Елена Вайцеховская: «После расставания с Родниной Зайцев все же получил часть наград. Он перевез их на дачу, но в 2000-м ее ограбили и сожгли»

Теги Ирина Роднина Елена Вайцеховская пары Александр Зайцев Лейк-Плэсид-1980 Фигурное катание

Елена Вайцеховская рассказала подробности продажи медали Александра Зайцева на аукционе.

Ранее стало известно, что золотая медаль фигуриста с Игр-1980 продана за 93,75 тысячи долларов. Сам Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали. 

«В истории с проданной на аукционе золотой олимпийской медалью Александра Зайцева (к чему, как выяснилось, сам экс-фигурист не имеет никакого отношения) появились, как говорится, новые вводные, которые подтверждают: лот был ворованным.

Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил.

Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей – Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли.

«Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота.

Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил свое существование, и все экспонаты исчезли» — слова Зайцева.

Почему на аукционе появилась именно медаль Лейк-Плэсида, тоже стало понятно. Те Игры остались единственными в олимпийской истории, где на наградах гравировались имена их обладателей.

Это по телефону подтвердил и сам Зайцев, и Ирина Роднина, уточнив, что это был исключительный случай – обычно на Играх подобное не практикуют», – написала Вайцеховская. 

Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»

11 комментариев

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Ёжик_в_тумане
Семейство Родниной согласовало версию. Молодцы.
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Alexander X
вообще какое-то странное отношение к собственным наградам... с трудом верится, что человек ни разу за столько времени о них не вспоминал... да и при любой краже идёт заявление... в котором бы было упоминание о похищенных наградах... и если я не ошибаюсь, в России есть статья за сбыт и вывоз наград...
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Kovka Gnutik
Хм... Иногда от Вайц есть польза.
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Люсия Федосова
Ждем продолжения эпопеи продажи золотой медали Зайцева на Спортсру Самая главная новость .
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arisstopane
верить никому нельзя. мне можно!(с)вайц
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Вадим Калинин
Очень складная история получилась...
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Charliz
Ответ Alexander X
вообще какое-то странное отношение к собственным наградам... с трудом верится, что человек ни разу за столько времени о них не вспоминал... да и при любой краже идёт заявление... в котором бы было упоминание о похищенных наградах... и если я не ошибаюсь, в России есть статья за сбыт и вывоз наград...
Люди могут по-разному относится к своим достижениям. Мы же не знаем, что стоит за публичным триумфом.
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закрыт по беспределу
Ну чë.. звучит вполне правдоподобно.
Вряд ли уж тëтя Ира стала бы продавать медаль.
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Anneta28
Ответ Alexander X
вообще какое-то странное отношение к собственным наградам... с трудом верится, что человек ни разу за столько времени о них не вспоминал... да и при любой краже идёт заявление... в котором бы было упоминание о похищенных наградах... и если я не ошибаюсь, в России есть статья за сбыт и вывоз наград...
Лешенька Ягудин вообще признался, что не знает где сейчас его медали, в том числе и олимпийская.
"Фигурист сообщил, что золотая олимпийская медаль спрятана в одной из коробок дома. При этом конкретное местоположение он назвать не может. Не исключено, что коробочка с медалью была забыта у его матери в Петербурге. Из 4-х золотых медалей за первенства на мировых чемпионатах и 3-х европейских остались только по одной из каждой группы. Остальные 5 наград «где-то потерялись». Ягудин не считает это причиной для переживаний и шутит, что они принесли бы больше пользы после переплавки на «золотой зуб».(с)
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АБZ 49
Ответ закрыт по беспределу
Ну чë.. звучит вполне правдоподобно. Вряд ли уж тëтя Ира стала бы продавать медаль.
Сама не стала бы. Тётя Ира не одна же жила.
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закрыт по беспределу
Ответ АБZ 49
Сама не стала бы. Тётя Ира не одна же жила.
ХЗ.
Лично для меня более реальна версия продажи медали кем-то левым, нежели кем-то из родственников Родниной.
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