Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с 16-летием: «Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой! Доброты, удачи и побед тебе!»

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Софью Акатьеву с днем рождения.

Сегодня чемпионке России по фигурному катанию исполняется 16 лет.

«Мы желаем, Соня, в жизни быть счастливой!

Доброты, удачи и побед тебе!

Крепкого здоровья, радости и силы!

Вдохновенья в спорте и тепла в судьбе!» – говорится в поздравлении.