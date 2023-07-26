Елизавета Нугуманова станет тренером в академии Евгения Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Академия Плющенко Фигурное катание

Елизавета Нугуманова начнет работу тренером в академии «Ангелы Плющенко».

Фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую будет проходить с 1 августа.

В прошлом сезоне Нугуманова не выступала на соревнованиях. Она не была допущена к чемпионату Санкт-Петербурга, так как не прошла диспансеризацию.

О завершении карьеры фигуристка не объявляла.  

Елизавета Нугуманова: «Яна Рудковская – замечательный человек. «Ангелы Плющенко» – офигенская школа, надеюсь, она будет только процветать»

59 комментариев

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steelhard
Впервые в истории ФК у Плющенко появился тренер по Тик - току и Инстаграму.
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Askorbinka
Ивана Кузнецова не интересует, есть ли соответствующее образование у Елизаветы? И когда она объявит о завершении карьеры?! Ждем феерическое интервью от мастера журналистики))
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Светлана Менова
Чот ржу... Интересно, чему она научить-то может? Хотя в принципе такая скандалистка подходит "Ангелам" идеально! Будет в голос с ЕП ныть про "зосудиле")))
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Александр Шульгин
Будет учить как правильно недокручивать прыжки по пол оборота и не падать.
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Адриана
"Офигенская школа " , так говорила Лиза об Академии Плющенко. Ну что ж, "офигенской школе" не менее офигенской тренер. Впервые в мире.....
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deli_skate
В голос 🤣🤣🤣
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Док Аксель
Начинающих тренеров прибыло..., Цибинова на очереди.
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ДИОНИС
Вот это новость так новость! В нашем полку "выдающихся тренеров" прибыло! Интересно, а какие программы Нугуманова будет ставить своим ученикам? Надеюсь, не "Лабутены"?
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Беглый*
Думаю, теперь ни у кого нет сомнений, кто науськивает всех этих "неполучившихся" фигуристок на набросы в адрес своих тренеров, судейства и что им предлагается взамен. Мерзко
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Светлана Менова
Ответ Лека-Лека
Пошла тенденция: девочки без образования и опыта уходят в тренеры. Одна тренер сборной России, вторая у Плюща.
Самодурова хотя бы учится в Лесгафта, а Лизонька в Ранхигс... числится.
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Оле-Лукойе
Они идеально подходят друг другу))
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flyhigh
Ответ Svetlana Yablonskaya
Будет ставить фирменные движения бёдрами
И снимать это для Тик-Ток
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Orange carrot
Лиза не выглядит профессионалом, разве что очередной скандал в академию притащит. А Яна пусть потом не жалуется, если услышит однажды что Плющ до Нуги домогался.
+11
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Люблю Женьку
Да, представляю - выпускница школы без образования и сразу берут учительницей в началку, или медсестрой в операционную...
А в фигурке прокатывает, Самодурова, теперь Нугуманова 🤷‍♀️ И ведь детей доверят, которым с самого начала нужно правильно скольжение ставить, за рёбрами следить... 🤦‍♀️
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Svetlana Yablonskaya
Будет ставить фирменные движения бёдрами
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Лека-Лека
Пошла тенденция: девочки без образования и опыта уходят в тренеры. Одна тренер сборной России, вторая у Плюща.
+14
-6
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Kathryna
У нее не то что нет спортивного образования, она даже не учится на тренера, а вроде на журналиста.
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Anna Vishenka
О как. Представляю, что она там натренирует, особенно в Тик Токе и надолго ли хватит. Надо много впахивать, иметь огромное терпение и любовь к ФК.
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Bakinos
Ответ Olga.t
Комментарий удален пользователем
Это Цибинова говорила, а здесь новость о Нугумановой.
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Люблю Женьку
Ответ Askorbinka
Ивана Кузнецова не интересует, есть ли соответствующее образование у Елизаветы? И когда она объявит о завершении карьеры?! Ждем феерическое интервью от мастера журналистики))
Ему интересна только Загитова, хоть и скрывает это :)) На Нугумановой столько комментов не соберёшь 🤷‍♀️
+7
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Лека-Лека
Научит кривому контенту и кляузам на тренеров.
Как бы на Плюща не пожаловалась.
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Bakinos
Надолго ее хватит?
+5
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Olga.t
Ответ Лека-Лека
Пошла тенденция: девочки без образования и опыта уходят в тренеры. Одна тренер сборной России, вторая у Плюща.
Да, неприятная тенденция.
+6
-2
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Delirium
"Тикток карьера", видимо, закончилась. Удачи Лизе на тренерской стезе!
+5
-1
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Светлана Менова
Ответ Е...С
А Цурская, уже с образованием?
Давно.
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-5
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