Александр Жулин: «Слышал о разводе Худайбердиевой. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Худайбердиевой и Базина.

– Как готова пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина? Можно ли назвать их главными фаворитами этого сезона после чемпионства в прошлом?

– Я бы не стал расставлять оценки. На мой взгляд, в моей группе катаются две ведущие пары страны. В конце сбора они сказали мне: «Спасибо вам за сборы. Это был самый лучший сбор в нашей жизни». Мне очень понравилось, что люди получили удовольствие от работы. Это самое главное.

– Ментально Лиза хорошо готова? И по ходу прошлого сезона разные разговоры ходили, а сейчас в соцсетях доводилось читать слухи о разводе.

– Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает, – сказал Жулин.

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17 комментариев

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Marya Y
Хочешь чтоб знали все - расскажи по секрету Жулину.
+6
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Mion
Жулин опять сболтнул лишнего?)
+5
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Alla Belova
Неужели из - за тех купальников?
+4
-1
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Елена Сергеева
Шта??
+3
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Raduga
Чего?
+2
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Olga.t
Неожиданно...
+2
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Olga.t
Умеет Жулин хранить чужие секреты)
Трепло какое..
+2
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Е...С
Жулин как баба базарная.
+1
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Elena Savanuk
Ответ Olga.t
Неожиданно...
И быстро... разошлись, как в море корабли .
+1
0
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spf12
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали. (c)
+1
0
+1
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Elena Bogach
Ответ Anna
Это уже перебор, какого хрена он такие вещи озвучивает
Озвучил не он, а журналист, а Жулин и не подтвердил даже
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Nata Nata
Ответ Alla Belova
Неужели из - за тех купальников?
Скорее из-за того, кто ее фотографировал в этих купальниках. Не сама же она делала эти фото, кто-то достаточно близкий.
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Большое Путешествие Рузика
Благов, наверное, в семью захотел вернуться.
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Светлана Менова
Быстро же у Благова чувства схлынули.
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Anna
Это уже перебор, какого хрена он такие вещи озвучивает
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Gemma157
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Что-то у нас фигуристы быстро разводятся..
Жулин, конечно, надежен как бронированный сейф, все выдал
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я могу быть ее мужем, она выглядит веселой девочкой!
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