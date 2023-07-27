Навка о Костомарове: «Впереди еще много работы, месяцы реабилитации. Мы все мечтаем, что он выйдет на лед»

Татьяна Навка рассчитывает, что Роман Костомаров снова выйдет на лед.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации. Но мы верим, что тревоги позади.

У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона. Уверена, он справится. Мы все – его семья, друзья, партнеры – его команда, всегда рядом.

И мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

В этом году Костомарову ампутировали несколько конечностей на фоне осложнений после пневмонии.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор