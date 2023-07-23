Россиянка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье

Теги Оливье Шонфельдер танцы на льду сборная Франции переходы Алиса Овсянкина Максимилиан Рагье Фигурное катание

Российская фигуристка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье.

Об этом спортсменка сообщила в соцсети. 

«Рады поделиться с вами хорошей новостью! Сегодня состоялась презентация нашей пары в Куршевеле. Надеемся, что в новом сезоне вы сможете увидеть нас на соревнованиях!» – написала Овсянкина. 

Спортсменке 15 лет, ранее она каталась с Матвеем Самохиным, их танцевальный дуэт распался в ноябре прошлого года. 

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18 комментариев

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Вета)
Очень жаль, что такая талантливая и интересная фигуристка, одним словом, Звезда, не будет выступать за нашу Сборную.
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Мурманчанин37
ИМХО, очень жаль, что мы потеряли такую фигуристку для нашего спорта((
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Defender64
Если будут за Францию - это ещё одна ощутимая потеря для наших и без того полуразваленных танцев.
+7
-2
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Mariaku
Исторически ценят во французских танцах партнёрш из России! В дуэте действующих чемпионов Франции тоже партнёрша из России. Перспективы у Алисы хорошие, квоты и без Пападакис и Сизерона добываются, в запасе есть ещё несколько лет до перехода во взрослые, последний официальный старт на международке был давно, возможный карантин практически выдержан, суперсильных юниоров во Франции пока не видно.
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Светлана Менова
Пишут, что мальчик ещё хуже Самохина в плане данных((( Но зато у Алисы будет международная карьера, и это плюс.
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bezsugar
Ответ ДИОНИС
Ну, и как там насчёт комментариев про "предательство Родины", как в случае, например, с парой Дэвис-Смолкин? Или это другое? А Алисе желаю удачно дебютировать на льду с новым партнёром!
Хватит косить под дурачка и смешивать теплое с мягким.
Овсянкиной всего лишь 15, на олимпиаду по головам других не лезла, тренироваться именно в Америке и чтоб ее там содержали не требовала.
Сколько же тут лапшичной ботофермы, стирающей насквозь грязное протухшее пальто)) Олеандра, Беглый, Лиля Симонова, вы - и это только капля в море🙄 сколько денег тратится на енотов-полоскунов)
+14
-13
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Irina Kistler
Ответ bezsugar
Хватит косить под дурачка и смешивать теплое с мягким. Овсянкиной всего лишь 15, на олимпиаду по головам других не лезла, тренироваться именно в Америке и чтоб ее там содержали не требовала. Сколько же тут лапшичной ботофермы, стирающей насквозь грязное протухшее пальто)) Олеандра, Беглый, Лиля Симонова, вы - и это только капля в море🙄 сколько денег тратится на енотов-полоскунов)
пора бы и вам и вам подобным остановиться и перестать писать заведомо 100% ложь . Направьте вашу энергию на что- нибудь полезное, положительное, а то пишите только гадости, оправдываю ваш ник, что вы не только " без сахара", но и без мозгов!
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ДИОНИС
Ответ bezsugar
Хватит косить под дурачка и смешивать теплое с мягким. Овсянкиной всего лишь 15, на олимпиаду по головам других не лезла, тренироваться именно в Америке и чтоб ее там содержали не требовала. Сколько же тут лапшичной ботофермы, стирающей насквозь грязное протухшее пальто)) Олеандра, Беглый, Лиля Симонова, вы - и это только капля в море🙄 сколько денег тратится на енотов-полоскунов)
Вот меня интересует, вместо кого конкретно якобы отправили "по головам" Дэвис и Смолкина?
1. Тиффани Загорски получила серьёзную травму, даже не докатав произвольную на ЧР. Так что пара Загорски-Гурейро отпадает.
2. Настя Скопцова допустила грубую ошибку в произвольной, не позволившей ей с партнёром занять высокое место. Да и каталась сама Настя не лучше Дианы.
3. Как катается Худайбердиева с партнёром, мы все видели в прошлом сезоне (одни падения)!
4. А, например, Аннабель Морозов - это не "блатная" ли фигуристка? Не подскажете, кто у неё папа?
Так что без особой разницы, кто из наших танцоров поехал бы третьим номером на Олимпиаду!
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Док Аксель
Алиса в Зазеркалье..., то бишь во французском Куршевеле.
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unknownman
Я думал Самохин кинул Овсянкину, а может было наоборот? Родители захотели устроить девочку за рубеж? В любом случае, не осуждаю. Остаётся правда интересный вопрос: сколько миллиардов потратила федерация на Овсянкину? в юниорской сборной они вроде состояли.
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Мурманчанин37
Ответ Defender64
Если будут за Францию - это ещё одна ощутимая потеря для наших и без того полуразваленных танцев.
Да, за Францию, видимо, точно не за нас - есть фото проката, которое:
«Отбор Гран При по танцам на льду среди юниоров» — так подписал фотограф фото. obrajon
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unknownman
Ответ Вета)
Очень жаль, что такая талантливая и интересная фигуристка, одним словом, Звезда, не будет выступать за нашу Сборную.
Звезда может быть в плане внешности и обаяния, в остальном тоже все было хорошо, но не "звездно".
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