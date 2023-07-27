Навка о Костомарове: «Впереди еще много работы, месяцы реабилитации. Мы все мечтаем, что он выйдет на лед»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Навка рассчитывает, что Роман Костомаров снова выйдет на лед.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации. Но мы верим, что тревоги позади.

У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона. Уверена, он справится. Мы все – его семья, друзья, партнеры – его команда, всегда рядом.

И мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

В этом году Костомарову ампутировали несколько конечностей на фоне осложнений после пневмонии.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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10 комментариев

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Девушка Безимени
а мы мечтаем, что наступит мир
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Маргарита В Сафронова
Только не надо делать из Ромы икону. Он просто ведӗт себя по-мужски.
Если ему нужно, он выйдет на лёд, емли не нужно, то и не надо его туда тащить, не внушайте ему эту мысль, не провоцируйте, ради шоу, чтобы все типа ахнули.
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& Co1366
Здоровья Роману 🚩
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Оксана Иванова
Лично я ему желаю найти свое место в новой для него реальности, не падать духом, здоровья, а не обязательного выхода на лед на потеху.
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Mari Gams
Рома, сможет , он боец и чемпион , рядом жена и дети , главное адаптироваться к жизни в новых реалиях , а лёд не главное , главное - это жизнь ! Здоровья Роману !
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Илларион
Роману и его семье, в первую очередь здоровья и терпения, а дальше сам решит, про лёд сейчас ещё очень рано говорить!
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Zbra
Обожаю эту формулировку про несколько конечностей...
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arisstopane
И мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед
зачем?
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asusp527
Наша песня хороша, начинай сначала.
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aza.nova
Ответ Zbra
Обожаю эту формулировку про несколько конечностей...
Ага. Ну, штук 15 конечностей же ещё осталось. Фу, позорники, так "владеть словом" (хотела написать - формулировать мысли - а откуда они там!)
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