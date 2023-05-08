Авербух о номере Медведевой об Олимпиаде: «Эту идею предложил я. Для Жени Пхенчхан является знаковым и рубежным событием в жизни»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что был автором идеи показательного номера «Высоко» Евгении Медведевой.

Номер с отсылкой к Олимпиаде-2018 Медведева впервые исполнила на турнире шоу-программ в марте. 

«Действительно, эту идею предложил я. Для Жени, конечно, Олимпиада в Пхенчхане является знаковым и рубежным событием в ее жизни. При этом отпустить, перепройти и дальше полететь, парить и вести за собой, брать новые вершины — важно для многих, в том числе и для Жениных поклонников, и для фигуристов, которые растут на успехах Жени.

В этой песне поется именно об этом, и тогда в ней появляется смысл: всем назло мы полетим высоко. Неслучайно мы подключили зал: я хотел, чтобы все произносили эти слова, потому что у каждого в жизни есть победы и поражения.

Женя сейчас катает этот номер в разных городах России — всегда загораются огни, люди поддерживают, есть единение и дух, который возникает во время выступления», — сказал Авербух

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116 комментариев

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sabina_katarina
Авер поставил очередную халтуру и теперь убеждает всех, как это круто. Он бы так ставил, как языком работает.)
+113
-18
+95
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Toba Door
Женя так сильно отпустила эту ситуацию, что когда перечиляла 15 летних Олимпийских чемпионок не смогла вспомнить Алину, всех перечислила
+111
-28
+83
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Евгения Гринева
А кому назло то? Отпустить и двигаться дальше разве не для себя надо? Тема избитая, программа пустая, огонечки уже были
+83
-18
+65
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Charliz
Кто эти все, кому назло?)))
+55
-8
+47
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Ostinato
Этот номер - неудавшийся плагиат. Кроме эмоции неловкости ничего не вызвал.
Иногда бывает, что вдохновившись идеей рождается что-то новое и свое, но не в этом случае. Мне нравились постановки Авербуха для Жени, но конкретно эта - кринж.
+57
-15
+42
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Самая цитируемая и вообще недура
Все бы ничего, если бы Авер не сплагиатил идею со свежей ПП Валиевой. Причем как идею, так и формат подачи, включая аудио с ОИ. И не стыдно же!
+51
-12
+39
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Светлана Менова
Ну и ду... (прастите). Глупейшая идея была с фрагментом с ОИ.
+49
-11
+38
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SALMON
Ответ Irina Kistler
"очередная халтура" - это хамство с вашей стороны, АВЕРБУХ поставил хороший номер и откатала она его хорошо, вас не тронуло? - смотрите Монро, есть выбор и у Авербуха постановки интересные. Много здесь критиковали его шоу к 9 мая, а есть те кто вживую посмотрел? Халтура? Для меня нет . Очередной наброс "эксперта", посмотревшего видео плохого качества.
При чем здесь Монро? Женина программа это копирка с программы Валиевой(которая кстати тоже треш). Если уж вы вспомнили Монро, то Монро как программа хуже, конечно, чем Женины очередные страдания по золоту олимпиады. Но с другой стороны лучше уж кринж в парике, чем нытье по олимпиаде 5 летней давности от посредственной фигуристки, которую всю карьеру Лакерник тащил по головам и ставил +3 за флутцы. Она должна быть благодарна за серебро.
+52
-15
+37
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Delirium
Ответ Мария Курникова
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Что-то у вас не клеется. Шубная мафия как раз всеми фибрами души хотела золота для Медведевой.
+44
-9
+35
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Альфира Смирнова
Программа и прокат среднего уровня 8-10 летних фигуристок .
Идея программы не соответствовала заявленным требованиям турнира---не было новизны , да и фонарики и экран тоже не новое,ведь, все это было не раз в показательных выступлениях на разного рода турнирах.
Платье тоже допотопное ,хотя хвастались ,что -де модель от нейросети))
+52
-17
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Наталья Грабовская
Интервью полное двусмысленностей. "..фигуристов, которые растут на успехах Жени.." - это как? "...появляется смысл: всем назло мы полетим высоко.." - раз это касается незавоёванной золотой медали и несбывшейся мечты стать ОЧ, то надо думать, что главное зло - это АЗ, что ли? Была честная борьба, сильнейший на тот момент получил золотую медаль - какое зло? Сиуация и правда затянулась. Никакой свежей идеей здесь и не пахнет - это противостояние фанатов длится уже пять лет и уже стало притчей во языцех - зачем это всё мусировать и подливать масла в огонь? Номер смотрела не в живую, но по 1 каналу в хорошем качестве. Честно говоря, не зацепил - ни хорошо и ни плохо - это моё субъективное мнение. Мне сразу вспоминается Баста и его "Сансара" - фонарики в телефонах тоже уже были. В ЛП, наример, где ЕМ каталась как парница, зачастую были более яркие, запоминающиеся номера, с интересной идеей, постановкой и хореографией. Думаю для неё, как для одиночницы, что ей более привычно и комфортно, тоже можно придумывать "шедевральные" постановки - благодаря своему мастерству и артистизму она сможет передать любую идею.
+36
-9
+27
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Charliz
Ответ Сашуля П
У Мии Бойко спросите)
))) Ну, тут Авер рассуждает) поэтому любопытно, кто эти все, кому успехи Медведевой поперек?)))
Складывается ощущение, что они в своей тусе обсуждают и перетирают все это, год за годом ситуация обрастает новыми подробностями )))
+35
-8
+27
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Татьяна Вересова
Взаимодействие с залом действительно придало номеру особый смысл и атмосферу.
+55
-31
+24
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Toba Door
Обязательно об идеи этого номера надо фильм снять, страдания по золоту-продолжение
+45
-21
+24
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anyen
Ответ Мария Курникова
Комментарий удален модератором
Вы только немного перепутали: "не смогли украсть" - так будет вернее.
+33
-9
+24
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Kareglazaya
Если б хотели отпустить и жить дальше, то не возвращались бы 100 раз к этой ситуации с Олимпиадой...
Мне нравится Женя и ее программы, но этот номер был неудачным: половину песни она просто простояла на льду, рассматривая отрывки олимпийской трансляции. Лучше бы Авербух поставил лирический номер под эту песню, без отсылок к каким-либо событиям.
+32
-9
+23
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AllaS
Ответ private dancer
Откуда столько ботов М ?
Матуа готовит ЕМ , видно свои , какую должностенку приметели . Обеляет портрет . Вот и движуха с новыми никами .
А то ведь журналисты напрямую ей говорили, что Вас не любят на Спортс , чем объясните …….!
Как возможно относится к ЕМ , которая в каждом новом интервью противоречит себе же из предыдущего, забывает всегда и все , что сказала.
+32
-10
+22
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Alina Zagitova Media for Fans
"смысл: всем назло мы полетим высоко." Лети-лети, хе-хе. Поддержу шустрого мэтра. Идею перманентной истерики на тему приподъездного золота надо сохранить навсегда в репертуаре ЕМ. И обязательно с вступительным фрагментом трансляции. А потом очередное интервью на тему "не очень-то и хотелось зоита, зато я личу высако-о-О". И интервью на тему канадского вояжа "Но вот у неё именно сейчас какие-то искания... Искания. Духовная жажда какая-то...". Короче говоря, хениальный номер и самое главное он укладывается в череду предыдущих однотипных истеричных показательных на позолоченную тоже обе золотую тему. Чтобы два раза не вставать: когда Илюша дает очередное интервью на тему состояния здоровья своего работника и перспектив его участия в его передвижном балаганчике - я испытываю жуткий кринж -- Илюша совсем не имеет чувства уместности? Не удобно становится за него, бр-р-р.
+37
-15
+22
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Rush
Ответ Toba Door
Женя так сильно отпустила эту ситуацию, что когда перечиляла 15 летних Олимпийских чемпионок не смогла вспомнить Алину, всех перечислила
Было и такое?
Неужели Аверу удалось таки внушить что она и есть чои
+32
-11
+21
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La La
В целом Авер прав, текст песни ложится на Женину ситуацию, так что его идея понятна) Но это не главное в номере. Главное - как пел зал во время премьеры на шоу! Когда я увидела фанкам, где это реально слышно, в отличие от трансы Первого, то просто ахнула. Поклонники у Жени замечательные ❤️
+52
-31
+21
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Lilek Li
Вот уже шестой год она отпускает...До сих пор, самого Авера со Слуцкой, не отпустило поражение на их ОИ. По ходу, стараниями своих "доброжелатей" , Женечка ещё долго будет страдать. Оооочень долго))
+34
-14
+20
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Татьяна Кот
Интересный получился номер, красивый и нежный, очень эффектное взаимодействие с залом!
+52
-32
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Аленка_76
Мне очень понравился номер! Такое единение с залом!
+54
-34
+20
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Tytti
Красивый номер! Участие зрителей❤️
+54
-34
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Соня Розенфельд
Если брать всё вместе,как получилось на шоу-программах, то мне очень понравилось: и певица, и множество огоньков в зале,и пение зрителей. Это было необычно и искренне,до мурашек ❤️ Номер произвёл сильное впечатление и, как по мне, именно это и есть шоу!)
+49
-30
+19
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