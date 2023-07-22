Анжелика Крылова: «Ришо – хороший постановщик, но для одиночников. В танцах выдающихся программ я у него не припомню»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Бенуа Ришо Юрис Разгуляевс Фигурное катание

Анжелика Крылова поделилась мнением о хореографе Бенуа Ришо.

— Кто для вас самый интересный танцевальный постановщик на текущий момент?

— Мне очень нравится, как с канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье работает Юрис Разгуляевс. У него каждая программа очень интересная, необычная, с классными элементами.

— А почему все ваши коллеги так хвалят Бенуа Ришо?

— Он очень хороший постановщик, но, я бы сказала, для одиночников. В танцах каких-то выдающихся программ я у Ришо не припомню.

— Почему вы рассмеялись, прежде чем ответить?

— Потому что тренировала Ришо, когда он еще катался сам. Они с партнершей приезжали к нам с Паскуале в Детройт. У нас с тех пор хорошие отношения, я довольно внимательно слежу за тем, как Бенуа развивается в профессии.

У него есть талант, он очень много работает над собой, смотрит, ищет, а кроме того, у него совершенно выдающиеся «паблик релейшенс», если сказать по-английски. Он очень хорошо умеет себя рекламировать.

— А вы умеете?

— Гораздо хуже. Мы как-то не приучены к этому, не так воспитаны. Но я работаю над этим. Воспитываю уверенность в себе, так сказать, – сказала тренер по фигурному катанию.

Моднейший хореограф фигурки – бывший бариста! Он рушит каноны, ставит номера-лозунги и любит работу с русскими

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3 комментария

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Anna
Намекнула, что он переоценен)
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Mikhail Lopatin
Ну в танцах Ришо и гораздо меньше ставил. В танцах постановщики должны быть близки тренерскому штабу (в идеале, быть его частью или вообще совмещать тренерство и постановочную деятельность) -- они должны весь сезон быть рядом, чтобы выправлять и вычищать программы. А Ришо всегда был свободным художником без жесткой привязки к той или иной школе. Конечно, работа с одиночниками ему больше подходит.
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