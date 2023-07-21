Сергей Давыдов: «Берестовская пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая – как только будет готова, звонит и выходит на лед»
Фигуристка Елизавета Берестовская еще не возобновила тренировки после реабилитации.
Об этом сообщил ее тренер Сергей Давыдов.
«Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая – как только будет готова, звонит и выходит на лед», – сказал Давыдов.
В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка не выступала из-за травм.
Но с больной спиной вряд ли и там удастся достичь чего-то существенного. А в ЖО--вообще без шансов