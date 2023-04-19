Тренер Сергей Давыдов рассказал о работе с фигуристкой Елизаветой Берестовской.

В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка не выступала из-за травм.

– Как дела у Лизы Берестовской?

– Не катается. Все, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?». Отвечает: «Выйдем».

– То есть она планирует вернуться на тренировки?

– Планирует, но не выходит, – ответил Давыдов.