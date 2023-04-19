«Берестовская давно не катается. Иногда созваниваемся, отвечает: «Выйдем». Планирует, но не выходит». Давыдов о фигуристке

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Елизавета Берестовская Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов рассказал о работе с фигуристкой Елизаветой Берестовской.

В прошлом сезоне 15-летняя спортсменка не выступала из-за травм.

– Как дела у Лизы Берестовской?

– Не катается. Все, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?». Отвечает: «Выйдем».

– То есть она планирует вернуться на тренировки?

– Планирует, но не выходит, – ответил Давыдов.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
что за невезуха такая у Давыдова
+47
-4
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
А с девчонками не так-то просто работать.. это все глядя на ТШТ решили, что легко и просто.
+50
-23
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Anna Morgan
Так тебе и надо, Давыдов. Надо было за самоделкину держаться, защищать ее и не урабатывать на износ. Ирония судьбы: хрустобоы мечтали , что самоделкина сольётся после ухода от Давыдова, реальность : Давыдов - остался без фигуристок. За что боролся на то и напоролся. Можешь и дальше расшаркиваться перед хрусталем))
Сколько же у Вас ненависти.
Против молоха ЦСКА Давыдов бессилен. Им надо фиктивно сделать из Соколовской великого тренера, вот они и обескровили Сергея.
И не надо врать: никто не мечтал о том, что Соня сольется. Хорошая перспективная была девочка. Очень за нее обидно.
+36
-9
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Эх, помню, какой уверенной в своей яркой карьере Лиза была на ЛП.Дети. Все-таки спорт это так непредсказуемо, что всегда несколько удивляюсь родителям, готовым вложить все в выращивание чемпиона.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raduga
Ответ Oleandra
А с девчонками не так-то просто работать.. это все глядя на ТШТ решили, что легко и просто.
Все верно. Но только ТШТ монстры)
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Давыдову сейчас нелегко но он все равно вызывает уважение,потому что это один из немногих тренеров который действительно ставил своим ученицам ультра-си
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Да там у нее, наверное, травмы несовместимые с продолжением спорта. Зря за нее так рвалась Буянова)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Янтарь
Ответ nina1212
что за невезуха такая у Давыдова
Это не невезуха, это методика такая, при которой не то что до 20+ - до взрослых стартов никто толком не доживает.
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Ответ Янтарь
Это не невезуха, это методика такая, при которой не то что до 20+ - до взрослых стартов никто толком не доживает.
А у кого доживают?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Никуда она уже не выйдет!
Те кто хочет уже давно на льду.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Интересно, а Шульская тоже закончила?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Леди Брэкнелл
Интересно, а Шульская тоже закончила?
у нее в ангелах плющенко пошел спад, очень похоже на анорексию. Куда то перешла от них и пропала совсем
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rbb
Ответ Anna Morgan
Так тебе и надо, Давыдов. Надо было за самоделкину держаться, защищать ее и не урабатывать на износ. Ирония судьбы: хрустобоы мечтали , что самоделкина сольётся после ухода от Давыдова, реальность : Давыдов - остался без фигуристок. За что боролся на то и напоролся. Можешь и дальше расшаркиваться перед хрусталем))
И с Муравьевой не занимался. Потому что Самоделкина была. А теперь и ни той, и ни другой.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Лиза интересная была фигуристка с хорошим хорео, девочка-смайл. Возможно мы её ещё увидим, если не у Сергея, то в другом тренерском штабе, которых в Москве не мало.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyCA
Ответ Додик Аксель
Лиза интересная была фигуристка с хорошим хорео, девочка-смайл. Возможно мы её ещё увидим, если не у Сергея, то в другом тренерском штабе, которых в Москве не мало.
Лучше в шоу думаю там у неё всё будет хорошо, здоровье не бесконечно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Лизе не про ультра-си, но она все равно тренировала их, поэтому и спина в таком раннем возрасте начала беспокоить.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Misson
И даже в Хрустальном каждый год новые коллизии, а иногда волной накатывают. Но ТШТ при любом раскладе ориентированы на максимальную самоотдачу и главным способом преодоления трудностей и неудач считают упорную работу.
но они дают медали ежегодно, вернее давали.. причём золото уже даже не обсуждается, обсуждается весь пьедестал будет или не весь..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Syndycate
5 место на ЧР и второе на юниорском если не ошибаюсь, а теперь 11 места?
А что было потом, забыли? У нее пубер, как у Тукты у свое время, когда она много пропускала. Да вы сами что ли не видите как она изменилась, все же обалдели, когда она вышла на КП.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Oleandra
А с девчонками не так-то просто работать.. это все глядя на ТШТ решили, что легко и просто.
И даже в Хрустальном каждый год новые коллизии, а иногда волной накатывают. Но ТШТ при любом раскладе ориентированы на максимальную самоотдачу и главным способом преодоления трудностей и неудач считают упорную работу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyCA
Ответ Лека-Лека
Работать с уникальными девочками и ставить им уникальный контент не каждому дано. Уважаю Давыдова, но он все-таки не ТШТ.
Никто не ТШТ кроме ТШТ
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Anna Morgan
Так тебе и надо, Давыдов. Надо было за самоделкину держаться, защищать ее и не урабатывать на износ. Ирония судьбы: хрустобоы мечтали , что самоделкина сольётся после ухода от Давыдова, реальность : Давыдов - остался без фигуристок. За что боролся на то и напоролся. Можешь и дальше расшаркиваться перед хрусталем))
Так и Гордеева с Лазаревым наверняка уйдут, если не покалечатся раньше (ттт). Надеюсь Давыдов на своих ошибках учится, иначе так и будет вечным тренером новисов и юниоров.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Anna Morgan
Так тебе и надо, Давыдов. Надо было за самоделкину держаться, защищать ее и не урабатывать на износ. Ирония судьбы: хрустобоы мечтали , что самоделкина сольётся после ухода от Давыдова, реальность : Давыдов - остался без фигуристок. За что боролся на то и напоролся. Можешь и дальше расшаркиваться перед хрусталем))
Ну так и Самоделкина слилась)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Syndycate
Ну так и Самоделкина слилась)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Леди Брэкнелл
Комментарий удален модератором
5 место на ЧР и второе на юниорском если не ошибаюсь, а теперь 11 места?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nadenki
Но ведь по какой- то причине Лиза пыталась штаб сменить... Не получилось, вот так....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий