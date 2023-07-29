Александр Жулин: «Слышал о разводе Худайбердиевой. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе»

Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Худайбердиевой и Базина.

– Как готова пара и ? Можно ли назвать их главными фаворитами этого сезона после чемпионства в прошлом?

– Я бы не стал расставлять оценки. На мой взгляд, в моей группе катаются две ведущие пары страны. В конце сбора они сказали мне: «Спасибо вам за сборы. Это был самый лучший сбор в нашей жизни». Мне очень понравилось, что люди получили удовольствие от работы. Это самое главное.

– Ментально Лиза хорошо готова? И по ходу прошлого сезона разные разговоры ходили, а сейчас в соцсетях доводилось читать слухи о разводе.

– Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает, – сказал .