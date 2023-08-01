Татьяна Тарасова: «Журналисты делают Дэвис и Смолкину такую паблисити, которую они не заслуживают»
Татьяна Тарасова считает, что дебют Дэвис и Смолкина за Грузию не заслуживает много внимания.
В ночь с 1 на 2 августа бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стартуют на турнире Lake Placid Ice Dance International в США.
«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест.
Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали.
Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар», – сказала Тарасова.
Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты
Столько о них пишут, как будто нас покинули ЧМ и ОИ.
Создали Пиар заурядной паре.
Понятно, что это неспроста , на прошлом ЧР их непомерными баллами вознесли на пьедестал и на ОИ оценили в минус 30 баллов.Надо вот на это обратить внимание нашим ангажированным судьям . Такое судейство должно бы привести минимум к повторной сдаче экзаменов на квалификацию судейскую.Ведь это были танцы и судьи не могут сказать, что не исполнили несколько прыжков и поэтому минус 30 баллов .Оценили на ЧР баллами топов мирового уровня, разогнали этим все дуэты в разные стороны . Впредь может наука будет судьям. Но большое сомнение.