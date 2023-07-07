Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 16-летием: «Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой! Доброты, удачи и побед тебе!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Софья Акатьева Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Софью Акатьеву с днем рождения.

Сегодня чемпионке России по фигурному катанию исполняется 16 лет.

«Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой!

Доброты, удачи и побед тебе!

Крепкого здоровья, радости и силы!

Вдохновенья в спорте и тепла в судьбе!» – говорится в поздравлении.

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18 комментариев

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Светлана Менова
С днём рождения, Соня! Здоровья тебе.
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TheWitcher
С Днём Рождения, СуперСоник! Пусть сбываются мечты и реализуются цели! Да пребудет с тобой Сила!
🙏🥳🎉❤️🎂💐
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Lebedstory
Поздравляю очаровательную, лучистую Сонечку!
Здоровья талантливой трудяге.
Удаче и везению нужно уже обратить на неё внимание, Сонечка их давно заслуживает.
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Татьяна Семёновна
Сонечке - поздравления с днем рождения! От всей души желаю, чтобы мечты стали явью, чтобы исполнились все желания! Будь успешна в спорте, в учебе! И пусть твоя травма станет последней и больше никаких болячек!
Счастья тебе, Сонечка!
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Веселый грибочек
С Днём рождения, Софья! Крепчайшего здоровья, вдохновения, удачи и успехов на льду и вне льда.🎈💐🎂🥳
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Додик Аксель
Поздравления Соне с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, хорошего настроения, удачи и успехов в спорте и учёбе !
+4
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Tan Tan
Соня, с днём Рождения! Крепкого здоровья, успехов во всём, достижения самых твоих высоких целей
+3
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Mariaku
Желаю Суперсонику вылечить стопу и крепкого здоровья в целом! С нетерпением жду возможности прийти на трибуны соревнований с её участием с плакатиком в её поддержку, который бережно храню с московского этапа.
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Welshman09
С Днём Рождения, Софья!🎂
Наша любимая❤️ Чемпионка!🥇
Наша Суперсоник — восходящая звезда Мирового ФК!!🌟⛸
Крепкого ей здоровья, успехов во всём и счастья!!!💪福👑
Софья — умница и красавица!!!🌷🌹💐
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Lapo Elkann
Здоровья Соне и спортивного счастья .
С днем рождения !
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AllaS
Сонечку с Днём рождения. Здоровья, здоровья и здоровья. Пусть будет здорова и счастлива и успешного нового сезона 🌞
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Адриана
Сонечка, с днём рождения! Здоровья тебе, прежде всего, пусть исполнятся все твои мечты.
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Призрачный триксель
Супер Соник,С Днём Рождения тебя! Крепкого здоровья, хороших тренировок и прекрасных выступлений!
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Sky Smoker
Сонечку с днём рождения! Самое главное - здоровья!
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