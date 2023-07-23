Елена Вайцеховская: «После расставания с Родниной Зайцев все же получил часть наград. Он перевез их на дачу, но в 2000-м ее ограбили и сожгли»

Елена Вайцеховская рассказала подробности продажи медали Александра Зайцева на аукционе.

Ранее стало известно, что золотая медаль фигуриста с Игр-1980 продана за 93,75 тысячи долларов. Сам Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали.

«В истории с проданной на аукционе золотой олимпийской медалью Александра Зайцева (к чему, как выяснилось, сам экс-фигурист не имеет никакого отношения) появились, как говорится, новые вводные, которые подтверждают: лот был ворованным.

Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил.

Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей – Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли.

«Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота.

Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил свое существование, и все экспонаты исчезли» — слова Зайцева.

Почему на аукционе появилась именно медаль Лейк-Плэсида, тоже стало понятно. Те Игры остались единственными в олимпийской истории, где на наградах гравировались имена их обладателей.

Это по телефону подтвердил и сам Зайцев, и Ирина Роднина, уточнив, что это был исключительный случай – обычно на Играх подобное не практикуют», – написала Вайцеховская.

Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»