Елизавета Нугуманова станет тренером в академии Евгения Плющенко
Елизавета Нугуманова начнет работу тренером в академии «Ангелы Плющенко».
Фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую будет проходить с 1 августа.
В прошлом сезоне Нугуманова не выступала на соревнованиях. Она не была допущена к чемпионату Санкт-Петербурга, так как не прошла диспансеризацию.
О завершении карьеры фигуристка не объявляла.
Елизавета Нугуманова: «Яна Рудковская – замечательный человек. «Ангелы Плющенко» – офигенская школа, надеюсь, она будет только процветать»
А в фигурке прокатывает, Самодурова, теперь Нугуманова 🤷♀️ И ведь детей доверят, которым с самого начала нужно правильно скольжение ставить, за рёбрами следить... 🤦♀️
Как бы на Плюща не пожаловалась.