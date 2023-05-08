Авербух о номере Медведевой об Олимпиаде: «Эту идею предложил я. Для Жени Пхенчхан является знаковым и рубежным событием в жизни»

Илья Авербух заявил, что был автором идеи показательного номера «Высоко» Евгении Медведевой.

Номер с отсылкой к Олимпиаде-2018 Медведева впервые исполнила на турнире шоу-программ в марте.

«Действительно, эту идею предложил я. Для Жени, конечно, Олимпиада в Пхенчхане является знаковым и рубежным событием в ее жизни. При этом отпустить, перепройти и дальше полететь, парить и вести за собой, брать новые вершины — важно для многих, в том числе и для Жениных поклонников, и для фигуристов, которые растут на успехах Жени.

В этой песне поется именно об этом, и тогда в ней появляется смысл: всем назло мы полетим высоко. Неслучайно мы подключили зал: я хотел, чтобы все произносили эти слова, потому что у каждого в жизни есть победы и поражения.

Женя сейчас катает этот номер в разных городах России — всегда загораются огни, люди поддерживают, есть единение и дух, который возникает во время выступления», — сказал .

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