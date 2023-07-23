Россиянка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье
Российская фигуристка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье.
Об этом спортсменка сообщила в соцсети.
«Рады поделиться с вами хорошей новостью! Сегодня состоялась презентация нашей пары в Куршевеле. Надеемся, что в новом сезоне вы сможете увидеть нас на соревнованиях!» – написала Овсянкина.
Спортсменке 15 лет, ранее она каталась с Матвеем Самохиным, их танцевальный дуэт распался в ноябре прошлого года.
Овсянкиной всего лишь 15, на олимпиаду по головам других не лезла, тренироваться именно в Америке и чтоб ее там содержали не требовала.
Сколько же тут лапшичной ботофермы, стирающей насквозь грязное протухшее пальто)) Олеандра, Беглый, Лиля Симонова, вы - и это только капля в море🙄 сколько денег тратится на енотов-полоскунов)
1. Тиффани Загорски получила серьёзную травму, даже не докатав произвольную на ЧР. Так что пара Загорски-Гурейро отпадает.
2. Настя Скопцова допустила грубую ошибку в произвольной, не позволившей ей с партнёром занять высокое место. Да и каталась сама Настя не лучше Дианы.
3. Как катается Худайбердиева с партнёром, мы все видели в прошлом сезоне (одни падения)!
4. А, например, Аннабель Морозов - это не "блатная" ли фигуристка? Не подскажете, кто у неё папа?
Так что без особой разницы, кто из наших танцоров поехал бы третьим номером на Олимпиаду!
«Отбор Гран При по танцам на льду среди юниоров» — так подписал фотограф фото. obrajon