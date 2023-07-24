Ирина Роднина: «Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к нему»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ей ничего не известно о продаже медали ее бывшего супруга и партнера Александра Зайцева.

Накануне сообщалось, что медаль Зайцева с зимней Олимпиады‑1980 (когда он победил в паре с Родниной в американском Лейк‑Плэсиде) была продана за 93,7 тысячи долларов на аукционе RR Auction.

– Мне о продаже медали Зайцева ничего не известно. Вопросы к Зайцеву.

– Он сказал, что медали хранились у вас.

– У меня? Вы читали мою биографию? Мы с ним с 1985 года в разводе. Мне об этом говорить нечего, – сказала Роднина.

Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»