Ксения Доронина: «Надеюсь, Щербакова вернется в спорт. У мононуклеоза свои моменты опасные, при нагрузках может случиться разрыв селезенки»

Теги Ксения Доронина сборная России женское катание Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Двукратная чемпионка России Ксения Доронина пожелала скорейшего выздоровления Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка переболела мононуклеозом. Доронина также перенесла эту болезнь.

«Я надеюсь, что Аня обязательно вернется в спорт. У этой болезни свои моменты опасные, при нагрузках может случиться разрыв селезенки.

Но у Ани вроде бы до такого плохого состояния не дошло, к счастью», – сказала Доронина.

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18 комментариев

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Sportsfan
Хорошо, если Аня действительно легче многих перенесла эту болезнь и селезенка не пострадала. Но такие детали хотелось бы оставить ей и ее лечащим врачам.
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ретроградный меркурий
Об этом может сказать только лечащий врач с результатами УЗИ и МРТ. Но в любом случае, последствия у мононуклеоза долгосрочные, поэтому пожелаю Ане скорейшего восстановления. Даже если болезнь проходит без осложнений для внутренних органов, внезапные приступы слабости и упадок сил - это самое частое, что происходит после болезни уже со здоровым человеком.
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Док Аксель
Осложнений при инфекционном мононуклеозе предостаточно. Поэтому при возобновлении нагрузок и попыток участвовать в ледовых шоу или возобновлении спортивной карьеры рекомендации будут давать врачи при обследовании состояния организма Анны.
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Мария Коваленко
Лучше пусть Аня полностью вылечится и восстановится , а там если захочет вернется
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kate_ko
да ну этот большой спорт, если хоть малейший риск такого серьезного, вообще-то потенциально смертельного, осложнения есть. у Ани итак завидная карьера, теперь лишь бы выздоровела без последствий!
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Светлана Менова
Укажите, пожалуйста, что Ксения Доронина - двукратная чемпионка России по фигурному катанию.
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TheWitcher
Была же новость от Когана, что Аня уже тренировалась.
Всё будет 👉ok👈 у чемпионки. Здоровья и сил ей.
Скучаю, жду, люблю… ❤️
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Mari Gams
Главное все же здоровье , а потом спорт , Ане - здоровья !
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Мурманчанин37
Ответ Большой Влад
60% или более людей заражаются этим вирусом в какой-то момент. У меня есть. Это не проблема для большинства людей. Щ бросил фигурное катание после Олимпиады. Ей нужно признаться федерации и болельщикам. Хватит брать деньги федерации и лишать девушку места в резервной команде.
Федерация сама заинтересована, чтобы такие фигуристки были в сборной и получать с них процент.
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Allairina
Ответ Мария Коваленко
Лучше пусть Аня полностью вылечится и восстановится , а там если захочет вернется
Согласна! Желаю Ане здоровья.
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Мурманчанин37
Насколько помню, Дорониной эта болезнь очень подорвала здоровье, Пятова (у которой она тренировалась) настаивала на завершении карьеры и предлагала быть вторым тренером в ее группе. Ксения сначала обижалась, но потом поняла, что так лучше. Тренирует уже почти 15 лет
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