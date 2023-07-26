Ксения Доронина: «Надеюсь, Щербакова вернется в спорт. У мононуклеоза свои моменты опасные, при нагрузках может случиться разрыв селезенки»

Двукратная чемпионка России Ксения Доронина пожелала скорейшего выздоровления Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка переболела мононуклеозом. Доронина также перенесла эту болезнь.

«Я надеюсь, что Аня обязательно вернется в спорт. У этой болезни свои моменты опасные, при нагрузках может случиться разрыв селезенки.

Но у Ани вроде бы до такого плохого состояния не дошло, к счастью», – сказала .