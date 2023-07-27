Евгения Медведева: «Пост со стрипом задумывался как прикол. Номер будет другой, но очень интересный»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Анастасия Скопцова Фигурное катание

Евгения Медведева назвала приколом свой пост о показательном номере со стрипом.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию анонсировала новое выступление, заявив, что «не зря же ходила в зал танцевать стрип».

«Должна признаться, что на самом деле этот пост со стрипом задумывался как некий прикол. И я ожидала, что вы скажете «о Господи, Женя, что это за кринж, зачем тебе это, давай ты не будешь этого делать, о Боже, к чему ты нас готовишь, фу»!

Но, очевидно, вам понравилось – и я не ожидала такой реакции, поэтому простите меня, пожалуйста. Номер будет другой, но очень интересный. И мы сегодня с Настюшкой (Скопцовой) заснимем настоящий кусочек и выложим без музыки.

Я думаю, по хореографии вы тоже поймете, что это что-то интересное и уникальное. Не менее интересное, чем стрип, чем танцы на коленях на льду, но более такое... православное», – сказала Медведева в видео для телеграм-канала.

«И, кстати, еще одно важное уточнение. Как оказалось, не все поняли, что мы не с Настей вдвоем, то есть мы не будем кататься вдвоем. Это нельзя, это вот так вот (показывает жест, скрестив руки – Sports.ru).

Настя прекрасный хореограф, и мы с ней вместе ставим номер для меня. Так что это какое-то дуновение ветра новизны, это что-то фреш, это что-то... весенний ветер. Короче, будет очень прикольно, мы такого понаставили, что я, кажется, сдохну на первых прокатах, на первых шагах. Но получилось очень круто. И да, сегодня ждите реальный кусочек», – добавила Медведева.

7 комментариев

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Olga Krayz
Ждём ждём, теперь ещё интересней!
+4
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+4
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Mari Gams
Повеселились вместе с Женей ! ))
Дерзайте , девочки , ждём с нетерпением ваше совместное творчество на льду !
+4
-1
+3
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Аленка_76
Женя шутница) на самом деле,я буду рада любому новому номеру
+3
0
+3
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Lana Kazakova
Главное, чтобы номер был зажигательным. Надеемся, что Настя поставит что-то интересное. Только не нудли, только не нудли.
+2
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+2
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Даша Лавренова
Я тоже была приятно удивлена, что даже на спортсе под той новостью почти исключительно позитивные комментарии, такая редкость) Но вряд ли кто-то в обиде за шутку, самое главное – номеру быть!
+1
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Даша Лавренова
Ответ Lana Kazakova
Главное, чтобы номер был зажигательным. Надеемся, что Настя поставит что-то интересное. Только не нудли, только не нудли.
Судя по фразе Жени о том, что даже первые шаги очень энергозатратные, совсем не нудли :)
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Мария Коваленко
Ответ Lana Kazakova
Главное, чтобы номер был зажигательным. Надеемся, что Настя поставит что-то интересное. Только не нудли, только не нудли.
Думаю как раз и планируется что-то зажигательное, энергичное.
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