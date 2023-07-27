Ксения Доронина: «Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм не справляется»

Фигуристка Ксения Доронина высказалась против высоких нагрузок в женском юниорском спорте.

– Если сравнивать их (нынешних фигуристок – Sports.ru) с нашим поколением, то это уровень за гранью. В плане прыжков, вращений, всех элементов. Смотришь и понимаешь: сколько бы ты ни тренировалась, наверное, ты бы так не смогла. Ловлю себя на мыслях, что это какой-то Олимп небесный.

– Когда об этом задумываешься, начинаешь переживать, что за этим Олимпом неминуемо последует спад или, по крайней мере, застой.

– Да, потому что техническая планка уже поднята до предела. Что еще они могут сделать? Ну, допустим, можно выучить пятерной прыжок или аксель в четыре с половиной оборота.

Но, если честно, женское одиночное в целом постепенно теряет для меня остроту. Иногда накатывает ностальгия по девяностым, когда девушки боролись с собой, чтобы прыгнуть тройной лутц, ха-ха. Прыгнула – все, ты чемпионка мира.

Отбор на тот же «Хрустальный конек» сейчас выглядит фантастически. Но этим детям с ультраэлементами всего по 11 лет. Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Чтобы жизнь в спорте была подольше. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм с ними не справляется, – сказала чемпионка России 2007 и 2008 годов.