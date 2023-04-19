«Берестовская давно не катается. Иногда созваниваемся, отвечает: «Выйдем». Планирует, но не выходит». Давыдов о фигуристке
Тренер Сергей Давыдов рассказал о работе с фигуристкой Елизаветой Берестовской.
В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка не выступала из-за травм.
– Как дела у Лизы Берестовской?
– Не катается. Все, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?». Отвечает: «Выйдем».
– То есть она планирует вернуться на тренировки?
– Планирует, но не выходит, – ответил Давыдов.
Против молоха ЦСКА Давыдов бессилен. Им надо фиктивно сделать из Соколовской великого тренера, вот они и обескровили Сергея.
И не надо врать: никто не мечтал о том, что Соня сольется. Хорошая перспективная была девочка. Очень за нее обидно.
Те кто хочет уже давно на льду.