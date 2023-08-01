Татьяна Тарасова: «Журналисты делают Дэвис и Смолкину такую паблисити, которую они не заслуживают»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Грузии ТАСС Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что дебют Дэвис и Смолкина за Грузию не заслуживает много внимания.

В ночь с 1 на 2 августа бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стартуют на турнире Lake Placid Ice Dance International в США. 

«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест.

Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали.

Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар», – сказала Тарасова

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты

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14 комментариев

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Viks
"Мы не знали, кто они такие и направили на олимпиаду выступать ЗА Россию.
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Olga.t
А эксперты ФК своими многочисленными комментариями не делают им паблисити?
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Александр Шульгин
Журналисты реально достали с этими девисами.
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Е...С
Еще недавно ТАТ говорила, что они первая пара страны.
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Алексей Токарев
У них родители богатые и знаменитые, у нас не миллион таких пар.
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Anna
Так очевидно для чего делают это журналисты. Хейт и клики, ничего личного
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Katerina Sunny
Тарасова и не знала. А в Америку просто за валенками летала.
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AllaS
С ТАТ нельзя не согласиться по этому вопросу.
Столько о них пишут, как будто нас покинули ЧМ и ОИ.
Создали Пиар заурядной паре.
Понятно, что это неспроста , на прошлом ЧР их непомерными баллами вознесли на пьедестал и на ОИ оценили в минус 30 баллов.Надо вот на это обратить внимание нашим ангажированным судьям . Такое судейство должно бы привести минимум к повторной сдаче экзаменов на квалификацию судейскую.Ведь это были танцы и судьи не могут сказать, что не исполнили несколько прыжков и поэтому минус 30 баллов .Оценили на ЧР баллами топов мирового уровня, разогнали этим все дуэты в разные стороны . Впредь может наука будет судьям. Но большое сомнение.
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asusp527
ТАТ жжет. Но действительно...
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bezsugar
В смысле? После фактического ухода СК и декрета СБ они были первой парой РФ. Их за этим и толкали на олимпиаду, чтоб стратегически сразу обойти всю очередь в танцах.
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umma
Вот это да...Доля правды конечно есть в словах ТА ,но говорить что типа она не знала вообще кто они такие, что их выступления она никогда не смотрела ну как минимум это выглядит смешно ,как же так то ))) Вообще то это бывшая наша пара которая представляла нашу страну на ои !!! Никогда не была поклонницей этой пары ,но то что сейчас такое слышать от ТА как бы не сходится с тем что она про них говорила раньше ,даже на закрытый просмотр её приглашали , и тогда другие были слова 🙄
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Katerina Sunny
Ответ bezsugar
В смысле? После фактического ухода СК и декрета СБ они были первой парой РФ. Их за этим и толкали на олимпиаду, чтоб стратегически сразу обойти всю очередь в танцах.
Они были первой парой на бумаге, а в реальности думали, куда бы перейти, чтобы ездить на международные соревнования. Варианты с разными странами и гражданства не за один день делаются. Просто про женитьбу и грин-карту невозможно было скрыть.
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