине 6 баллов.
Также плакала Женя.
Также слезы Жене вытирала ТАТ.
Тренируясь на одном катке Женя знала что контент у Алины более мощный и превосходит Женин контент.
На ОИ 18 в Пхенчхане.
Прокат Алины Женя видела - безошибочный и превосходный.
Поэтому сами слезы и дальнейшее проведение Жени не понятно.
Обещали одно девочке медаль, несмотря на её проигрыш на ЧЕ в Москве?
А не все судьи об этом знали или не захотели знать?