Дрозд о произвольной программе: «Одной из точек вдохновения для образа послужила картина Врубеля «Демон сидящий»

Фигурист Павел Дрозд назвал картину «Демон сидящий» вдохновением для образа в программе.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой. В минувшем сезоне они стали серебряными призерами чемпионата России и финала Гран‑при страны.

«Если говорить об идеях наших программ, которые мы готовим к следующему сезону, то карты не хотелось бы раскрывать.

Все знают, что основная тема ритм‑танца – это 1980‑е. Мы с нашими тренерами прослушали очень много различных композиций. Довольно большой выбор музыки был.

Очень много искали, чтобы это не было излишне шаблонно, но в то же время показало дух определенного времени, чтобы была создана эта атмосфера восьмидесятых. Постарались найти именно такой вариант. Сейчас его готовим и совершенствуем, надеюсь, что дорогим зрителям придется по нраву.

Касательно произвольной программы. Я думаю, что зрители все увидят нас в новом ключе. Мы решили подойти немного с другой стороны, постарались использовать новые решения. Подготовили новые элементы, новые фишечки. Все, чтобы расти дальше, совершенствоваться и стараться удивлять.

Произвольная программа получилась довольно сложной. Единственное, что могу сказать, одной из точек вдохновения для создания образа произвольной программы послужила картина одного нашего известного русского художника Врубеля «Демон сидящий», – рассказал Дрозд.