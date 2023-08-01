Татьяна Тарасова: «Журналисты делают Дэвис и Смолкину такую паблисити, которую они не заслуживают»

Татьяна Тарасова считает, что дебют Дэвис и Смолкина за Грузию не заслуживает много внимания.

В ночь с 1 на 2 августа бывшие российские фигуристы и стартуют на турнире в США.

«Вообще мне интересно, как пройдут эти соревнования и кто там выступит, но я не будут следить только за Смолкиным и Дэвис. Я за ними и раньше не следила, потому что они не занимали первых мест.

Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают. Мы не знали, кто они такие, о них мы узнали от вас, потому что вы обращаете внимание на них по любому случаю: сели ли они в самолет, уехали ли они или приехали.

Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар», – сказала .

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты