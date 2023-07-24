Ирина Роднина: «Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к нему»

Теги Ирина Роднина Александр Зайцев Лейк-Плэсид-1980 Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ей ничего не известно о продаже медали ее бывшего супруга и партнера Александра Зайцева.

Накануне сообщалось, что медаль Зайцева с зимней Олимпиады‑1980 (когда он победил в паре с Родниной в американском Лейк‑Плэсиде) была продана за 93,7 тысячи долларов на аукционе RR Auction.

– Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к Зайцеву.

– Он сказал, что медали хранились у вас.

– У меня? Вы читали мою биографию? Мы с ним с 1985 года в разводе. Мне об этом говорить нечего, – сказала Роднина.

Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ну, вообще Зайцев говорил, что хранились у родителей Родниной, а не у самой Родниной. Но Родниной об этом, конечно, ничего не известно.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Ничего, никому, не скажу.
Ясно, понятно.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ alexnew
А какое вообще они имели право эту медаль у себя оставлять? Это личная медаль. Она не одна на двоих, а у каждого своя.
может он ушел только в том, что на нём было одето при разводе, а потом ему сказали типа "ничего твоего тут нет"🤬
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heopsa
Если Родниной медаль родственники Зайцева на аукционе загнали, вот бы крик стоял...
Интересно, как так получилось, что родители Родниной присвоили медаль бывшего зятя?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Геннадий Тимченко
а чего эти родители не отдали медали Зайцеву❓🤔
А какое вообще они имели право эту медаль у себя оставлять? Это личная медаль. Она не одна на двоих, а у каждого своя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Геннадий Тимченко
может он ушел только в том, что на нём было одето при разводе, а потом ему сказали типа "ничего твоего тут нет"🤬
Да, сказать то могли все, что угодно, но никто не мешал ему потребовать медаль, привлечь общественность, сразу отдали бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Ну, продали и продали. Чего все так распереживались? Самого Зайцева это, похоже, не особо волнует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ alexnew
Ну, вообще Зайцев говорил, что хранились у родителей Родниной, а не у самой Родниной. Но Родниной об этом, конечно, ничего не известно.
а чего эти родители не отдали медали Зайцеву❓🤔
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ alexnew
Расставался, поэтому сформировал такую точку зрения...
ну бывает расстаешься человеком из-за определенного поступка и не хочешь с ним общаться независимо от его последующих действий (то же касается бывших друзей), как бы они не звонили или использовали другие способы связаться с вами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Геннадий Тимченко
разные люди бывают - кто-то завершает отношения и не хочет ворошить прошлое, тем более если с той стороны остался только негатив... если вы расставались в своей жизни с девушкой (или если вы девушка, то с парнем), то должны понимать ситуацию.... Безусловно, такая ситуация возникает далеко не при каждом расставании
Расставался, поэтому сформировал такую точку зрения...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ alexnew
Да, сказать то могли все, что угодно, но никто не мешал ему потребовать медаль, привлечь общественность, сразу отдали бы.
разные люди бывают - кто-то завершает отношения и не хочет ворошить прошлое, тем более если с той стороны остался только негатив... если вы расставались в своей жизни с девушкой (или если вы девушка, то с парнем), то должны понимать ситуацию.... Безусловно, такая ситуация возникает далеко не при каждом расставании
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИОНИС
Видимо, о судьбе золотой олимпийской медали Александра Зайцева лучше всего знает... Елена Вайцеховская! Интересно, откуда? А ни сам Зайцев, ни Роднина даже понятия не имеют, где сейчас эта медаль, и кто её продал на аукционе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tursus
Как и доходы депутатов, все покрыто мраком. Но я больше Зайцеву верю почему-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Что она так ответит знали все как только появилась инфа о продаже.Цирк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RomvB
Семейка ... )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Так медали то получены до 1985 года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дристун
Что и требовалось доказать... По факту не верю ни ей ни ему)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий