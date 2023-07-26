Елизавета Нугуманова станет тренером в академии Евгения Плющенко

Елизавета Нугуманова начнет работу тренером в академии «Ангелы Плющенко».

Фигуристка указана среди тренеров группы начальной подготовки, набор в которую будет проходить с 1 августа.

В прошлом сезоне Нугуманова не выступала на соревнованиях. Она не была допущена к чемпионату Санкт-Петербурга, так как не прошла диспансеризацию.

О завершении карьеры фигуристка не объявляла.

Елизавета Нугуманова: «Яна Рудковская – замечательный человек. «Ангелы Плющенко» – офигенская школа, надеюсь, она будет только процветать»