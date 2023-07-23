Елена Вайцеховская: «После расставания с Родниной Зайцев все же получил часть наград. Он перевез их на дачу, но в 2000-м ее ограбили и сожгли»
Елена Вайцеховская рассказала подробности продажи медали Александра Зайцева на аукционе.
Ранее стало известно, что золотая медаль фигуриста с Игр-1980 продана за 93,75 тысячи долларов. Сам Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали.
«В истории с проданной на аукционе золотой олимпийской медалью Александра Зайцева (к чему, как выяснилось, сам экс-фигурист не имеет никакого отношения) появились, как говорится, новые вводные, которые подтверждают: лот был ворованным.
Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил.
Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей – Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли.
«Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота.
Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил свое существование, и все экспонаты исчезли» — слова Зайцева.
Почему на аукционе появилась именно медаль Лейк-Плэсида, тоже стало понятно. Те Игры остались единственными в олимпийской истории, где на наградах гравировались имена их обладателей.
Это по телефону подтвердил и сам Зайцев, и Ирина Роднина, уточнив, что это был исключительный случай – обычно на Играх подобное не практикуют», – написала Вайцеховская.
Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»
Вряд ли уж тëтя Ира стала бы продавать медаль.
"Фигурист сообщил, что золотая олимпийская медаль спрятана в одной из коробок дома. При этом конкретное местоположение он назвать не может. Не исключено, что коробочка с медалью была забыта у его матери в Петербурге. Из 4-х золотых медалей за первенства на мировых чемпионатах и 3-х европейских остались только по одной из каждой группы. Остальные 5 наград «где-то потерялись». Ягудин не считает это причиной для переживаний и шутит, что они принесли бы больше пользы после переплавки на «золотой зуб».(с)
Лично для меня более реальна версия продажи медали кем-то левым, нежели кем-то из родственников Родниной.