Софья Акатьева: «Тутберидзе вижу чаще, чем маму. Но это спорт»
Софья Акатьева рассказала, что чаще видит Этери Тутберидзе, чем маму.
– Не страшно тебе было – лучшие в мире тренеры, не боялась, что не потянешь?
– То, что не потяну – не боялась, но боялась ошибиться. Что меня могут выгнать. Конечно, хотелось в этой группе остаться и кататься в ней, потому что я понимала, что это лучшая группа в мире. Мне очень хотелось работать там.
– Но ведь это не только лучшая группа тренеров в мире, но и самая требовательная.
– Конечно, это самая требовательная группа, но от этого и самая лучшая.
– А сколько часов в день ты посвящаешь фигурному катанию?
– Мне кажется, где-то семь.
– А сколько часов в день ты видишь маму, и сколько Этери Георгиевну?
– Этери Георгиевну больше, конечно. Маму с утра я не вижу, она уходит на работу. Только вечером, получается. Но это спорт.
– А бывает такое, что Этери Георгиевна одно говорит, а мама другое?
– Не бывает, они чаще заодно, – сказала Акатьева в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.
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