Ксения Доронина: «Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм не справляется»
Фигуристка Ксения Доронина высказалась против высоких нагрузок в женском юниорском спорте.
– Если сравнивать их (нынешних фигуристок – Sports.ru) с нашим поколением, то это уровень за гранью. В плане прыжков, вращений, всех элементов. Смотришь и понимаешь: сколько бы ты ни тренировалась, наверное, ты бы так не смогла. Ловлю себя на мыслях, что это какой-то Олимп небесный.
– Когда об этом задумываешься, начинаешь переживать, что за этим Олимпом неминуемо последует спад или, по крайней мере, застой.
– Да, потому что техническая планка уже поднята до предела. Что еще они могут сделать? Ну, допустим, можно выучить пятерной прыжок или аксель в четыре с половиной оборота.
Но, если честно, женское одиночное в целом постепенно теряет для меня остроту. Иногда накатывает ностальгия по девяностым, когда девушки боролись с собой, чтобы прыгнуть тройной лутц, ха-ха. Прыгнула – все, ты чемпионка мира.
Отбор на тот же «Хрустальный конек» сейчас выглядит фантастически. Но этим детям с ультраэлементами всего по 11 лет. Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Чтобы жизнь в спорте была подольше. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм с ними не справляется, – сказала чемпионка России 2007 и 2008 годов.
Во-вторых, и сейчас полно спортсменок, для которых тройной лутц предел мечтаний.
В третьих - прогресс не остановить.
В-четвертых, практически такое ЖО создал один штаб, а все остальные за ним тянутся.
Необходимые баллы для золота ЧР:
146,20
149.09
Сейчас эти баллы даже на предпоследнее место ЧР/КР не тянут.
Дети по определению не должны принимать такие решения,как одна медалька и боль всю оставшуюся жизнь
Да, есть вопросы по здоровью, и тому как может отразиться раннее освоение ультраси на неокрепшие организмы, но тут надежда на спортивную медицину.
Но выборка девочек в России огромна, тут даже возрастной ценз не поможет. Из 20 перспетивных 10-12 леток дойдут до взрослых 2-3 и будут всех выносить.
А так ультра си конечно лучше прыгать когда ты меньше 40 весишь, другой вопрос, что есть такие расходники как мениски, поясница, стопы, которые спасибо не скажут.