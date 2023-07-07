Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 16-летием: «Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой! Доброты, удачи и побед тебе!»
Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Софью Акатьеву с днем рождения.
Сегодня чемпионке России по фигурному катанию исполняется 16 лет.
«Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой!
Доброты, удачи и побед тебе!
Крепкого здоровья, радости и силы!
Вдохновенья в спорте и тепла в судьбе!» – говорится в поздравлении.
🙏🥳🎉❤️🎂💐
Здоровья талантливой трудяге.
Удаче и везению нужно уже обратить на неё внимание, Сонечка их давно заслуживает.
Счастья тебе, Сонечка!
Наша любимая❤️ Чемпионка!🥇
Наша Суперсоник — восходящая звезда Мирового ФК!!🌟⛸
Крепкого ей здоровья, успехов во всём и счастья!!!💪福👑
Софья — умница и красавица!!!🌷🌹💐
С днем рождения !