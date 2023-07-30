Павел Дрозд: «Считаю, что сборы в Сочи прошли успешно и плодотворно. Будем оттачивать, улучшать, готовить программы»

Фигурист Павел Дрозд высказался о работе над программами перед новым сезоном.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой. Дуэт тренируется у Александра Жулина, в прошлом году они стали серебряными призерами чемпионата России и финала Гран-при страны.

«Вчера вернулись с наших сборов в Сочи. Считаю, что сборы прошли довольно успешно и плодотворно.

Это очень важный и необходимый этап подготовки к сезону. Мы проделали очень много важный работы, за что спасибо нашей дорогой тренерской команде.

Еще очень большой объем работы над деталями, элементами, над программами предстоит сейчас по возвращении на наш московский лед.

Будем оттачивать, улучшать, готовить программы для того, чтобы представить их зрителям», – сказал Дрозд.