Авербух о номере Медведевой об Олимпиаде: «Эту идею предложил я. Для Жени Пхенчхан является знаковым и рубежным событием в жизни»
Илья Авербух заявил, что был автором идеи показательного номера «Высоко» Евгении Медведевой.
Номер с отсылкой к Олимпиаде-2018 Медведева впервые исполнила на турнире шоу-программ в марте.
«Действительно, эту идею предложил я. Для Жени, конечно, Олимпиада в Пхенчхане является знаковым и рубежным событием в ее жизни. При этом отпустить, перепройти и дальше полететь, парить и вести за собой, брать новые вершины — важно для многих, в том числе и для Жениных поклонников, и для фигуристов, которые растут на успехах Жени.
В этой песне поется именно об этом, и тогда в ней появляется смысл: всем назло мы полетим высоко. Неслучайно мы подключили зал: я хотел, чтобы все произносили эти слова, потому что у каждого в жизни есть победы и поражения.
Женя сейчас катает этот номер в разных городах России — всегда загораются огни, люди поддерживают, есть единение и дух, который возникает во время выступления», — сказал Авербух.
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Иногда бывает, что вдохновившись идеей рождается что-то новое и свое, но не в этом случае. Мне нравились постановки Авербуха для Жени, но конкретно эта - кринж.
Идея программы не соответствовала заявленным требованиям турнира---не было новизны , да и фонарики и экран тоже не новое,ведь, все это было не раз в показательных выступлениях на разного рода турнирах.
Платье тоже допотопное ,хотя хвастались ,что -де модель от нейросети))
Складывается ощущение, что они в своей тусе обсуждают и перетирают все это, год за годом ситуация обрастает новыми подробностями )))
Мне нравится Женя и ее программы, но этот номер был неудачным: половину песни она просто простояла на льду, рассматривая отрывки олимпийской трансляции. Лучше бы Авербух поставил лирический номер под эту песню, без отсылок к каким-либо событиям.
А то ведь журналисты напрямую ей говорили, что Вас не любят на Спортс , чем объясните …….!
Как возможно относится к ЕМ , которая в каждом новом интервью противоречит себе же из предыдущего, забывает всегда и все , что сказала.
Неужели Аверу удалось таки внушить что она и есть чои