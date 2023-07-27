Евгения Медведева: «Пост со стрипом задумывался как прикол. Номер будет другой, но очень интересный»

Евгения Медведева назвала приколом свой пост о показательном номере со стрипом.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию анонсировала новое выступление, заявив, что «не зря же ходила в зал танцевать стрип».

«Должна признаться, что на самом деле этот пост со стрипом задумывался как некий прикол. И я ожидала, что вы скажете «о Господи, Женя, что это за кринж, зачем тебе это, давай ты не будешь этого делать, о Боже, к чему ты нас готовишь, фу»!

Но, очевидно, вам понравилось – и я не ожидала такой реакции, поэтому простите меня, пожалуйста. Номер будет другой, но очень интересный. И мы сегодня с Настюшкой (Скопцовой) заснимем настоящий кусочек и выложим без музыки.

Я думаю, по хореографии вы тоже поймете, что это что-то интересное и уникальное. Не менее интересное, чем стрип, чем танцы на коленях на льду, но более такое... православное», – сказала Медведева в видео для телеграм-канала.

«И, кстати, еще одно важное уточнение. Как оказалось, не все поняли, что мы не с Настей вдвоем, то есть мы не будем кататься вдвоем. Это нельзя, это вот так вот (показывает жест, скрестив руки – Sports.ru).

Настя прекрасный хореограф, и мы с ней вместе ставим номер для меня. Так что это какое-то дуновение ветра новизны, это что-то фреш, это что-то... весенний ветер. Короче, будет очень прикольно, мы такого понаставили, что я, кажется, сдохну на первых прокатах, на первых шагах. Но получилось очень круто. И да, сегодня ждите реальный кусочек», – добавила Медведева.