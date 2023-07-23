Россиянка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье

Российская фигуристка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Рагье.

Об этом спортсменка сообщила в соцсети.

«Рады поделиться с вами хорошей новостью! Сегодня состоялась презентация нашей пары в Куршевеле. Надеемся, что в новом сезоне вы сможете увидеть нас на соревнованиях!» – написала Овсянкина.

Спортсменке 15 лет, ранее она каталась с Матвеем Самохиным, их танцевальный дуэт распался в ноябре прошлого года.