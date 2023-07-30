Дрозд о произвольной программе: «Одной из точек вдохновения для образа послужила картина Врубеля «Демон сидящий»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд назвал картину «Демон сидящий» вдохновением для образа в программе.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой. В минувшем сезоне они стали серебряными призерами чемпионата России и финала Гран‑при страны.

«Если говорить об идеях наших программ, которые мы готовим к следующему сезону, то карты не хотелось бы раскрывать.

Все знают, что основная тема ритм‑танца – это 1980‑е. Мы с нашими тренерами прослушали очень много различных композиций. Довольно большой выбор музыки был.

Очень много искали, чтобы это не было излишне шаблонно, но в то же время показало дух определенного времени, чтобы была создана эта атмосфера восьмидесятых. Постарались найти именно такой вариант. Сейчас его готовим и совершенствуем, надеюсь, что дорогим зрителям придется по нраву.

Касательно произвольной программы. Я думаю, что зрители все увидят нас в новом ключе. Мы решили подойти немного с другой стороны, постарались использовать новые решения. Подготовили новые элементы, новые фишечки. Все, чтобы расти дальше, совершенствоваться и стараться удивлять.

Произвольная программа получилась довольно сложной. Единственное, что могу сказать, одной из точек вдохновения для создания образа произвольной программы послужила картина одного нашего известного русского художника Врубеля «Демон сидящий», – рассказал Дрозд.

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6 комментариев

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Mariaku
Не знаю, как Паша в образе Демона, а вот Лизе Шанаевой очень пошло бы быть врубелевской Царевной-Лебедь! Мне как-то сразу понравился их дуэт, хорошо, что нашли друг друга. Шахерезада была красивая, да и латина прошлого сезона зажигательная! И шаги Шанаевой на финале Гран-при, например, по уровням оценивали выше, чем шаги Кагановской.
+9
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Аленка_76
Очень понравилась эта пара в прошлом сезоне,с удовольствием буду ждать в новом.
+4
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Irina Kistler
У них произвольная хорошая, сильная была, но не вкатанная, если поменяли, жаль..., по сложности они превосходили другие пары, но не хватило времени и опыта вместе. Удачи им! Они интересный дуэт , с потенциалом.
+2
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Док Аксель
Симпатизирую этой паре, понравились в прошедшем сезоне. Посмотрим на их новые постановки в этом году. Удачи и успеха !
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private dancer
Паша будет демоном ? )
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ДИОНИС
Ну, и кто станет демоном?
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