Психолог ЦСКА о деле Валиевой: «Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Психолог объяснил, как ситуация на Олимпиаде может повлиять на Камилу Валиеву в будущем.

Во время Игр-2022 в Пекине началось расследование допинг-дела в отношении российской фигуристки.

– Наблюдая за поведением Камилы Валиевой, можешь ли ты сказать, что она полностью оправилась от допингового скандала?

– Люди переживают и более тяжелые трагедии, потери близких и так далее. Человек – настолько мощное существо, что он способен справиться с любыми обстоятельствами. Конкретно по поводу Камилы мне сказать сложно, надела ли она маску или реально адаптировалась к обстоятельствам, потому что я не общался с ней лично.

Человека расстраивает не само событие, а его интерпретация. Надо спросить у Камилы: что для нее значит этот допинг-скандал. Если она говорит, что такое бывает и от этого никто не застрахован, – это отличный пример адаптации.

Она расстроена, раздосадована, она испытывает рациональную негативную эмоцию. Но если происходят неадаптивные переживания, то она может войти в дисфункциональную эмоцию – депрессию, тревогу – и в этом застрять надолго.

Если проводить гражданскую параллель, то кто-то после потери близкого восстанавливается через 3-6 месяцев, что абсолютно нормально. А кто-то не может выйти из травмы десятки лет.

– Может ли так произойти, что психика Камилы вернет ее в события Олимпиады спустя много лет и она заново начнет переживать эти эмоции?

– Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину. И все непережитые эмоции могут нахлынуть и накрыть человека, – сказал психолог Евгений Фомин, который входит в медицинский штаб футбольного клуба ЦСКА.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

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13 комментариев

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ДИОНИС
Какое-то странное сравнение у психолога: допинг-скандал и потеря близкого человека!
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плюшевая Ракета
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Чего бы психологу ЦСКА не поговорить про допинг в ЦСКА, у Сотсковой например, или про откровения Сотниковой?
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Olga.t
Ответ плюшевая Ракета
Чего бы психологу ЦСКА не поговорить про допинг в ЦСКА, у Сотсковой например, или про откровения Сотниковой?
Возможно, психолог ещё не пережил эмоции от этих скандалов с допингом в ЦСКА...
Всегда проще оценивать ситуацию, которая далеко от тебя.
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asusp527
Ответ плюшевая Ракета
Чего бы психологу ЦСКА не поговорить про допинг в ЦСКА, у Сотсковой например, или про откровения Сотниковой?
Сотсковой по барабану, она уже не выступает, а Сотникова достаточно глупа чтоб не переживать, да и что ей переживать, она ОЧ.
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плюшевая Ракета
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Ответ scorp19
Конечно, наказание и карма ещё впереди. Никогда она не отмоется от этого скандала кроме как если бы WADA заявила что все обвинения сняты, произошла ошибка, она всегда была чиста.. но все понимают что такого не будет.
Карма будет вашей протеже, за таких фанатов: "кому много дано, с того много спросится"...
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nadenki
Какие- то противоположные вопросы. Сможет ли Рома полностью адаптироваться, а Ками вернуться. Матч, вам так хочется от неё именно этого? . Ну, как из Булановой:....почти...

Матч, наверное думал, что жизнь опостылела мне
И ночами бессонными я, словно грешник в аду,
В тяжких муках сгораю на медленном жарком огне.
Как- бы не так, я пою и танцую,
Сердце моё бъётся музыке в такт.

А про истерику может другую
Спросите вы?Что от той ожидать?
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Olga.t
Ответ asusp527
Сотсковой по барабану, она уже не выступает, а Сотникова достаточно глупа чтоб не переживать, да и что ей переживать, она ОЧ.
Помимо репутационных потерь, Сотскова практически отлучена от ФК т.е. она не может работать тренером, хореографом, не может иметь ни каких мало-мальских контрактов.
Её беспечность и нечестность с липовой справкой дорого ей обошлись.
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девочкитакиедевочки
Ответ ДИОНИС
Какое-то странное сравнение у психолога: допинг-скандал и потеря близкого человека!
Ничего странного- он же психолог у футболеров🤯🤕
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Amneris
Ответ scorp19
Конечно, наказание и карма ещё впереди. Никогда она не отмоется от этого скандала кроме как если бы WADA заявила что все обвинения сняты, произошла ошибка, она всегда была чиста.. но все понимают что такого не будет.
Это верно. И самое забавное, что комментаторы не понимают, ЧТО такое допинг для спортсменов, живущих в своём небольшом мирке. Там стать читером хуже, чем подвести всю команду по состоянию здоровья, например. Допинг - волчий билет, все остальное могут простить, но не это. Государство плюшки раздаст, пока ему это нужно, но потом также сольёт.
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