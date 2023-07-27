Ксения Доронина: «Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм не справляется»

Теги Ксения Доронина сборная России женское катание Фигурное катание

Фигуристка Ксения Доронина высказалась против высоких нагрузок в женском юниорском спорте.

– Если сравнивать их (нынешних фигуристок – Sports.ru) с нашим поколением, то это уровень за гранью. В плане прыжков, вращений, всех элементов. Смотришь и понимаешь: сколько бы ты ни тренировалась, наверное, ты бы так не смогла. Ловлю себя на мыслях, что это какой-то Олимп небесный.

– Когда об этом задумываешься, начинаешь переживать, что за этим Олимпом неминуемо последует спад или, по крайней мере, застой.

– Да, потому что техническая планка уже поднята до предела. Что еще они могут сделать? Ну, допустим, можно выучить пятерной прыжок или аксель в четыре с половиной оборота.

Но, если честно, женское одиночное в целом постепенно теряет для меня остроту. Иногда накатывает ностальгия по девяностым, когда девушки боролись с собой, чтобы прыгнуть тройной лутц, ха-ха. Прыгнула – все, ты чемпионка мира.

Отбор на тот же «Хрустальный конек» сейчас выглядит фантастически. Но этим детям с ультраэлементами всего по 11 лет. Хочется, чтобы женский спорт не был юниорским. Чтобы жизнь в спорте была подольше. Запредельные нагрузки приводят к тому, что детский организм с ними не справляется, – сказала чемпионка России 2007 и 2008 годов.

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23 комментария

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Katerina Sunny
Так кто-то до сих пор борется с собой, чтобы прыгнуть тройной. Но зачем тройными ограничивать тех, кто может прыгнуть больше?
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Oleandra
Что можно ещё сделать? создавать красивые программы, когда сложная техника сочетается с музыкальностью и хорео находками, фишечками, связками, наполненностью образа.. а не просто катание от прыжка к вращению, от вращения к какой-то натужной дорожке.. нет предела совершенству)
+9
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Алексей Токарев
Трусовой бы в такой мир, прыгнула прыжок и сразу чемпионка мира, не надо никакие танцы учить.
+9
-2
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Anna
Рассказывает спортсменка, которая в 13 лет поломалась у Мишина о триксель)
+7
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arisstopane
спорт по-определению должен быть детско-юниорско-молодёжным, после чего спортсмены должны иметь возможность реализовывать себя в нормальной жизни:профессия, семья, дети - никакие титулы и медали не стоят рядом с открытиями и радостями жизни сапиенсов...
+7
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Лека-Лека
Во-первых - в 90-ые ЖО было самым скучным видом ФК.
Во-вторых, и сейчас полно спортсменок, для которых тройной лутц предел мечтаний.
В третьих - прогресс не остановить.
В-четвертых, практически такое ЖО создал один штаб, а все остальные за ним тянутся.
+4
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Лека-Лека
Вопрос к Дорониной: а зачем она тренировала триксель?
+3
0
+3
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Tan Tan
Хотят ли сами юные спортсмены и их родители с трудом бороться с тройным лутцом, вот в чём вопрос)
+5
-3
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Иван Иванов
Да, времена 2007...2008 были
Необходимые баллы для золота ЧР:
146,20
149.09
Сейчас эти баллы даже на предпоследнее место ЧР/КР не тянут.
+2
0
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russalka
Ответ Tan Tan
Хотят ли сами юные спортсмены и их родители с трудом бороться с тройным лутцом, вот в чём вопрос)
Хочет ли Сакамото выигрывать 2 раза ЧМ с тройными прыжками или она рыдает от того, что русских нет и ей достаются титулы? Вот в чём вопрос)
+5
-3
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KMR
Ответ Katerina Sunny
Так кто-то до сих пор борется с собой, чтобы прыгнуть тройной. Но зачем тройными ограничивать тех, кто может прыгнуть больше?
И лечить спину и колени оставшиеся 50+ лет жизни.
Дети по определению не должны принимать такие решения,как одна медалька и боль всю оставшуюся жизнь
+3
-1
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Ягун Ягунини
Я помню времена, когда один тройной прыжок в женском одиночном был супер достижением. Дороти Хэмилл выиграла ОИ-76 вообще без тройных. Когда появились Лена Водорезова и Дениз Бильман со сверхсложными по тем временам программами, три, а то и четыре тройных в ПП, это казалось фантастикой. Возможно, ошибаюсь, но не припомню тогда разговоров, о том, что молодые попрыгушки убивают женское фигурное катание. Но тогда кроме КП и ПП была ещё и обязательная программа, как её называли "школа", где молодых да ранних в порядке очереди загоняли на десятые места, откуда они уже не могли выбраться на пьедестал. Сейчас тоже есть "аналог" школы, это баллы за компоненты, но с задачей обеспечить очередь они не справляются, и по мне это здорово). Вообще, что бы не говорили, но прогресс сдержать невозможно, в том числе и в ФК. У девушек тоже всё придёт в норму, как в своё время у мужчин, где ультраси во множестве запрыгали все. Но побеждать в итоге стали не просто попрыгунчики, вроде КВДП (помните такого?)), а Ханю, Фернандес, Чен, сумевшие сбалансировать артистическую составляющую и сверх сложность.
Да, есть вопросы по здоровью, и тому как может отразиться раннее освоение ультраси на неокрепшие организмы, но тут надежда на спортивную медицину.
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Лека-Лека
Ответ Алексей Токарев
Трусовой бы в такой мир, прыгнула прыжок и сразу чемпионка мира, не надо никакие танцы учить.
И программа не нужна.
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nadenki
Как будто пять лет назад интервью брали. Те- же тезисы с обеих сторон.. Надо было всем максимум тройной лутц прыгать первым прыжком, тогда- бы лучше было, или чё? Ну хоть вспомнили чемпионку, то есть узнали
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Tan Tan
Ответ KMR
И лечить спину и колени оставшиеся 50+ лет жизни. Дети по определению не должны принимать такие решения,как одна медалька и боль всю оставшуюся жизнь
Ну до совершеннолетия решение принимают родители
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Оксана Иванова
Так она сама выигрывала в 17 и 18 лет, дальше все, судя по всему, здоровье кончилось. Да и вообще карьера стремительная какая-то. На международном уровне ничем не выделилась.
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Tan Tan
Ответ russalka
Хочет ли Сакамото выигрывать 2 раза ЧМ с тройными прыжками или она рыдает от того, что русских нет и ей достаются титулы? Вот в чём вопрос)
Если б ей дали выбор - бороться с тройным лутцом или идти дальше, сомневаюсь, что она бы выбрала первое)
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Оксана Иванова
Ответ Oleandra
Что можно ещё сделать? создавать красивые программы, когда сложная техника сочетается с музыкальностью и хорео находками, фишечками, связками, наполненностью образа.. а не просто катание от прыжка к вращению, от вращения к какой-то натужной дорожке.. нет предела совершенству)
Тогда говорят, что ничего не прыгнула, поиграла лицом и победила. Нашим не угодишь
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stella88
Ответ russalka
Нужно вводить ограничения искусственно, что ещё делать. Чтобы эти дети не поубивались на московских стартах раньше времени. Но для этого нужно изучать эффект таких нагрузок на организм и рассчитывать норму в каждом возрасте. А этим естественно никто не занимается. Боюсь, что федра придёт к этому только когда резко сократится кол-во медалек у взрослых. Тогда голову начнут чесать, что что-то не так. И что "хрустальные коньки" не приносят того дохода, который могут принести чемпионаты мира, гран-при и международные шоу.
Да не, эта махина уже запущена, пока ее не остановить. Судя по новисовским стартам интенсивность сейчас запредельная во всех группах. Если раньше, приходив в 12 лет в хрустальный, девочки потом в интервью замечали, мол до этого они и не тренировались можно сказать, так чет там прыгали и катались. Теперь видимо лет с 9 начинают пахать, причем везде.
Но выборка девочек в России огромна, тут даже возрастной ценз не поможет. Из 20 перспетивных 10-12 леток дойдут до взрослых 2-3 и будут всех выносить.
А так ультра си конечно лучше прыгать когда ты меньше 40 весишь, другой вопрос, что есть такие расходники как мениски, поясница, стопы, которые спасибо не скажут.
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Иван Иванов
Ответ Ромашка17
Раньше баллы были честные, сейчас нарисованные. Вы с фигурным катанием знакомы или мимо проходили?
Я видел Доронину. Там реально те баллы что давали по технике. А по компам да, инфляция сильная с 2013 года примерно. Ну опять же с учетом инфляции компов более +10...15 баллов не накинуть ей никак.
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Иван Иванов
Ответ Ягун Ягунини
Я помню времена, когда один тройной прыжок в женском одиночном был супер достижением. Дороти Хэмилл выиграла ОИ-76 вообще без тройных. Когда появились Лена Водорезова и Дениз Бильман со сверхсложными по тем временам программами, три, а то и четыре тройных в ПП, это казалось фантастикой. Возможно, ошибаюсь, но не припомню тогда разговоров, о том, что молодые попрыгушки убивают женское фигурное катание. Но тогда кроме КП и ПП была ещё и обязательная программа, как её называли "школа", где молодых да ранних в порядке очереди загоняли на десятые места, откуда они уже не могли выбраться на пьедестал. Сейчас тоже есть "аналог" школы, это баллы за компоненты, но с задачей обеспечить очередь они не справляются, и по мне это здорово). Вообще, что бы не говорили, но прогресс сдержать невозможно, в том числе и в ФК. У девушек тоже всё придёт в норму, как в своё время у мужчин, где ультраси во множестве запрыгали все. Но побеждать в итоге стали не просто попрыгунчики, вроде КВДП (помните такого?)), а Ханю, Фернандес, Чен, сумевшие сбалансировать артистическую составляющую и сверх сложность. Да, есть вопросы по здоровью, и тому как может отразиться раннее освоение ультраси на неокрепшие организмы, но тут надежда на спортивную медицину.
А вы не знает случаем судьбу девушки первой начавшей в ТШТ прыгать тройной с 2мя руками наверх (rippon). Юлия Ли. (На всякий случай Ли это фамилия из 2х букв а не сокращение)
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