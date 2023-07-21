Сергей Давыдов: «Берестовская пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая – как только будет готова, звонит и выходит на лед»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание ТАСС Елизавета Берестовская Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Берестовская еще не возобновила тренировки после реабилитации.

Об этом сообщил ее тренер Сергей Давыдов.

«Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая – как только будет готова, звонит и выходит на лед», – сказал Давыдов.

В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка не выступала из-за травм.

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6 комментариев

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Anna
И не возобновит, у нее огромный перерыв, травмы и пубертат, надо быть реалистами
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Любитель_ФК
Берестовская так долго не выступала, что мы забыли как она выглядит, а после такого перерыва, конечно не узнаем ее по внешности, девочка она рослая и видимо сильно изменилась. Только вот, после почти трех летнего перерыва, по сути начинать с ФК придется с нуля. Действующие фигуристки, пропустив год или даже меньше, с огромным трудом пытаются вернуться и не всегда получается, да практически получается очень редко, а здесь случай уникальный, но главное, где гарантия , что через некоторое время травмы снова не вернутся если организм такой слабый и не подготовленный к физическим нагрузкам. Одним словом возвращение очень сомнительно, естественно на современный уровень, а если просто покататься, тогда конечно можно и вернуться, только это будет совсем другая история.
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Анастасия Прудникова
Жду Лизу на соревнованиях! Пусть выздоравливает!
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Vendetta4111323
Максимум в танцы перейти, наверное
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Док Аксель
К сожалению, выздоровление Лизы затянулось и в каком она сейчас физическом состоянии можно только гадать. Чем дольше перерыв, тем меньше шансов вернуться в ЖО. А на переквалификацию и уйти в танцы тоже понадобится время и здоровье тоже. Удачи, выздоровления и возвращения в фигурное катание !
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Алёна Вода
Ответ Любитель_ФК
Берестовская так долго не выступала, что мы забыли как она выглядит, а после такого перерыва, конечно не узнаем ее по внешности, девочка она рослая и видимо сильно изменилась. Только вот, после почти трех летнего перерыва, по сути начинать с ФК придется с нуля. Действующие фигуристки, пропустив год или даже меньше, с огромным трудом пытаются вернуться и не всегда получается, да практически получается очень редко, а здесь случай уникальный, но главное, где гарантия , что через некоторое время травмы снова не вернутся если организм такой слабый и не подготовленный к физическим нагрузкам. Одним словом возвращение очень сомнительно, естественно на современный уровень, а если просто покататься, тогда конечно можно и вернуться, только это будет совсем другая история.
Лучше бы в танцы пошла, так-то она девочка артистичная, эстетичная.
Но с больной спиной вряд ли и там удастся достичь чего-то существенного. А в ЖО--вообще без шансов
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