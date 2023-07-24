Ирина Роднина: «Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к нему»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ей ничего не известно о продаже медали ее бывшего супруга и партнера Александра Зайцева.
Накануне сообщалось, что медаль Зайцева с зимней Олимпиады‑1980 (когда он победил в паре с Родниной в американском Лейк‑Плэсиде) была продана за 93,7 тысячи долларов на аукционе RR Auction.
– Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к Зайцеву.
– Он сказал, что медали хранились у вас.
– У меня? Вы читали мою биографию? Мы с ним с 1985 года в разводе. Мне об этом говорить нечего, – сказала Роднина.
Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»
Ясно, понятно.
Интересно, как так получилось, что родители Родниной присвоили медаль бывшего зятя?