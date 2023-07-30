Психолог ЦСКА о деле Валиевой: «Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину»

Психолог объяснил, как ситуация на Олимпиаде может повлиять на Камилу Валиеву в будущем.

Во время Игр-2022 в Пекине началось расследование допинг-дела в отношении российской фигуристки.

– Наблюдая за поведением Камилы Валиевой, можешь ли ты сказать, что она полностью оправилась от допингового скандала?

– Люди переживают и более тяжелые трагедии, потери близких и так далее. Человек – настолько мощное существо, что он способен справиться с любыми обстоятельствами. Конкретно по поводу Камилы мне сказать сложно, надела ли она маску или реально адаптировалась к обстоятельствам, потому что я не общался с ней лично.

Человека расстраивает не само событие, а его интерпретация. Надо спросить у Камилы: что для нее значит этот допинг-скандал. Если она говорит, что такое бывает и от этого никто не застрахован, – это отличный пример адаптации.

Она расстроена, раздосадована, она испытывает рациональную негативную эмоцию. Но если происходят неадаптивные переживания, то она может войти в дисфункциональную эмоцию – депрессию, тревогу – и в этом застрять надолго.

Если проводить гражданскую параллель, то кто-то после потери близкого восстанавливается через 3-6 месяцев, что абсолютно нормально. А кто-то не может выйти из травмы десятки лет.

– Может ли так произойти, что психика Камилы вернет ее в события Олимпиады спустя много лет и она заново начнет переживать эти эмоции?

– Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину. И все непережитые эмоции могут нахлынуть и накрыть человека, – сказал психолог Евгений Фомин, который входит в медицинский штаб футбольного клуба ЦСКА.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью